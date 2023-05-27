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"Хулиганское" прибытие в аэропорт самолёта президента Аргентины попало на видео

"Хулиганское" прибытие в аэропорт самолёта президента Аргентины попало на видео

Автор:
27 мая 2023 12:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: VIP Boeing 757   Аргентина   Президент   видео   воздушное хулиганство   самолёт   
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Безбашенные пилоты решили показать манёвренность "нового" воздушного судна.

В четверг аргентинские пилоты пригнали из Майами в аэропорт Хорхе Ньюбери в Буэнос-Айресе президентский VIP Boeing 757. Сделали они это с помпой, решив над самой взлётной полосой продемонстрировать возможности "Боинга".

В заснятых с разных ракурсов роликах видно, что идущий на посадку самолёт проходит над ВПП в нескольких десятках метрах, а затем совершает резкий крен в сторону города. И всё это было проделано при не самых лучших погодных условиях.

Самое странное в этой истории, что "воздушное хулиганство" было согласовано и разрешено органами авиационной безопасности и управлением воздушным движением аэропорта.

И если многие простые аргентинцы и пользователи Сети были восхищены мастерством президентских пилотов, которые, заметим, летали ранее на истребителях, то пилоты из других стран и интересующиеся авиацией люди резко осудили такой безрассудный поступок. К примеру, английский пилот гражданских судов Скотт Бейтман задаётся вопросом, ради чего было устраивать опасное и бессмысленное шоу, даже если им это разрешили.

Примерно так же отреагировали авторы российского авиационного тг-канала:


Отсутствие здравого смысла, помноженное на самоуверенность ветеранов войны 1982 года и безнаказанность статуса «президентского пилота». И, да, левый отворот в сторону города - это нечто.

Известно, что ранее Boeing 757-200 был обычным гражданским самолётом и принадлежал испанской авиакомпании Iberia. Но затем был переделан в VIP-борт и с 2017 по 2022 год и использовался американской Validus Aviation. Ну а теперь он в руках безрассудных президентских пилотов Аргентины. Здоровья им, конечно. И долгих лет.

Источник:

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Метки: VIP Boeing 757   Аргентина   Президент   видео   воздушное хулиганство   самолёт   
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35  комментариев
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418
Александр 2 часа назад
Сделали - потому что могут и им плевать на мнения "экспертов" из сети, особенно на мнение бриташки.
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44k
Цыц тут у меня 7 минут назад
Отсутствие здравого смысла это отдать президентский борт на дооборудование американцам. Теперь всё происходящее на борту не будет тайной, да и посадить или ликвидировать его смогут.
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2k
pilot66 8 минут назад
О МАЙ ГАД! Невероятно!!! Непревзойденно!!!! Крен аж 30 градусов! Фантастика!! Проход на высоте выравнивания!!! Никто и никогда такого не повторит!!! Интернет в клочья!!!!
ЗЫ: Ратователям за безопасность: запомните, излишнее увлечение безопасностью ведет к нежизнеспособности.
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1k
NAVI 9 минут назад
Причина вероятно в том, что у них была проблема с выпуском шасси
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46k
Максим Т. 18 минут назад
TO/GA)
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82
Александра С 20 минут назад
Пример с Зеленского взял. Покрасоваться перед публикой.
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12k
GROMOZEKA Полчаса назад
«К примеру, английский пилот гражданских судов Скотт Бейтман задаётся вопросом, ради чего было устраивать опасное и бессмысленное шоу»

А чего Скот не задается вопросом, зачем его держава превратила практически весь Китай в опиевых наркоманов?
Там ответы гораздо поинтереснее будут
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
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5k
Кистень Полчаса назад
Как говорят пилоты, "Чтобы количество взлётов равнялось количеству посадок".
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5k
Wadim 39 минут назад
Мастера, х.ули :)
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18k
Bill 51 минуту назад
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2k
fraxinus 56 минут назад
Ветераны войны 1982 года?

1. Так эту войну Аргентина проиграла, потеряв помимо всего прочего и много пилотов.
2. Сколько им лет сейчас?
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1
Человек 58 минут назад
Лихачество пилотов проходили под Смоленском
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11k
Властелин Час назад
Осуждающие просто позавидовали поскольку этим разрешили а им нет.
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26k
Matrosskin Час назад
А что, кто-то реально верит что они это не тренировали где-то на закрытом аэродроме ? Раз уже были все разрешения получены для такого на действующем аэропорту у города.
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10k
Григорий Бабкин Час назад
Лавры пилотов Качинского покоя не дают.
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5k
Нуи Хусим Час назад
Ну как еще привлеч внимание, что у президента новый самоле?!
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10k
Бритва 2 часа назад
"сейчас пилот закапает себе в нос капли и полетим как обычно"
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Правильно сделали - им же надо знать , на что способна эта птичка .
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13k
Shtoppi 2 часа назад
мож над ВПП? )))))))))
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5k
livaneth 2 часа назад
1. Зачем - Парад! Показательное выступление в честь поступления новой техники.
2. Разрешенное и согласованное воздушное хулиганство называется "отработка поставленной задачи"
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