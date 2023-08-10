Семья из Череповца накопила 166 кг монет и принесла их в банк

У несчастной сотрудницы банка ушло больше половины рабочего дня, чтобы пересчитать всю мелочь.
Череповчанин Игорь Ленёв 16 лет назад подарил двухлетней дочери Эльвире копилку. Так зародилась семейная традиция копить деньги на совершеннолетие ребёнка. На днях девушке стукнуло 18 лет и пришло время опустошать все 23 копилки, которые удалось наполнить за 16 лет.
Наполнял ее в основном я — каждый день горстями приносил мелочь. Собирал все — от 1 копейки до 10 рублей и бумажные купюры. Потом купили вторую копилку, затем третью. А затем на семейном совете решили, что будет копить деньги на совершеннолетие дочери Эльвиры.
По словам Игоря, каждый вечер на протяжении двух недель они всей семьёй сортировали мелочь. В 23-х копилках было 40 тысяч монет разного достоинства и 2400 рублей купюрами. И всё это добро весило 166,5 кг.
Почти две недели каждый вечер всей семьей мы садились на полу, и, как Золушка в сказке, сортировали мелочь по 2-3 часа в день. Получилось 166 кг 400 г мелочи. Первый раз я таскал деньги мешками
Затем, расфасовав 166 кг мелочи в 9 мешков, семья отправилась в банк, чтобы перевести все накопленные деньги на счёт дочери.
На пересчёт всей мелочи у сотрудницы банка ушло 4,5 часа. А могло уйти гораздо больше, если бы семья Ленёвых не стала сортировать монеты. В итоге на счёт Эльвиры перевели 151 467 рублей. По словам Игоря, когда он наполнял первую копилку, то надеялся, что сможет собрать дочери на автомобиль, и 16 лет назад этих денег бы хватило. Но не сегодня. Тем не менее Эльвире эти деньги пригодятся во взрослой жизни. Девушка осенью уезжает в Архангельск учиться на лингвиста и какое-то время сможет обходиться без финансовой помощи родителей.
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Нет, не слышали.