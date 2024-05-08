Незабываемые ручки

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Прежде чем куда-то войти, мы берём в руку её – обычную дверную ручку и движемся дальше.
Хотя иногда стоит остановиться и полюбоваться рукотворной красотой. Ведь некоторые мастера создают столь впечатляющую фурнитуру, что ей место во дворце или в музее, а не на двери обычного подъезда. Впрочем, в замках и дворцах есть и свои маленькие шедевры, которые помогают попасть в сказку.
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