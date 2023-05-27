"Хулиганское" прибытие в аэропорт самолёта президента Аргентины попало на видео

В четверг аргентинские пилоты пригнали из Майами в аэропорт Хорхе Ньюбери в Буэнос-Айресе президентский VIP Boeing 757. Сделали они это с помпой, решив над самой взлётной полосой продемонстрировать возможности "Боинга".



В заснятых с разных ракурсов роликах видно, что идущий на посадку самолёт проходит над ВПП в нескольких десятках метрах, а затем совершает резкий крен в сторону города. И всё это было проделано при не самых лучших погодных условиях.