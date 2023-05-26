Власти США разрешили Илону Маску вживлять чипы в людей

Но в России с этим не согласны.
Власти США разрешили компании Илона Маска Neuralink вживлять чип в мозги людям. Ранее это разрешалось только с приматами и свиньями.
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Сейчас контора ищет добровольцев, которые сыграют роль подопытного. Например, как обезьяна, сыгравшая в Pong.
Ну а в Российской академии наук насторожились:
Главный научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Валерия Стрелец сказала:
Это допустимо с лечебными целями, а не с исследовательскими. У нас академик Бехтерева занималась вживлением электродов, но это при тяжёлых формах эпилепсии, например, чтобы купировать приступ. Вообще исследования на людях не очень допустимы. Ещё на обезьянах можно провести. Но на людях это не очень корректно.
Не всё, что разрабатывается в Америке, потом положительно распределяется по миру, совсем не всё, что они делают, достойно подражания. Медицина у нас не отстаёт. Как врача, меня, конечно, настораживает проведение исследования на людях. С лечебной целью: лечение опухоли, эпилепсии - это да, а с исследовательской – большой вопрос.
Но Маска это вряд ли остановит.
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Хоть обтренируйся на этих вживлениях
Майкл Крайтон "Человек-компьютер" изд-во Мир.
Для зумеров и не умеющих читать:
"Человек, несущий смерть" - фильм 1974 года (да-да, уже тогда умели снимать кино! И даже цветное!!!).
Жопа там выходит, если кратко... Что еще на крысах доказали.
А Главного научного сотрудника Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Валерию Стрелец гнать с работы и лишать диплома за несоответствие занимаемой должности, ибо разница видна любому бомжу с вышкой или хорошим средним.