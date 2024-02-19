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"Таких "чернильниц" нужно лишать гражданства": белгородскую учительницу затравили за брак с уроженцем Саудовской Аравии

"Таких "чернильниц" нужно лишать гражданства": белгородскую учительницу затравили за брак с уроженцем Саудовской Аравии

Автор:
19 февраля 2024 12:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: БелГУ   Комментарии из Соцсетей   брак с иностранцем   любовь   национализм   нетерпимость   семья   
3838
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В День всех влюбленный в Телеграм-канале белгородского вуза появилась статья о выпускнике университета, который приехал из СА на учёбу в Белгород, познакомился с местной девушкой и женился. Пара живёт в любви и согласии, однако некоторые горожане оказались ярыми националистами и такие межнациональные союзы не поддерживают.

БелГУ опубликовал заметку о счастливой супружеской паре - выпускнике БелГУ Тарике и Анжелике.


Планировалось, что белгородцы порадуются за красивых ребят, которые обрели счастье, но получилось наоборот.


Хейтеры в комментариях не стали стесняться и разнесли идею межнациональных браков в пух и прах.



Досталось и Анжелике, и её избраннику. Девушку обозвали "чернильницей" и заявили о том, что таких особ нужно лишать гражданства и высылать из страны в интересах безопасности.


Заметка набрала кучу дизлайков, и вузу сначала пришлось отключить возможность комментировать, а потом и вовсе удалить пост.

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Метки: БелГУ   Комментарии из Соцсетей   брак с иностранцем   любовь   национализм   нетерпимость   семья   
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80  комментариев
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36k
Fat Lynx 8 часов назад
1. Е*анутым нет покоя.
2. Совет да любовь!
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4k
Anners Час назад
Отчего в последнее время любого оппонента стало допустимым безнаказанно оскорблять, называя его "хейтером"?!

