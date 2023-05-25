Действие королевского проклятия, унёсшего жизнь 15 молодых учёных

Предприняв все возможные меры безопасности и даже заручившись разрешением церкви, в 1973 году группа археологов вскрыла гробницу польского короля Казимира IV Андрея Ягеллона. За чем последовала череда необъяснимых смертей.
Которые дали толчок многочисленным слухам о так называемом проклятье Ягеллона. Казалось бы, исследователи не замышляли ничего дурного – просто проверяли, всё ли в порядке с захоронением после событий Второй мировой. И не отнеслись серьёзно к предупреждению – надписи в крипте правителя следующего содержания – «Разрушитель этой работы будет проклят».
Надо сказать, что Казимир IV (1427-1492) показал себя как новатор. За время его правления Польша заявила о себе в Европе. В стране активно осваивались месторождения полезных ископаемых, развивались ремёсла.
Ещё при жизни король распорядился высечь в гробнице, где впоследствии обрёл покой и он сам, и его жена Елизавета, предостережение для тех, кто дерзнёт нарушить уединение мёртвых. Но с приходом мирного времени у исследователей появились возможности заняться историей и культурой. К тому же были определённые сомнения в том, что в краковской часовне Замка Вавель действительно похоронена королевская чета.
13 апреля 1973 года группа учёных из 15 человек пробурила в погребальной крипте отверстие. Но для обеспечения достаточного обзора оно оказалось слишком маленьким. И было принято решение убрать один из стенных блоков. Как раз в это время один из исследователей в шутку напомнил коллегам о предостережении. Но на это никто не обратил внимания. И археологи вошли в подземное помещение.
Их взору предстало не самое приятное зрелище: хаотично разбросанные кости в обрамлении истлевших частей гроба. Здесь же находились драгоценные регалии королевской власти и оружие.
Прошло совсем немного времени, как вдруг все находившиеся в крипте ощутили недомогание. У людей начала болеть голова, участилось сердцебиение, возникли проблемы с координацией. Один из участников упал в обморок.
Набор симптомов по всем признакам свидетельствовал о сильном отравлении. Уже на следующее утро скоропостижно скончались несколько учёных – те, кто непосредственно принимал участие в работе с останками. В течение следующего года погибли и остальные участники, жизнь которых унесли инсульт, аневризма, онкология и другие болезни. Что и породило слухи о проклятии Ягеллона.
Первым более или менее правдоподобным объяснением стало действие вируса. Века он находился в состоянии покоя, а после вскрытия гробницы активизировался.
Ещё одной версией было действие ядов, которые поместили в тело для защиты от вандалов.
Как вариант, вызвать гибель могли радиоактивные вещества, попавшие в дыхательную систему людей и спровоцировавшие лучевую болезнь.
Все эти версии так и существовали бы на уровне домыслов. Пока окончательную точку в деле загадочных многочисленных смертей не поставил микробиолог. Болеслав Смык взял образцы останков короля. Поначалу анализ ничего не показал, но по прошествии времени на материале, оставленном в термостате, выросли колонии бактерий. А также плесень.
Эти виды микроорганизмов до этого не были известны науке. Более 500 лет они находились в состоянии анабиоза, а после взаимодействия с воздухом активизировались. И спровоцировали гибель участников исследовательской группы.
В плесени оказался зашкаливающий уровень афлатоксина – микотоксина, вырабатываемого плесенью Aspergillus. Вещество токсичное и смертельно опасное. При воздействии на организм человека практически моментально разрушает печень, вызывая гибель в течение нескольких дней. В меньшей концентрации оказывает угнетающее действие на иммунную систему, активирует онкогены, стимулирующие появление злокачественной опухоли. Соответственно, смерть тоже неизбежна, но только наступает позднее от рака.
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