Власти США разрешили Илону Маску вживлять чипы в людей

Не всё, что разрабатывается в Америке, потом положительно распределяется по миру, совсем не всё, что они делают, достойно подражания. Медицина у нас не отстаёт. Как врача, меня, конечно, настораживает проведение исследования на людях. С лечебной целью: лечение опухоли, эпилепсии - это да, а с исследовательской – большой вопрос.