Если кому-то не нравится говно в подъезде, то он автоматически становится"хейтером" безобидного засранчика, так что-ли?
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5k
Александр 2 часа назад
Пусть живёт с кем хочет, арабы бывают разные и вполне нормальных среди них много, но публиковать подобные истории - это как красная тряпка для быка. Не надо стремиться стать звездой новостей и никто тебе плохого не скажет.
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3k
Autumn2015 2 часа назад
Ни разу не за " чернильниц", НО....
Недавно вышла такая новогодняя сказка- мелодрама " Новогодний шеф" и там есть тема поставщика Махмадулло и продавщицы Кати. Да, девушка полненькая и он тоже, но она одна и встречает НГ с подружкой, ибо никого нет - для русского мужчины она "фи, жируха!" Русский мужчина избалован поколениями послевоенного безмужья и хочет выбирать среди моделей, а если их нет - сидит на Фишках и поливает женщин.
Давно пора наказывать за оскорбления в интернете, да, эта девушка полненькая и вполне возможно, что не похудеет,ибо генетика, но именно эта крепкая русская девушка и способна родить здоровых детей русскому мужчине, который от нее нос воротит. Посмотрите исторические фото русских - где вы там найдете скелетоподобных женщин? Такая у нас генетика - невысокий рост, крепкие бедра, широкое лицо , мы такие есть .
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3k
Константин 3 часа назад
Когда он ее по древним и красивым обычаям бить начет и заставлять в черном мусорном мешке ходить - пусть не жалуется.
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18k
Toxictofa 4 часа назад
ИМХО, пусть едет куда хочет и живет с кем хочет. Ее право.
Но если ее там ВДРУГ НЕОЖИДАННО выэбут, высушат и выкинут, то пусть потом не голосит и не просит помощи.
И уж тем более не пеняет потом на русских мужиков.
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21k
scorpick 5 часов назад
Там один и тот же хейтер два раза блеванул, а вони разнесли. Ещё и Путина приплел. Вот как у них получается?
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62k
Олег 5 часов назад
Есть у меня знакомая. Не красавица, о и не уродина. Встречались какое-то время.... Нашла себе нигера, любовь и все дела. Как только забеременела, нигер поехал за вещами и пропал. Родила чунга-чангу. В детском саду чморили ребенка..... В конце концов уехала в Британию, нашла себе еще одного нигера .... хеппиэнда не будет
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437
Посейдон 5 часов назад
Если она не лечит всех вокруг, что русские как женихи ее не достойны, другое дело высшие существа - арабы, чего к ней лезть со своим ущербным мнением? С кем хочет с тем и живёт, её дело.
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26k
ЦСКА 5 часов назад
Во время просмотра его семейного фотоальбома, она поняла что безвозвратно влюбилась....
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60
gratz 5 часов назад
Почему вы за нее так переживает, у нее есть родители, близкие. Вы ее знать не знали, и льете свою желчь на них.
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60
gratz ЦСКА 4 часа назад
Для любого мужчины, кто говорит на его жену, говорит и на него. Я так думаю
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4k
grigorenko vladislav 5 часов назад
Сердцу не прикажешь, как говорится. Мозги включаются гораздо позже. Иногда слишком поздно. Когда даже боржоми поздно пить.
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−40
nerine1 grigorenko vladislav 5 часов назад
просто бабам нравятся темные мужчины - у них как бы генофонд лучше, пожтому им всё равно от кого рожать, лишь бы максимально разнообразные гены были
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982
Николай 5 часов назад
В негативной оценке данной пары нет оценки их личной жизни, но есть гражданин страны, которого учили в школе, учили в ВУЗе, а теперь она может свалить? Это для государства плохо. Если же Тарик воспылал любовью к нашей родине и готов в дальнейшем трудится на ее благ, тогда еще ничего.
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15k
Vital Idol 6 часов назад
простые сирийцы в Россию не смогут приехать учиться, значит он из военной/политической или какой другой элитки! значит, правильно написали, что это угроза безопасности России, тк они преследуют свои интересы....
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60
gratz Vital Idol 5 часов назад
Какие сирийцы?! Написано же Саудовская Аравия!
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6k
Владимир 6 часов назад
Завидуют. Сами бы хотели замуж за такого,да ни рылом, ни полом не вышли.
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27k
Влад 6 часов назад
Вот уж вообще не наше дело, как хотят так и живут.
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1k
Максим Борисов 6 часов назад
Через год-два..
Помогите, бьет, держит взаперти, оборвал все мои связи, с мамой могу только общаться, заставил принять ислам.
А через года четыре .
Помогите вернуть ребенка. Увез к себе на родину ПАМАГИТЕ...
Любительниц обезьян жизнь и чужой опыт ничему не учат. Эти идиотки свято верят в то , что они вот те самые единственные принцессы, которым всю жизнь будут цветы дарить и в уши ссать о том какие они королевы.
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60
gratz Максим Борисов 5 часов назад
Ты прямо видишь ее будущее? Не пори ахинею .Вышла замуж, значит так захотела. Она же в полном здравие и уме это делает. А в том числе, из за таких как вы, разваливается общество.
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2k
Александр 6 часов назад
я заметил другое.
очень много баб славянской внешности, отдаются далеко не славянским мужикам, но при этом я вижу очень мало "славянских" мужчин, в паре не славянскими женщинами. и эта тенденция идет уже давно. когда угаснет русский дух, тогда не станет и России.
а откуда ему браться, когда родить его не могут те, кто может это сделать. Грустно(((
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3k
веселый просто 6 часов назад
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29k
Alex 6 часов назад
Чернильница....
На ослах чурка потренировался, а тут белая подстилка подвернулась, тьфу мля, мерзость
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3k
Kom9ipa 7 часов назад
Она выяснила, какой по счету женой у него будет?
Сколько уже историй публиковали про такие браки. И почти все они заканчиваются "я не думала, что так будет", "помогите добраться домой".
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