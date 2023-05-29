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Выпускницы колледжа Норланд – самые востребованные и высокооплачиваемые няни в мире

Выпускницы колледжа Норланд – самые востребованные и высокооплачиваемые няни в мире

Автор:
29 мая 2023 07:47
Метки: Англия   в мире   интересно   люди   няни   факты   
1901
6

Богатые и знаменитые личности стараются найти для своих детей самых квалифицированных нянь. Предлагаю вам узнать, где и чему обучают «Мэри Поппинс» для современных принцев и принцесс.

Англия у многих ассоциируется с Шерлоком Холмсом, Королевой Елизаветой Второй и Мэри Поппинс. И не удивительно: этот культовый персонаж раз и навсегда вписал няню в наше стереотипное представление об этой стране.

Надо сказать, не случайно. Туманный Альбион и правда является "мировой столицей нянь", что неудивительно. Ведь именно в Англии готовят самых востребованных и подготовленных нянь, которые и истеричного ребенка успокоить могут, и еду, как в ресторане, приготовят и Джеймсу Бонду конкуренцию составят.


Речь тут идет, конечно, о Норландских нянях — самых востребованных и высокооплачиваемых нянях в мире. Для общего понимания, зарплата такой няни достигает 75 тысяч футов стерлингов в год, что в переводе на рубли — космические 7 с половиной миллионов. Просто за услуги няни! Впрочем, просто так никто не стремиться отдавать свои деньги этим милым девушкам. Для этого им придется очень хорошо потрудиться. И поучиться.

Все-таки обучение в колледже обойдется им за год в 14 000 фунтов или 1 миллион 300 тысяч рублей. Чему же там такому учат нянь за такие деньги?

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Во-первых, няня должна быть идеалом для подражания. Будущих Мэрри Поппинс учат этикету и манерам, правилам поведения в обществе и бельевому этикету. Они не едят фастфуд и не ходят в Макдоналдс, не жуют жвачку, не ругаются и не курят. Это просто не соотносится с тем идеальным образом человека, которого богатые родителя хотят видеть рядом со своим ребенком, поэтому на Коле, коротких юбках и ярком макияже ставится запрет. Раз, и на всю оставшуюся карьеру.

Во-вторых, няня должна быть идеальным педагогом. Ее задача — найти поход к любому, даже самому темпераментному человеку. Она должна в идеале знать психологию, педагогику и прикладные искусства. Ее задача — физически, психологически и когнитивно развивать ребенка. По этой причине она должна хорошо разбираться во всей школьной программе, иметь прекрасную физическую форму и даже играть на музыкальных инструментах, рисовать в разных техниках живописи и заниматься скульптурированием.

Но и это еще не все. Няня полностью отвечает за здоровье своих подопечных. Поэтому в ее задачи входит готовка. Причем не просто макарон с сыром, а полноценных ресторанных блюд: заказывать доставку готовой еды им нельзя, вдруг кто-то решит отравить ребенка. Поэтому няня должна и роллы скрутить, и суп сварить, и торт сделать самостоятельно, отбирая для этого только самые лучшие и свежие продукты. А чтобы еда получилась поистине здоровой, нянь обучают основам диетологии. А так же обязательной первой медицинской помощи и основам диагностики: хорошая гувернантка сразу должна отличать ветрянку от пищевой аллергии.

Но главное совсем не это. Главное — умение няни постоять за себя и жизнь своего подопечного. Именно за это многие и нанимают такую прислугу. Боевым искусствам отводится львиная доля времени во время обучения. Все-таки таких няни работают у очень обеспеченных семей, поэтому вопрос безопасности их детей стоит чрезвычайно остро. Няня должна и предотвратить нападение грабителей, и спасти ребенка от похищения.


Более того, каждые 5 лет няни проходят обязательное переобучения. Так недавним новшеством стало внедрение в программу подготовки нянь курсов экстремального вождения в городской среде. Вот уж и правда не женщина, а Терминатор.

С учетом всех этих навыков, можно однозначно сказать, что своих денег няня действительно стоит. Это и телохранитель, и личный повар, и персональный репетитор в одном лице. Неудивительно, что именно услугами Норландской няни пользуется Кейт Миддлтон. В целом представительницы этого колледжа вот уже более ста лет занимаются воспитанием королевских отпрысков. Поэтому новое поколение монархов растет, в некоторой степени, благодаря им.

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Метки: Англия   в мире   интересно   люди   няни   факты   
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33k
Fat Lynx 44 минуты назад
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7k
Компьютер DELL с монитором 8 минут назад
Мери Поппинс - До свидания !
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180
Евгений 22 минуты назад
Улыбки какие-то натянутые....
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16k
Голос Вселенной 41 минуту назад
А страшные-то все какие.... как моя жизнь! Охренеть...
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5k
livaneth 48 минут назад
Примерно соответствует требованиям, предъявляемым любой учительнице в любой Российской школе. Потому их и увольняют не раздумывая при первой же жалобе.
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75k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Citizenn Час назад
"...самых квалифицированных няней", "скульптурирование".....
Кровь из глаз....
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