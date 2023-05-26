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Цена на контактные линзы от Johnson &amp; Johnson за сутки выросла в три раза

Цена на контактные линзы от Johnson & Johnson за сутки выросла в три раза

Автор:
26 мая 2023 22:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Johnson & Johnson   импорт   контактные линзы   линзы   поставки   цены   
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Как только компания Johnson & Johnson, поставляющая контактные линзы Acuvue, заявила о приостановке их импорта в Россию, цены на знакомые голубые коробочки начали расти буквально на глазах.

Через год после начала санкционной горячки проклятые буржуины из американской конторы Johnson & Johnson нанесли России удар, буквально выражаясь, в глаз, предупредив о приостановке импорта своих контактных линз в РФ.

Напомним, в портфеле бренда, к примеру, такие востребованные в России марки, как Acuvue Oasys, Acuvue True Eyes и другие.

Салоны оптики и маркетплейсы на новость отреагировали оперативно. Сразу после появления заявления компании в лентах информационных агенств и соцсетей, цены начали расти как на дрожжах. Политкорректно этот процесс назвали "пересмотр стоимости" контактных линз на фоне ухода Johnson & Johnson, на деле же цены взлетели на фоне спародических попыток "зависимых" от продукции бренда россиян, закупиться впрок тем, что пока есть в продаже.

Буквально за сутки цена на большую упаковку из 90 штук доросла до 15 с лишним тысячи рублей.

Для сравнения: 15 мая такая е коробка стоила 5,5 тысячи рублей.

Похожую ситуацию россияне наблюдали после 24 февраля 2022 года, сразу после начала СВО - тогда линзы скупали в таком же ажиотаже, цены взлетели кратно, но через некоторое время благополучно упали, хотя и стали выше, по сравнению со своим "досанкционным" состоянием. Но в этот раз, похоже, легко не будет.

«У нас есть объём линз, которые мы продаём, но что будет дальше – определённости нет. Если будет дефицит товара, то, конечно же, стоит ожидать роста цен», – рассказал «Абзацу» владелец сети салонов оптики Махмуд Тамимдаров.

Эксперты утешают, что потеря от ухода с рынка Johnson & Johnson не велика — аналогов в продаже остается огромное количество.

Чем заменить «знаменитые» линзы и стоит ли переживать из-за ухода американского гиганта с российского рынка — рассказали "Абзацу" Екатерина Малашенко и президент центра «Ясные решения» Игорь Качалов:

В Минпромторге также сообщили, что волноваться не стоит - ведомство рассмотрит вопрос о включении контактных линз Johnson & Johnson, а также Bausch & Lomb и Alcon Laboratories
в перечень параллельного импорта в течение двух недель.

Если официальные поставки сохранятся, продукцию брендов из перечня исключат.

Поживём - УВИДИМ.

Источник:

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Метки: Johnson & Johnson   импорт   контактные линзы   линзы   поставки   цены   
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18  комментариев
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Олег Мещеряков 2 часа назад
не пора ли таких бизнесменов раком ставить?
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2k
Владимир Порохин 6 минут назад
хах линзы на яндекс маркете кофе с карамелью продают ....

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Николай Полчаса назад
Купите очки и не морочтесь... Я вот купил в январе и наконец-то похож на айтишника, а не как обычно на гопника)))
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1k
Страж 36 минут назад
Проклятые буржуи,,,, очень смешно.
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15k
Majul 52 минуты назад
А не проще ли покупать в профильных магазинах а не у перекупов в озоне?

Линзмастер - 6990
https://www.lensmaster.ru/kontaktnye-linzy/obychnye/1-day-acuvue-oasys-90.htmlhttps://www.lensmaster.ru/kontaktnye-linzy/obychnye/1-day-acuvue-oasys-90.html
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10k
Григорий Бабкин 54 минуты назад
- Фирма Кацман и Кацман заявляет: таки ху*йня этот ваш Джонсон и Джонсон!
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9k
Борис Карабанов Час назад
Сахар белый, сахар белый
Сахар белый, как песок
Не жалейте девки линзы
Мы сколотим из досок!
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952
ruslan d 2 часа назад
дешевле операцию сделать ... или очи носить ...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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73896



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