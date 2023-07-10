Самые необычные черепахи мира

Китайская мягкопанцирная черепаха или китайский трионикс интересен не только необычным и несколько сюрреалистичным видом. Природа наделила это существо поразительной способностью, связанной с выделением всего лишнего и ненужного. Дело в том, что мочу эти черепашки выделяют через ротовое отверстие, для чего в горле имеются особые поры. Этой поразительной особенностью природа обеспечила животному возможность жить в солёной воде без ущерба для здоровья. Если проглатывать её много, что неизбежно, высок риск отравления. А так триониксы моментально удаляют излишки и завершают процесс гигиеническими процедурами – полосканием всё той же солёной водой, которой вокруг в избытке.