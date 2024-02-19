"Таких "чернильниц" нужно лишать гражданства": белгородскую учительницу затравили за брак с уроженцем Саудовской Аравии

В День всех влюбленный в Телеграм-канале белгородского вуза появилась статья о выпускнике университета, который приехал из СА на учёбу в Белгород, познакомился с местной девушкой и женился. Пара живёт в любви и согласии, однако некоторые горожане оказались ярыми националистами и такие межнациональные союзы не поддерживают.
БелГУ опубликовал заметку о счастливой супружеской паре - выпускнике БелГУ Тарике и Анжелике.
Планировалось, что белгородцы порадуются за красивых ребят, которые обрели счастье, но получилось наоборот.
Хейтеры в комментариях не стали стесняться и разнесли идею межнациональных браков в пух и прах.
Досталось и Анжелике, и её избраннику. Девушку обозвали "чернильницей" и заявили о том, что таких особ нужно лишать гражданства и высылать из страны в интересах безопасности.
Заметка набрала кучу дизлайков, и вузу сначала пришлось отключить возможность комментировать, а потом и вовсе удалить пост.
Источник:
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2. Совет да любовь!
Если кому-то не нравится говно в подъезде, то он автоматически становится"хейтером" безобидного засранчика, так что-ли?
Недавно вышла такая новогодняя сказка- мелодрама " Новогодний шеф" и там есть тема поставщика Махмадулло и продавщицы Кати. Да, девушка полненькая и он тоже, но она одна и встречает НГ с подружкой, ибо никого нет - для русского мужчины она "фи, жируха!" Русский мужчина избалован поколениями послевоенного безмужья и хочет выбирать среди моделей, а если их нет - сидит на Фишках и поливает женщин.
Давно пора наказывать за оскорбления в интернете, да, эта девушка полненькая и вполне возможно, что не похудеет,ибо генетика, но именно эта крепкая русская девушка и способна родить здоровых детей русскому мужчине, который от нее нос воротит. Посмотрите исторические фото русских - где вы там найдете скелетоподобных женщин? Такая у нас генетика - невысокий рост, крепкие бедра, широкое лицо , мы такие есть .
Но если ее там ВДРУГ НЕОЖИДАННО выэбут, высушат и выкинут, то пусть потом не голосит и не просит помощи.
И уж тем более не пеняет потом на русских мужиков.
Зато парня с нашего двора упорно звали черножопиком, хоть и без злобы. У него мать смуглая, отец светловолосый. Он получился смуглый, а сестра его светлая. Незнакомые думали, что он цыган.
правильно, только те из них, кто умеют читать не жопой.
Помогите, бьет, держит взаперти, оборвал все мои связи, с мамой могу только общаться, заставил принять ислам.
А через года четыре .
Помогите вернуть ребенка. Увез к себе на родину ПАМАГИТЕ...
Любительниц обезьян жизнь и чужой опыт ничему не учат. Эти идиотки свято верят в то , что они вот те самые единственные принцессы, которым всю жизнь будут цветы дарить и в уши ссать о том какие они королевы.
очень много баб славянской внешности, отдаются далеко не славянским мужикам, но при этом я вижу очень мало "славянских" мужчин, в паре не славянскими женщинами. и эта тенденция идет уже давно. когда угаснет русский дух, тогда не станет и России.
а откуда ему браться, когда родить его не могут те, кто может это сделать. Грустно(((
Во-первых, соглашусь с Вами в той мысли, что я тоже без симпатии отношусь к смешанным бракам. И строча свой опус, отвечала лишь на вопрос "почему так происходит" со своей точки зрения.
Во-вторых, соглашусь ,что очень часто это все заканчивается битой мордой, отнятыми детьми и тд. Но повторюсь. Я отвечала на вопрос "почему". А не про последствия такого решения.
По поводу "найди среди своих нужного мужчину" - большинство находит. Но есть и некий процент, которым подворачивается именно не "свой". Очень боюсь спровоцировать взаимное метание всяким друг в друга, но рискну еще заметить ,что Вы верно написали - восточные мужчины действительно в среднем по больнице умеют ухаживать за женщиной намного лучше среднего славянина. И не каждой хватит силы воли и мозгов противостоять такому напору. Что бы мешало нашему мужчине ухаживать на восточный манер? Да-да, я уже предвижу в ответ "а что мешает нам вести себя на манер восточных женщин (глаза в пол и кровавая простыня в первую ночь). Но мы опять скатимся во взаимный упреки, а я бы хотела этого избежать. Тем более это крайне неблагодарное дело - отвечать за всех мужчин или женщин)
Про себя могу сказать ,что я в силу характера (или еще и горячей хохляцкой крови) тоже не восточный цветочек гарема. Потому такие мужчины меня никогда не привлекали просто с той точки зрения ,что я не смогу быть покорной и послушной. Мне нужен мужчина ,уважающий меня как личность ,мое мнение и мои желания. Но при этом он должен быть сильнее меня. Не физически, а морально, чтобы я была ЗА мужем. И мне это удалось)
А, да. Меня Катя зовут)
З.Ы. вот полотенце-то накатала
не вижу дискусса, и там ход мыслей у нас одинаков)
хорошего дня)
На ослах чурка потренировался, а тут белая подстилка подвернулась, тьфу мля, мерзость
Сколько уже историй публиковали про такие браки. И почти все они заканчиваются "я не думала, что так будет", "помогите добраться домой".