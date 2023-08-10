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Семья из Череповца накопила 166 кг монет и принесла их в банк

Семья из Череповца накопила 166 кг монет и принесла их в банк

Автор:
10 августа 2023 19:58
Сообщество : Жить в России
Метки: банк   копилки   монеты   семья   фото   череповец   
864
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У несчастной сотрудницы банка ушло больше половины рабочего дня, чтобы пересчитать всю мелочь.

Череповчанин Игорь Ленёв 16 лет назад подарил двухлетней дочери Эльвире копилку. Так зародилась семейная традиция копить деньги на совершеннолетие ребёнка. На днях девушке стукнуло 18 лет и пришло время опустошать все 23 копилки, которые удалось наполнить за 16 лет.


Наполнял ее в основном я — каждый день горстями приносил мелочь. Собирал все — от 1 копейки до 10 рублей и бумажные купюры. Потом купили вторую копилку, затем третью. А затем на семейном совете решили, что будет копить деньги на совершеннолетие дочери Эльвиры.

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По словам Игоря, каждый вечер на протяжении двух недель они всей семьёй сортировали мелочь. В 23-х копилках было 40 тысяч монет разного достоинства и 2400 рублей купюрами. И всё это добро весило 166,5 кг.


Почти две недели каждый вечер всей семьей мы садились на полу, и, как Золушка в сказке, сортировали мелочь по 2-3 часа в день. Получилось 166 кг 400 г мелочи. Первый раз я таскал деньги мешками

Затем, расфасовав 166 кг мелочи в 9 мешков, семья отправилась в банк, чтобы перевести все накопленные деньги на счёт дочери.

На пересчёт всей мелочи у сотрудницы банка ушло 4,5 часа. А могло уйти гораздо больше, если бы семья Ленёвых не стала сортировать монеты. В итоге на счёт Эльвиры перевели 151 467 рублей. По словам Игоря, когда он наполнял первую копилку, то надеялся, что сможет собрать дочери на автомобиль, и 16 лет назад этих денег бы хватило. Но не сегодня. Тем не менее Эльвире эти деньги пригодятся во взрослой жизни. Девушка осенью уезжает в Архангельск учиться на лингвиста и какое-то время сможет обходиться без финансовой помощи родителей.

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Метки: банк   копилки   монеты   семья   фото   череповец   
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7  комментариев
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112k
parallax Полчаса назад
Аппарат для сортировки монет?
Нет, не слышали.
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3k
Роман Минуту назад
эта лингвистка поймет в чем прикол, когда к ней тоже какой-нибудь дурной клиент явится со своими тараканами и весь рабочий день нахрен испортит...
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37k
russger 2 минуты назад
Семейка дятлов. Обычно на ребёнка открывают счёт и кладут туда ежемесячно/еженедельно и никаких проблем с "мешками денег". Потом зачем всё это тащить в банк, где нет специального автомата?
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1k
рулон обоев 4 минуты назад
копил бы в долларах накопил бы уже на машину
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20k
Вишенка Крокодилова 7 минут назад
А в магазине нечем сдачу давать... Почему бы не завести дочке карту и переводить понемножку туда - например, еженедельно определенную сумму.
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179
Александра С 8 минут назад
Скопить на грамм золота - купили золото....
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