"Хулиганское" прибытие в аэропорт самолёта президента Аргентины попало на видео

Безбашенные пилоты решили показать манёвренность "нового" воздушного судна.
В четверг аргентинские пилоты пригнали из Майами в аэропорт Хорхе Ньюбери в Буэнос-Айресе президентский VIP Boeing 757. Сделали они это с помпой, решив над самой взлётной полосой продемонстрировать возможности "Боинга".
В заснятых с разных ракурсов роликах видно, что идущий на посадку самолёт проходит над ВПП в нескольких десятках метрах, а затем совершает резкий крен в сторону города. И всё это было проделано при не самых лучших погодных условиях.
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Самое странное в этой истории, что "воздушное хулиганство" было согласовано и разрешено органами авиационной безопасности и управлением воздушным движением аэропорта.
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И если многие простые аргентинцы и пользователи Сети были восхищены мастерством президентских пилотов, которые, заметим, летали ранее на истребителях, то пилоты из других стран и интересующиеся авиацией люди резко осудили такой безрассудный поступок. К примеру, английский пилот гражданских судов Скотт Бейтман задаётся вопросом, ради чего было устраивать опасное и бессмысленное шоу, даже если им это разрешили.
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Примерно так же отреагировали авторы российского авиационного тг-канала:
Отсутствие здравого смысла, помноженное на самоуверенность ветеранов войны 1982 года и безнаказанность статуса «президентского пилота». И, да, левый отворот в сторону города - это нечто.
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Известно, что ранее Boeing 757-200 был обычным гражданским самолётом и принадлежал испанской авиакомпании Iberia. Но затем был переделан в VIP-борт и с 2017 по 2022 год и использовался американской Validus Aviation. Ну а теперь он в руках безрассудных президентских пилотов Аргентины. Здоровья им, конечно. И долгих лет.
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ЗЫ: Ратователям за безопасность: запомните, излишнее увлечение безопасностью ведет к нежизнеспособности.
А чего Скот не задается вопросом, зачем его держава превратила практически весь Китай в опиевых наркоманов?
Там ответы гораздо поинтереснее будут
1. Так эту войну Аргентина проиграла, потеряв помимо всего прочего и много пилотов.
2. Сколько им лет сейчас?
всех расстреливают по возвращении ?
Владимир Владимирович
2. Разрешенное и согласованное воздушное хулиганство называется "отработка поставленной задачи"