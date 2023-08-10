Семья из Череповца накопила 166 кг монет и принесла их в банк

На пересчёт всей мелочи у сотрудницы банка ушло 4,5 часа. А могло уйти гораздо больше, если бы семья Ленёвых не стала сортировать монеты. В итоге на счёт Эльвиры перевели 151 467 рублей. По словам Игоря, когда он наполнял первую копилку, то надеялся, что сможет собрать дочери на автомобиль, и 16 лет назад этих денег бы хватило. Но не сегодня. Тем не менее Эльвире эти деньги пригодятся во взрослой жизни. Девушка осенью уезжает в Архангельск учиться на лингвиста и какое-то время сможет обходиться без финансовой помощи родителей.