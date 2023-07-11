«У нас есть «Москвич», у нас есть «Лада», у нас есть Aurus»: в Госдуме предложили пересадить чиновников на отечественные автомобили

С инициативой выступил председатель ГД Вячеслав Володин.
В июне, на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов показал новую «Lada Aura». Её протестировали министр финансов Антон Силуанов и глава «Сбера» Герман Греф. Но когда Греф сел за руль, машина не завелась.
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В пресс-службе «АвтоВАЗа» потом поясняли, что автомобиль не завелся потому, что машина была заглушена с включенной передачей. При попытке завести ее снова, сработала защита от запуска двигателя при выключенной передаче.
В целом – да (готовы пересесть). Я считаю, что эта новая модель, которая разработана «АвтоВАЗом», вполне может заменить иностранные марки, на которых сегодня ездят наши чиновники.
С похожей инициативой сегодня выступил и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Только он заявил, что на отечественные автомобили нужно пересадить чиновников всех уровней.
В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Государственной думы пополнили «лады» и «москвичи». Поэтому давайте из этого исходить.
Давайте постараемся, чтобы все министерства правительства РФ, госкорпорации, регионы, органы местного самоуправления не только обратили внимание, что у нас создается свой автопром, но и приняли участие в этом. Какие мы, такие и автомобили, поэтому будем требовательными к автопрому – будут другие автомобили. А будем не обращать внимание и пользоваться автомобилями недружественных стран, никогда свой автопром не создадим.
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Конечно, это прототип, и ещё очень рано говорить о цене. Ну, в районе 2,5 млн. рублей в сегодняшних ценах.
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А себя, любимого? Или #вынепонимаетеэтодругое ?
служебный транспорт - весь отечественный, во всех структурах
не нравится - ездишь на своем
-Да.
-Тогда почему ездите на иномарке, а не на отечественной машине?
-Вы, пожалуйста, патриотизм с идиотизмом не путайте!!!
Почему еще завод не перетащили в Абхазию не понимаю)
То, что нас приучили, что доллар был 75, а стал 95 и твой новый комп изменил стоимость, отнюдь не от большого ума и толковой политики. Мрази считают нас за быдло. А когда быдло поднимает голову, то пи.доры во власти в ужасе разлетаются на своих бизнес-джетах.
Я ни сколько не умоляю достижений СССР. Как и всякая система, она была со своими плюсами и минусами.
И как только в СССР закончились идейные, минусы превзошли плюсы. Человеческую натуру не победить, жадность берет свое.
И капитализм рано или поздно сожрет сам себя, это его минусы которые скоро превзойдут плюсы.
Появится новая модель и все пойдет по новому циклу.
Остальные, пусть на общественном транспорте ездят. Ну или на личном автомобиле.
Они не пожарные и не врачи, нахрен им не нужен служебный транспорт.