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Незабываемые ручки

Незабываемые ручки

Автор:
08 мая 2024 16:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Животное   вход   дверь   классика   необычно   ручка   стиль   форма   фото   фурнитура   
1133
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Прежде чем куда-то войти, мы берём в руку её – обычную дверную ручку и движемся дальше.

Хотя иногда стоит остановиться и полюбоваться рукотворной красотой. Ведь некоторые мастера создают столь впечатляющую фурнитуру, что ей место во дворце или в музее, а не на двери обычного подъезда. Впрочем, в замках и дворцах есть и свои маленькие шедевры, которые помогают попасть в сказку.

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Метки: Животное   вход   дверь   классика   необычно   ручка   стиль   форма   фото   фурнитура   
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3  комментария
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62k
turyst 56 минут назад
Крылья, ноги, ручки...
Главное - закрыть на ключ!

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1k
Тамара Витальевна 49 минут назад
некоторая часть украшений является не ручками, а колотушками в дверь.
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Gatsby
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  • 2419 постов (2155 в горячем)

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