"Таких "чернильниц" нужно лишать гражданства": белгородскую учительницу затравили за брак с уроженцем Саудовской Аравии





Досталось и Анжелике, и её избраннику. Девушку обозвали "чернильницей" и заявили о том, что таких особ нужно лишать гражданства и высылать из страны в интересах безопасности.





Заметка набрала кучу дизлайков, и вузу сначала пришлось отключить возможность комментировать, а потом и вовсе удалить пост.