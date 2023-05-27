Обладатели самых нестандартных лап – кто они?

Главная задача ног – ходить и бегать. Ещё животные могут использовать их для рытья ям, защиты, нападения, во время брачных игр.
Но строение конечностей некоторых живых существ настолько интересное, что на первый взгляд даже сложно предположить, что ещё за функции они выполняют.
Гекконы за счёт крохотных ворсинок и щетинок на лапках спокойно гоняют не только по горизонтальным, но и по вертикальным поверхностям.
Палец альпак имеет мягкую подушечку и твёрдый коготь для удобства перемещения по сложному рельефу.
Носорогам природа подарила тонкие и даже изящные щиколотки. При этом давление на ноги этих внушительных созданий огромное, поэтому для его уменьшения на ногах по три пальца необычной формы.
Утконос удивителен в принципе сам по себе. А ещё у самцов на лапках имеются заряженные ядом шпоры. Которые герои-любовники вовсю используют в период брачного сезона, чтобы избавиться от соперников и завладеть вниманием дамы.
У страусов на лапах всего два пальца. Но улепётывать они умеют знатно, как и догонять. А ещё могут надавать такими лапками весьма ощутимых ударов.
Броненосец сам по себе чудо. А ещё обладатель длинных и крепких когтей, которыми разоряет термитники и копает уютные ямки для отдыха.
Почему муха висит вниз головой на потолке и не падает? Потому что может. А может благодаря липким подушечкам пульвиллам, обеспечивающим отличную адгезию.
Аналогичными подушечкам снабжены и комары, которые могут прятаться и подолгу подстерегать жертву в самых неудобных местах.
Необычная глубоководная улитка крисомаллон может похвастаться лапкой, напоминающей броню, которая необходима для защиты от хищников.
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