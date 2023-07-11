«У нас есть «Москвич», у нас есть «Лада», у нас есть Aurus»: в Госдуме предложили пересадить чиновников на отечественные автомобили

В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Государственной думы пополнили «лады» и «москвичи». Поэтому давайте из этого исходить.

Давайте постараемся, чтобы все министерства правительства РФ, госкорпорации, регионы, органы местного самоуправления не только обратили внимание, что у нас создается свой автопром, но и приняли участие в этом. Какие мы, такие и автомобили, поэтому будем требовательными к автопрому – будут другие автомобили. А будем не обращать внимание и пользоваться автомобилями недружественных стран, никогда свой автопром не создадим.