Самые необычные черепахи мира

Эти создания, домик которых всегда при них, уникальны уже хотя бы потому, что зоологи так и не пришли к единому мнению касаемо их происхождения. Одни считают черепах потомками ящерок котилозавров, другие настаивают, что они произошли от парарептилий.
В среде этих удивительных существ есть и свои уникумы, узнав историю которых продолжаешь поражаться креативу природы.
Африканская пеломедуза удивительна тем, что её особые железы источают запах, который не переносят лошади и люди. Обитательницы Чёрного континента единственные из известных видов черепах, которые охотятся группами, а не поодиночке.
Точнее, напивающаяся, поскольку краснобрюхая короткошеяя черепаха, обитающая в водах у Австралии и Папуа-Новой Гвинеи, не заставляет других горевать. А производит жидкость, напоминающую слёзы, которые стекают по мордочке в открытую пасть и утоляют жажду рептилии.
Это крохотное австралийское чудо – свиноносая черепаха единственное в своём роде не только по причине наличия ласт у пресноводного вида, но из-за трогательного носика-пятачка, который используется не только для дыхания, но и для обнаружения добычи.
Кольчатая горбатая черепаха, обитающая в реках Миссисипи и Алабамы, может похвастаться необычным панцирем с шипами, который придаёт животному сходство с шишкой. Или с динозавром. Для уравновешивания грозной внешней части в одном организме природа снабдила черепашек нижней частью панциря с нежными узорами.
Восточная длинношеяя черепаха – ещё одна жительница Австралии и получила название благодаря нестандартной физиологической особенности – очень длинной шее, которую даже частично приходится втягивать под панцирь. Орган придаёт животному сходство со змеёй. И охотится черепаха тоже похожим способом.
Черепаха реки Мэри – эндемик реки с этим названием, что в австралийском штате Квинсленд. Интересна наличием под подбородком наростов-усиков и длинным хвостом. Но самая примечательная способность этих панкующих созданий – использование для маскировки водорослей, которые создают на голове причёску, делающую их ну очень похожими на представителей неформальной субкультуры.
Китайская мягкопанцирная черепаха или китайский трионикс интересен не только необычным и несколько сюрреалистичным видом. Природа наделила это существо поразительной способностью, связанной с выделением всего лишнего и ненужного. Дело в том, что мочу эти черепашки выделяют через ротовое отверстие, для чего в горле имеются особые поры. Этой поразительной особенностью природа обеспечила животному возможность жить в солёной воде без ущерба для здоровья. Если проглатывать её много, что неизбежно, высок риск отравления. А так триониксы моментально удаляют излишки и завершают процесс гигиеническими процедурами – полосканием всё той же солёной водой, которой вокруг в избытке.
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