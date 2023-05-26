Цена на контактные линзы от Johnson & Johnson за сутки выросла в три раза

Через год после начала санкционной горячки проклятые буржуины из американской конторы Johnson & Johnson нанесли России удар, буквально выражаясь, в глаз, предупредив о приостановке импорта своих контактных линз в РФ.

Напомним, в портфеле бренда, к примеру, такие востребованные в России марки, как Acuvue Oasys, Acuvue True Eyes и другие.

Салоны оптики и маркетплейсы на новость отреагировали оперативно. Сразу после появления заявления компании в лентах информационных агенств и соцсетей, цены начали расти как на дрожжах. Политкорректно этот процесс назвали "пересмотр стоимости" контактных линз на фоне ухода Johnson & Johnson, на деле же цены взлетели на фоне спародических попыток "зависимых" от продукции бренда россиян, закупиться впрок тем, что пока есть в продаже.