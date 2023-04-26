Москвичка купила "обучающий" марафон, но не встретив обещанный "денежный поток" обратилась в полицию

Инстадива обещала клиентке " прокачать женственность, коммуникабельность и другие нужные компетенции. Опять же "недорого", всего за 23 тысячи клиентка должна была перестать себя обесценивать, встретить мужчину, который будет носить её на руках и окунуться в денежный поток.

Но время шло, а мужчина не появлялся, как и финансовое благополучие.

В результате девушка, не дождавшись обещанного, пошла в полицию, заявив, что продавцы не выполнили своих обещаний и теперь не выходят на связь.