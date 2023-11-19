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Работаю ради еды: пользователи рассказали, сколько тратят в месяц на продукты

Работаю ради еды: пользователи рассказали, сколько тратят в месяц на продукты

Автор:
19 ноября 2023 21:40
Метки: Россия   Стоимость   деньги   дорого   продукты   цена   
2333
17

Да, ценник на продукты сегодня какой-то фантастический. Какой ваш средний чек в продуктовом? А сколько денег вы тратите на еду в месяц? Пользователи Твиттера уже раскрыли тайны своего семейного бюджета.

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39  комментариев
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7k
Умница-красавица 2 часа назад
В принципе, если ничего не покупать, то цены нормальные.
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10k
Фомич 18 минут назад
На еду пока еще примерно 600 евро на троих. Эстония!
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138
Андрей 21 минуту назад
50-60к рубасов чисто на продукты, семья 2+ребенок (нифига не жрёт) плюс две маленьких собачки (джек-рассел, беру им почки, кости, головное). Без кафе, алкоголя и рестиков
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24k
Евгений 23 минуты назад
ХЗ сколько.
Стараемся всё брать по акции. Акционеры Ленты и Пятёрочки
. В Светофор нередко заезжаем.
Правда, не так давно сменил работу и доход значительно поднялся, потому уже колбасу в Светофоре не беру :). Хотя там есть съедобные вещи.
Колбасы и сосиски "Окраина". Это Мурманский мясокомбинат. Не знаю, есть ли их продукция за пределами Мурманска. Продукты не дешёвые. В 2-3 раза дороже, чем те же "Папа может" или "Великолукский". Берём по акции. А так жаба душит по 700 рублей за кг варёной колбасы отдавать. Но вкусная зараза...
Тушёнка, ветчина, мясо цыплёнка - "Совок". Нередко бывают по акции. Берём сразу несколько банок.
Иногда ездим на хладокомбинат, берём коробку окорочков. Есть большая морозилка, держим там. Хватает месяца на 3 коробки 12-15 кг.
Местные рыбные магазины посещаем. Частенько по дешёвке бывает та же треска, горбуша, морской окунь. Рыбные пельмени, биточки и котлеты.
Так что жить вроде можно. Не сказать, что шикуем, но и с голоду не пухнем. Стараемся брать качественную пищу, особенно если на неё есть скидка :).
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7k
Михаил 38 минут назад
Живём в Нью-Йорке. На еду уходит где-то $1200 в месяц. Двое взрослых, двое детей.
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136
zas-people 40 минут назад
600 евро не экономя на еду. 120 еу в месяц сыну на карман. 50евро себе на пиво. Латвия.
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2k
Евгений 40 минут назад
В целом можно конечно тратить на продукты не много, но как правило это все сводится к тому, что будешь много тратить на лекарства и врачей. Тут ведь даже дело не только в объемах еды, а в её качестве, в пользе той еды что ешь. Полезные овощи, в большинстве своем, вообще не дешевые нифига. Про хорошее мясо промолчу…
И если на себе еще можно порой сэкономить, то на своих детях, совесть не позволяет выбирать что подешевле
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10k
BarOb 45 минут назад
В связи с катастрофическим ростом цен на продукты, окончательно перешли на бомж-магазины "светофоры" Качество конечно - г, но заметно дешевле, молоко и хлеб в магнитах
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9k
Regerald 48 минут назад
Очень сложно сравнивать расходы. Обьективно два разных человека могут есть банально разное количество еды. От образа жизни зависит, метаболизма, размера и т.п.
И кулинарные предпочтения тоже разные: кто-то любит картошку с луком, кто-то омаров с чёрной икрой. Вот и получается: то ли 8к, то ли 50к
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10k
JeanLuk 50 минут назад
Ой хрен знает, именно конкретно на еду не считал, но наверное 35-40к уходит. Поход в магазин - это примерно 2-2.5к, раза два в неделю в магаз сходишь. А ещё всякие пиво-вина и прочие напитки. Иногда всякая вкусняха. Кабак раз в месяц. С друзьями потусоваться по пятницам. Ну набегает там норм в общем.
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38k
russger 55 минут назад
Сколько же они жрут все ))
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23k
Анатолий Соколов Час назад
у меня на одного 18-20к в месяц выходит. ( Питер )
при этом примерно треть суммы - это сыр и колбаса, ибо есть привычка жрать бутерброды ночью ...
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1k
Звёздный странник 2 часа назад
Возможность питания диктует рынок и собственный огород.
А соотношение зарплат с ценами рынка везде разные.
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257
iskra Звёздный странник Час назад
ИМХО,питание со своего огорода рассматривается в основном в странах СНГ. В Европах про такое не слышал. Там максимум грядка клубники,пара яблонь,пяток кустов смородины..Скорее для хобби и разнообразия,чем реально для питания.
Хотя, сейчас и в России мало кто надеется на огород или дачу как средство пропитания. Покупают продукты в магазинах или у агрохолдингов.
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779
Anatolij 2 часа назад
Рублёв 30-35 на семью в три человека с пивасиком и винишком. Креветочки иногда, ну и прочие вкусняшки. Готовим дома. И жена, и я готовим вкусно. В кафе и рестиках очень редко до нашего уровня дотягивают. Ну максимум до 40, может декабрь на икорку+ сёмгу самый дорогой выходит.
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Жрать надо меньше, а двигаться больше.
Но пока получается наоборот
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5k
Котэ 2 часа назад
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257
iskra Котэ Час назад
Хе.. А что входит в прожиточный минимум? Вот у моей мамы только коммуналка зимой под 7 тыс. . Если че - Курганская область,районный город.
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9k
sedoisever 2 часа назад
Чёт подзажрался народ. Или кто-то лупит по 20 кг мяса в месяц по цене в 500 р? Может хлеб стоит больше чем 100 р., как у нас, к примеру?
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257
iskra sedoisever Час назад
Нормальное питание - это не только мясо и хлеб. Надо кушать и рыбу, и сыр\творог\молоко,и овощи-фрукты,и масло сливочное,и чай\кофе,и всякие орехи-шоколад.
Весной не помешает поливитамины из аптеки.
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3k
Saplus 2 часа назад
От сердца отрываю рецепт - Суп ленивый 5 литров: 3 окорочка 230р, морковка 4р, луковица 4р, картофель 14р/кг - скока влезет в кастрюлю. Вода в кране. В день зарплаты добавить шампиньоны ~ 60р.
Повторить 4 раза в месяц
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257
iskra Saplus Час назад
Рецепт на какой состав семьи и для каких профессий? Я когда на металлургическом заводе работал,суп не ел вообще ,потому как он только кишки промывает и потеешь больше.
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22k
babuby 2 часа назад
Меньше 30к на еду, на семью, не получается. Но это ещё с собакенами и котами, потому как они тоже жрать хотят. Если-бы не "Светофор" - звездец был-бы.
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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257
iskra Ego sum qui sum Час назад
Уже давно посчитано, что затраты на дачу не окупаются. Если сложить все расходы, то получается, что в магазине дешевле. Можно только успокаивать себя, что на даче все экологически чистое и без ГМО. И то,это если сам не используешь никакой химии(но тогда и вырастает жалкое подобие магазинного).
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96
izko Ego sum qui sum 53 минуты назад
в девяностых была дача на Кавказе, 6 соток, докупали на зиму только картошку, семья 5 человек.
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