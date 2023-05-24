Россиянам посоветовали покупать авиабилеты ночью - так будет дешевле

В Роскачестве протестировали несколько вариантов покупки авиабилетов. И сообщили: да, в ночное время покупать выгоднее.

Роскачество исследовало восемь популярных сервисов по бронированию авиабилетов. Лучшими признаны «Aviasales», «Яндекс» и Ozon. Что касается безопасности персональных данных и полноты информации, один из сервисов — «Купи билет» — не предоставлял потребителю информацию об условиях возврата денежных средств при покупке авиабилетов, что отмечено как недостаток. В целом исследование проходило более чем по 140 показателям, причем большая часть касалась именно функциональности приложений.

В ходе исследования были развенчаны некоторые мифы. Например, что покупка билетов в разное время, в разные дни недели может отличаться. Также оценивалось, какие скидки предоставляются при приобретении билетов в ночное и дневное время. Этот «миф» был подтвержден: покупка билетов в ночное время в общем может стоить покупателю дешевле, чем покупка авиабилетов днём.