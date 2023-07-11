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«У нас есть «Москвич», у нас есть «Лада», у нас есть Aurus»: в Госдуме предложили пересадить чиновников на отечественные автомобили

«У нас есть «Москвич», у нас есть «Лада», у нас есть Aurus»: в Госдуме предложили пересадить чиновников на отечественные автомобили

Автор:
11 июля 2023 17:40
Сообщество : Автомир
Метки: Lada Aura   Вячеслав Володин   Герман Греф   Госдума   автопром   антон силуанов   чиновники   
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С инициативой выступил председатель ГД Вячеслав Володин.

В июне, на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов показал новую «Lada Aura». Её протестировали министр финансов Антон Силуанов  и глава «Сбера» Герман Греф. Но когда Греф сел за руль, машина не завелась.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» потом поясняли, что автомобиль не завелся потому, что машина была заглушена с включенной передачей. При попытке завести ее снова, сработала защита от запуска двигателя при выключенной передаче.

Но Силуанову машина понравилась и он предложил пересадить на неё сотрудников своего ведомства.

В целом – да (готовы пересесть). Я считаю, что эта новая модель, которая разработана «АвтоВАЗом», вполне может заменить иностранные марки, на которых сегодня ездят наши чиновники.

С похожей инициативой сегодня выступил и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Только он заявил, что на отечественные автомобили нужно пересадить чиновников всех уровней.

В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Государственной думы пополнили «лады» и «москвичи». Поэтому давайте из этого исходить.

Давайте постараемся, чтобы все министерства правительства РФ, госкорпорации, регионы, органы местного самоуправления не только обратили внимание, что у нас создается свой автопром, но и приняли участие в этом. Какие мы, такие и автомобили, поэтому будем требовательными к автопрому – будут другие автомобили. А будем не обращать внимание и пользоваться автомобилями недружественных стран, никогда свой автопром не создадим.

Что касается стоимости «Lada Aura», то глава «АвтоВАЗа» прокомментировал её так:

Конечно, это прототип, и ещё очень рано говорить о цене. Ну, в районе 2,5 млн. рублей в сегодняшних ценах.

Источник:

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Метки: Lada Aura   Вячеслав Володин   Герман Греф   Госдума   автопром   антон силуанов   чиновники   
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51  комментарий
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
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11
устал я от вас 53 секунды назад
Всех чиновников без исключения на лады, на аурус только Вована.
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1k
Александр Долматов Минуту назад
"Но Силуанову машина понравилась и он предложил пересадить на неё сотрудников своего ведомства..."
А себя, любимого? Или #вынепонимаетеэтодругое ?
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86
lifehardgame 2 минуты назад
Москвич, который покупают в Китае за 700к, завозят в Россию, переклеивают шилдики и продают за 2мульта, у нас есть ммммм дааааа.....
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3k
poбт 3 минуты назад
да не предлагать надо

служебный транспорт - весь отечественный, во всех структурах
не нравится - ездишь на своем
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5k
Ал Ди 16 минут назад
Чей будешь? Володин, других не держат.
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3k
americos 18 минут назад
Вы патриот России?
-Да.
-Тогда почему ездите на иномарке, а не на отечественной машине?
-Вы, пожалуйста, патриотизм с идиотизмом не путайте!!!
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438
Владимир Г. 21 минуту назад
А еще есть пизздатый УАЗ!

Ссылка youtu.be
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86
lifehardgame Владимир Г. Минуту назад
За УАЗ перед всей Абхазией ответишь)), норм машина)
Почему еще завод не перетащили в Абхазию не понимаю)
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10k
Dabus 24 минуты назад
Работал в своё время в гос. конторе. Всё начальство там гоняло на волгах с водителями, при этом охрана сзади ехала на бронированных паджериках и гелентвагенах
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9k
Billi_Bons Полчаса назад
Надо не на "Ладу" и "Москвич их пересаживать, а в тюрьму пересажать.
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464
Дуся Кулакова Полчаса назад
миллионов за 10 ее только им продавайте, за личные деньги и разницу детям на лечение отправляйте.
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3k
Alex Полчаса назад
Мерзкие рожи
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5k
Babangdida Полчаса назад
Да не важно на ладу или на москвич, просто пересажайте их всех!
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2k
Сергей Некрасов Полчаса назад
Есть другое предложение, я предлагаю их всех , поголовно, пересадить [мат]! Уверен, что граждане будут только-ЗА! Можно провести соцопрос или референдум, бабло хоть напоследок попилят.
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30k
Григорий 36 минут назад
А нам фиолетово на каких машинах они ездят и какие часы прячут от камер. Нам хочется дефляции и роста благосостояния, а видим раздувшихся от денег клопов на теле россиян. У Володина красивая, породистая морда, так отвратительна уже стала - спасу нет.
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13k
KotSkripaley 38 минут назад
Мишка, Борька, Юрка уже пробовали, только не получилось.
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13k
Социум 39 минут назад
И еще переселите в квартиры от ПИКа
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19k
scorpick 40 минут назад
Я уже 30 лет слышу такие предложения. Ну не живут наши правители в нашей стране. Они сюда как на вахту ездят. Ну а на вахте, во что одели, в том и ходишь.
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30k
Головасыр коричнештанник 46 минут назад
а сопровождение на геликах, вот умора
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8k
soar 47 минут назад
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49k
turyst 48 минут назад
Выделить с десяток машин для высших чиновников.
Остальные, пусть на общественном транспорте ездят. Ну или на личном автомобиле.

Они не пожарные и не врачи, нахрен им не нужен служебный транспорт.
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