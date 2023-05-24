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Россиянам посоветовали покупать авиабилеты ночью - так будет дешевле

Россиянам посоветовали покупать авиабилеты ночью - так будет дешевле

Автор:
24 мая 2023 17:34
Сообщество : Путешествия
Метки: Авиабилеты   Роскачество   Стоимость   лайфхак   покупка   скидка   цена   
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Оказалось, что это не миф.

В Роскачестве протестировали несколько вариантов покупки авиабилетов. И сообщили: да, в ночное время покупать выгоднее.

Роскачество исследовало восемь популярных сервисов по бронированию авиабилетов. Лучшими признаны «Aviasales», «Яндекс» и Ozon. Что касается безопасности персональных данных и полноты информации, один из сервисов — «Купи билет» — не предоставлял потребителю информацию об условиях возврата денежных средств при покупке авиабилетов, что отмечено как недостаток. В целом исследование проходило более чем по 140 показателям, причем большая часть касалась именно функциональности приложений.

В ходе исследования были развенчаны некоторые мифы. Например, что покупка билетов в разное время, в разные дни недели может отличаться. Также оценивалось, какие скидки предоставляются при приобретении билетов в ночное и дневное время. Этот «миф» был подтвержден: покупка билетов в ночное время в общем может стоить покупателю дешевле, чем покупка авиабилетов днём.

Вся штука в том, что авиакомпании используют динамическое ценообразование. Когда спрос хороший, никто цену снижать не будет, а ночью он падает и система даёт неплохую скидку на билеты.

Об этом пишут и пользователи пока заблокированного в России Twitter:

Но, как уже говорилось выше, в Роскачестве эту информацию опровергли: стоимость билета никак не связана с конкретным днём. А вот опция день/ночь может ощутимо сэкономить вам деньги.

И напоследок - как не надо покупать билеты. Хотя кто-то делает именно так:

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Метки: Авиабилеты   Роскачество   Стоимость   лайфхак   покупка   скидка   цена   
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59k
pynh 2 часа назад
пешком ходить еще дешевле
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16k
Vital Idol 4 минуты назад
если летите с пересадкой заграницу, то вторую часть поездки покупайте у зарубежных операторов, билет за 100$ на 2-ом сегменте наши барыги вам продадут в 10 раз дороже! ПРОВЕРЕНО!!!
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14k
a_komolow Час назад
Ночью электричество дешевле
Это на билеты распространяется
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1k
Матвей 2 часа назад
Эмм, ночью в каком часовом поясе? Или это когда именно у тебя ночь?
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