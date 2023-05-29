Выпускницы колледжа Норланд – самые востребованные и высокооплачиваемые няни в мире

Англия у многих ассоциируется с Шерлоком Холмсом, Королевой Елизаветой Второй и Мэри Поппинс. И не удивительно: этот культовый персонаж раз и навсегда вписал няню в наше стереотипное представление об этой стране.

Надо сказать, не случайно. Туманный Альбион и правда является "мировой столицей нянь", что неудивительно. Ведь именно в Англии готовят самых востребованных и подготовленных нянь, которые и истеричного ребенка успокоить могут, и еду, как в ресторане, приготовят и Джеймсу Бонду конкуренцию составят.

Речь тут идет, конечно, о Норландских нянях — самых востребованных и высокооплачиваемых нянях в мире. Для общего понимания, зарплата такой няни достигает 75 тысяч футов стерлингов в год, что в переводе на рубли — космические 7 с половиной миллионов. Просто за услуги няни! Впрочем, просто так никто не стремиться отдавать свои деньги этим милым девушкам. Для этого им придется очень хорошо потрудиться. И поучиться.

Все-таки обучение в колледже обойдется им за год в 14 000 фунтов или 1 миллион 300 тысяч рублей. Чему же там такому учат нянь за такие деньги?