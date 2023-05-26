Цена на контактные линзы от Johnson & Johnson за сутки выросла в три раза

Как только компания Johnson & Johnson, поставляющая контактные линзы Acuvue, заявила о приостановке их импорта в Россию, цены на знакомые голубые коробочки начали расти буквально на глазах.
Через год после начала санкционной горячки проклятые буржуины из американской конторы Johnson & Johnson нанесли России удар, буквально выражаясь, в глаз, предупредив о приостановке импорта своих контактных линз в РФ.
Напомним, в портфеле бренда, к примеру, такие востребованные в России марки, как Acuvue Oasys, Acuvue True Eyes и другие.
Салоны оптики и маркетплейсы на новость отреагировали оперативно. Сразу после появления заявления компании в лентах информационных агенств и соцсетей, цены начали расти как на дрожжах. Политкорректно этот процесс назвали "пересмотр стоимости" контактных линз на фоне ухода Johnson & Johnson, на деле же цены взлетели на фоне спародических попыток "зависимых" от продукции бренда россиян, закупиться впрок тем, что пока есть в продаже.
Буквально за сутки цена на большую упаковку из 90 штук доросла до 15 с лишним тысячи рублей.
Для сравнения: 15 мая такая е коробка стоила 5,5 тысячи рублей.
Похожую ситуацию россияне наблюдали после 24 февраля 2022 года, сразу после начала СВО - тогда линзы скупали в таком же ажиотаже, цены взлетели кратно, но через некоторое время благополучно упали, хотя и стали выше, по сравнению со своим "досанкционным" состоянием. Но в этот раз, похоже, легко не будет.
«У нас есть объём линз, которые мы продаём, но что будет дальше – определённости нет. Если будет дефицит товара, то, конечно же, стоит ожидать роста цен», – рассказал «Абзацу» владелец сети салонов оптики Махмуд Тамимдаров.
Эксперты утешают, что потеря от ухода с рынка Johnson & Johnson не велика — аналогов в продаже остается огромное количество.
Чем заменить «знаменитые» линзы и стоит ли переживать из-за ухода американского гиганта с российского рынка — рассказали "Абзацу" Екатерина Малашенко и президент центра «Ясные решения» Игорь Качалов:
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В Минпромторге также сообщили, что волноваться не стоит - ведомство рассмотрит вопрос о включении контактных линз Johnson & Johnson, а также Bausch & Lomb и Alcon Laboratories
в перечень параллельного импорта в течение двух недель.
Если официальные поставки сохранятся, продукцию брендов из перечня исключат.
Поживём - УВИДИМ.
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https://www.lensmaster.ru/kontaktnye-linzy/obychnye/1-day-acuvue-oasys-90.htmlhttps://www.lensmaster.ru/kontaktnye-linzy/obychnye/1-day-acuvue-oasys-90.html
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