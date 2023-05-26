FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10373 поста • 1434 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Власти США разрешили Илону Маску вживлять чипы в людей

Власти США разрешили Илону Маску вживлять чипы в людей

Автор:
26 мая 2023 18:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Илон Маск   Россия   видео   люди   нейрочип   обезьяны   опыт   
1607
2
1

Но в России с этим не согласны.

Власти США разрешили компании Илона Маска Neuralink вживлять чип в мозги людям. Ранее это разрешалось только с приматами и свиньями.

Сейчас контора ищет добровольцев, которые сыграют роль подопытного. Например, как обезьяна, сыгравшая в Pong.

Ну а в Российской академии наук насторожились:

Главный научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Валерия Стрелец сказала:

Это допустимо с лечебными целями, а не с исследовательскими. У нас академик Бехтерева занималась вживлением электродов, но это при тяжёлых формах эпилепсии, например, чтобы купировать приступ. Вообще исследования на людях не очень допустимы. Ещё на обезьянах можно провести. Но на людях это не очень корректно.

Не всё, что разрабатывается в Америке, потом положительно распределяется по миру, совсем не всё, что они делают, достойно подражания. Медицина у нас не отстаёт. Как врача, меня, конечно, настораживает проведение исследования на людях. С лечебной целью: лечение опухоли, эпилепсии - это да, а с исследовательской – большой вопрос.

Но Маска это вряд ли остановит.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Илон Маск   Россия   видео   люди   нейрочип   обезьяны   опыт   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
В мемах пишут что старина Билл на этом уже обломался

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Leonid 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Сучков Час назад
Илончик Маск! Рекомендую Зеленскому и вашему маразматику отличный чип! куяч! А куда- сам знаешь, Илончик!...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T Час назад
Да людей с опухолью мозга и эпилепсией - миллионы.
Хоть обтренируйся на этих вживлениях
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
alex9845 Час назад
Я бы не только чипы вживлял, а ещё вайфай и блютуз модули и писал всякие интересные программы.Можно ещё мини электрошокер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
306
устал я от вас Час назад
Не в людей.. для начала на хохлах и неграх потренируются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Григорий 2 часа назад
да заткнулись бы уже российские доктора, пока по телевизору собирают на операции детям за рубежом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Владимир 2 часа назад
Я даже знаю одну страну, в который каждый второй согласиться. Но есть нюанс, для этого мозг нужен, а там.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Corvus Corax 2 часа назад
"У нас академик Бехтерева занималась вживлением электродов, но это при тяжёлых формах эпилепсии, например, чтобы купировать приступ"

Майкл Крайтон "Человек-компьютер" изд-во Мир.
Для зумеров и не умеющих читать:
"Человек, несущий смерть" - фильм 1974 года (да-да, уже тогда умели снимать кино! И даже цветное!!!).

Жопа там выходит, если кратко... Что еще на крысах доказали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 2 часа назад
Идиоты-либералы ржали - говорили, что это пропаганда. Что идейно выгодно либералу, а главное, как гегемон отреагирует - то либерал на всякий дурдом пойдет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lexx 2 часа назад
Да у них негров, больше чем свиней и обезьян. Пусть тренируется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям 2 часа назад
Да куда ты лезешь, Валерия Стрелец? У обезьян не кто не спрашивает - хотят они или нет, а тут речь идет про добровольцев, которые осознанно на это пошли. Так что не песди и не мешай прогрессу. Может Илюха чего дельного добьется!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

221887



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео)
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Памятка огородника

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#Прикол#факты#животные#Автовсячина#удивительно#позитив#Жизнь
#Юмор#автомир#интересное#люди#история#авто аварии#красота#дети#СССР#истории
#автомобили#в мире#ДТП#забавно#аварии#подборка#США#кино#шоу бизнес#картинки
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться