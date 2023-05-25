Действие королевского проклятия, унёсшего жизнь 15 молодых учёных

13 апреля 1973 года группа учёных из 15 человек пробурила в погребальной крипте отверстие. Но для обеспечения достаточного обзора оно оказалось слишком маленьким. И было принято решение убрать один из стенных блоков. Как раз в это время один из исследователей в шутку напомнил коллегам о предостережении. Но на это никто не обратил внимания. И археологи вошли в подземное помещение.

Их взору предстало не самое приятное зрелище: хаотично разбросанные кости в обрамлении истлевших частей гроба. Здесь же находились драгоценные регалии королевской власти и оружие.