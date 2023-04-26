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Москвичка купила "обучающий" марафон, но не встретив обещанный "денежный поток" обратилась в полицию

Москвичка купила "обучающий" марафон, но не встретив обещанный "денежный поток" обратилась в полицию

Автор:
26 апреля 2023 23:29
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Дорего   блогерша   денежный поток   курс   марафон   мошенничество   обучение   
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Инфоцыгане вечны, как и их доверчивые жертвы. Теперь правоохранительные органы вынуждены проверять блогершу-марафонщицу Анастасию Юрченко (Дорего), которая продала своей клиентке обучающий курс за 23 тысячи рублей, а сама, так и не наполнив её жизнь женской энергией и деньгами, смарафонила в Дубай. Есть на что!

Москвичка купила себе "обучающий" марафон по уникальной авторской методике "Метод Дорего" от блогерши Анастасии Дорего почти за 23 тысячи рублей, - сообщает Telegram-канал Shot.

Инстадива обещала клиентке " прокачать женственность, коммуникабельность и другие нужные компетенции. Опять же "недорого", всего за 23 тысячи клиентка должна была перестать себя обесценивать, встретить мужчину, который будет носить её на руках и окунуться в денежный поток.

Но время шло, а мужчина не появлялся, как и финансовое благополучие.

В результате девушка, не дождавшись обещанного, пошла в полицию, заявив, что продавцы не выполнили своих обещаний и теперь не выходят на связь.

Дорего позиционирует себя как эксперта по жизни в наслаждении и удовольствии, у неё также есть курс по денежным медитациям.

И у неё-то как раз, благодаря доверчивым клиенткам, жизнь удалась.

Проживать она, кстати, старается, по большей части, в ОАЭ, подальше от родной российской полиции.

А вы пока учитесь, девочки!

Источник:

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Метки: Дорего   блогерша   денежный поток   курс   марафон   мошенничество   обучение   
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10  комментариев
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Я не верю! Неужели так бывает? Тридцать лет социального опыта со времён ммм и чумаков. Тридцать лет!
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1k
Сложные Щи 17 минут назад
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10k
Бритва 20 минут назад
как-будто только блогеры дают невыполнимые обещания
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31k
АнтонПолднев 21 минуту назад
Блин, неужели ещё кто-то на ещё ведётся...
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10k
kirpal 48 минут назад
Эту москвичку хорошо описывает этот мем:
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11k
kaboza 49 минут назад
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4k
Трям 58 минут назад
Вот ни капли не жалко этих тупых куриц, которые не жалают палец о палец ударить, но зато верят в лотереи и прочие казино!
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20k
иванов дмитрий Час назад
кстати , а где Чумак с Кашпировским ?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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