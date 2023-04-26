Москвичка купила "обучающий" марафон, но не встретив обещанный "денежный поток" обратилась в полицию

Инфоцыгане вечны, как и их доверчивые жертвы. Теперь правоохранительные органы вынуждены проверять блогершу-марафонщицу Анастасию Юрченко (Дорего), которая продала своей клиентке обучающий курс за 23 тысячи рублей, а сама, так и не наполнив её жизнь женской энергией и деньгами, смарафонила в Дубай. Есть на что!
Москвичка купила себе "обучающий" марафон по уникальной авторской методике "Метод Дорего" от блогерши Анастасии Дорего почти за 23 тысячи рублей, - сообщает Telegram-канал Shot.
Инстадива обещала клиентке " прокачать женственность, коммуникабельность и другие нужные компетенции. Опять же "недорого", всего за 23 тысячи клиентка должна была перестать себя обесценивать, встретить мужчину, который будет носить её на руках и окунуться в денежный поток.
Но время шло, а мужчина не появлялся, как и финансовое благополучие.
В результате девушка, не дождавшись обещанного, пошла в полицию, заявив, что продавцы не выполнили своих обещаний и теперь не выходят на связь.
Дорего позиционирует себя как эксперта по жизни в наслаждении и удовольствии, у неё также есть курс по денежным медитациям.
И у неё-то как раз, благодаря доверчивым клиенткам, жизнь удалась.
Проживать она, кстати, старается, по большей части, в ОАЭ, подальше от родной российской полиции.
А вы пока учитесь, девочки!
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