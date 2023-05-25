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Действие королевского проклятия, унёсшего жизнь 15 молодых учёных

Действие королевского проклятия, унёсшего жизнь 15 молодых учёных

Автор:
25 мая 2023 12:30
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Польша   афлатоксин   болезнь   возбудитель   гибель   король Казимир IV Андрей Ягеллон   медицина   наука   плесень   проклятие   
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Предприняв все возможные меры безопасности и даже заручившись разрешением церкви, в 1973 году группа археологов вскрыла гробницу польского короля Казимира IV Андрея Ягеллона. За чем последовала череда необъяснимых смертей.

Которые дали толчок многочисленным слухам о так называемом проклятье Ягеллона. Казалось бы, исследователи не замышляли ничего дурного – просто проверяли, всё ли в порядке с захоронением после событий Второй мировой. И не отнеслись серьёзно к предупреждению – надписи в крипте правителя следующего содержания – «Разрушитель этой работы будет проклят».

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Надо сказать, что Казимир IV (1427-1492) показал себя как новатор. За время его правления Польша заявила о себе в Европе. В стране активно осваивались месторождения полезных ископаемых, развивались ремёсла.

Ещё при жизни король распорядился высечь в гробнице, где впоследствии обрёл покой и он сам, и его жена Елизавета, предостережение для тех, кто дерзнёт нарушить уединение мёртвых. Но с приходом мирного времени у исследователей появились возможности заняться историей и культурой. К тому же были определённые сомнения в том, что в краковской часовне Замка Вавель действительно похоронена королевская чета.

13 апреля 1973 года группа учёных из 15 человек пробурила в погребальной крипте отверстие. Но для обеспечения достаточного обзора оно оказалось слишком маленьким. И было принято решение убрать один из стенных блоков. Как раз в это время один из исследователей в шутку напомнил коллегам о предостережении. Но на это никто не обратил внимания. И археологи вошли в подземное помещение.

Их взору предстало не самое приятное зрелище: хаотично разбросанные кости в обрамлении истлевших частей гроба. Здесь же находились драгоценные регалии королевской власти и оружие.

Прошло совсем немного времени, как вдруг все находившиеся в крипте ощутили недомогание. У людей начала болеть голова, участилось сердцебиение, возникли проблемы с координацией. Один из участников упал в обморок.

Набор симптомов по всем признакам свидетельствовал о сильном отравлении. Уже на следующее утро скоропостижно скончались несколько учёных – те, кто непосредственно принимал участие в работе с останками. В течение следующего года погибли и остальные участники, жизнь  которых унесли инсульт, аневризма, онкология и другие болезни. Что и породило слухи о проклятии Ягеллона.

Первым более или менее правдоподобным объяснением стало действие вируса. Века он находился в состоянии покоя, а после вскрытия гробницы активизировался.

Ещё одной версией было действие ядов, которые поместили в тело для защиты от вандалов.

Как вариант, вызвать гибель могли радиоактивные вещества, попавшие в дыхательную систему людей и спровоцировавшие лучевую болезнь.

Все эти версии так и существовали бы на уровне домыслов. Пока окончательную точку в деле загадочных многочисленных смертей не поставил микробиолог. Болеслав Смык взял образцы останков короля. Поначалу анализ ничего не показал, но по прошествии времени на материале, оставленном в термостате, выросли колонии бактерий. А также плесень.

Эти виды микроорганизмов до этого не были известны науке. Более 500 лет они  находились в состоянии анабиоза, а после взаимодействия с воздухом активизировались. И спровоцировали гибель участников исследовательской группы.

В плесени оказался зашкаливающий уровень афлатоксина – микотоксина, вырабатываемого плесенью Aspergillus. Вещество токсичное и смертельно опасное. При воздействии на организм человека практически моментально разрушает печень, вызывая гибель в течение нескольких дней. В меньшей концентрации оказывает угнетающее действие на иммунную систему, активирует онкогены, стимулирующие появление злокачественной опухоли. Соответственно, смерть тоже неизбежна, но только наступает позднее от рака.

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Метки: Польша   афлатоксин   болезнь   возбудитель   гибель   король Казимир IV Андрей Ягеллон   медицина   наука   плесень   проклятие   
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2  комментария
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9k
Борис Карабанов Час назад
У них прямо какая-то национальная традиция мертвяков выкапывать.
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7k
Roman Час назад
А имена "учёным" выдумать даже не удосужились.
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