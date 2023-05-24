Россиянам посоветовали покупать авиабилеты ночью - так будет дешевле

Оказалось, что это не миф.
В Роскачестве протестировали несколько вариантов покупки авиабилетов. И сообщили: да, в ночное время покупать выгоднее.
Роскачество исследовало восемь популярных сервисов по бронированию авиабилетов. Лучшими признаны «Aviasales», «Яндекс» и Ozon. Что касается безопасности персональных данных и полноты информации, один из сервисов — «Купи билет» — не предоставлял потребителю информацию об условиях возврата денежных средств при покупке авиабилетов, что отмечено как недостаток. В целом исследование проходило более чем по 140 показателям, причем большая часть касалась именно функциональности приложений.
В ходе исследования были развенчаны некоторые мифы. Например, что покупка билетов в разное время, в разные дни недели может отличаться. Также оценивалось, какие скидки предоставляются при приобретении билетов в ночное и дневное время. Этот «миф» был подтвержден: покупка билетов в ночное время в общем может стоить покупателю дешевле, чем покупка авиабилетов днём.
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Вся штука в том, что авиакомпании используют динамическое ценообразование. Когда спрос хороший, никто цену снижать не будет, а ночью он падает и система даёт неплохую скидку на билеты.
Об этом пишут и пользователи пока заблокированного в России Twitter:
Но, как уже говорилось выше, в Роскачестве эту информацию опровергли: стоимость билета никак не связана с конкретным днём. А вот опция день/ночь может ощутимо сэкономить вам деньги.
И напоследок - как не надо покупать билеты. Хотя кто-то делает именно так:
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Это на билеты распространяется