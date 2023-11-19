Работаю ради еды: пользователи рассказали, сколько тратят в месяц на продукты

2333
17
Да, ценник на продукты сегодня какой-то фантастический. Какой ваш средний чек в продуктовом? А сколько денег вы тратите на еду в месяц? Пользователи Твиттера уже раскрыли тайны своего семейного бюджета.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- «Москвич» в этом году продал всего 35 электрокаров
- Умерла последняя надежда: почти 7 миллионов рублей потратят на консервацию омского метро
- Сколько стоят сейчас овощи в Германии: смотрим и сравниваем с ценами в России
- Во всех крупных городах России стоимость ипотеки оказалась в два раза дороже аренды квартиры
- Малышка Нина, ставшая жертвой одного из самых длительных похищений в истории Германии
Новости партнёров
реклама
Стараемся всё брать по акции. Акционеры Ленты и Пятёрочки . В Светофор нередко заезжаем.
Правда, не так давно сменил работу и доход значительно поднялся, потому уже колбасу в Светофоре не беру :). Хотя там есть съедобные вещи.
Колбасы и сосиски "Окраина". Это Мурманский мясокомбинат. Не знаю, есть ли их продукция за пределами Мурманска. Продукты не дешёвые. В 2-3 раза дороже, чем те же "Папа может" или "Великолукский". Берём по акции. А так жаба душит по 700 рублей за кг варёной колбасы отдавать. Но вкусная зараза...
Тушёнка, ветчина, мясо цыплёнка - "Совок". Нередко бывают по акции. Берём сразу несколько банок.
Иногда ездим на хладокомбинат, берём коробку окорочков. Есть большая морозилка, держим там. Хватает месяца на 3 коробки 12-15 кг.
Местные рыбные магазины посещаем. Частенько по дешёвке бывает та же треска, горбуша, морской окунь. Рыбные пельмени, биточки и котлеты.
Так что жить вроде можно. Не сказать, что шикуем, но и с голоду не пухнем. Стараемся брать качественную пищу, особенно если на неё есть скидка :).
И если на себе еще можно порой сэкономить, то на своих детях, совесть не позволяет выбирать что подешевле
Я обычно закидываю в сковородку пачку картошки и половину пачки овощей. Тушу, подливая водички. Можно добавить тушёнки или мясо цыплёнка. Быстро и вкусно получается. Вся готовка полчаса.
Мясо и рулеты мясные в Светофоре сносные.
Колбаса "Докторская", что в бордовой обёртке, если не ошибаюсь "Онега", так жаренная очень вкусная.
Замороженные клубника, манго, вишня.
Рыба бывает нередко, как охлаждёнка, так и замороженная. правда ценник не особо ниже, чем в других магазинах.
Раньше ветчина вкусная и качественная была, но потом в неё видимо перестали класть мясо совсем и она стала такое себе.
И кулинарные предпочтения тоже разные: кто-то любит картошку с луком, кто-то омаров с чёрной икрой. Вот и получается: то ли 8к, то ли 50к
при этом примерно треть суммы - это сыр и колбаса, ибо есть привычка жрать бутерброды ночью ...
А соотношение зарплат с ценами рынка везде разные.
Хотя, сейчас и в России мало кто надеется на огород или дачу как средство пропитания. Покупают продукты в магазинах или у агрохолдингов.
Но пока получается наоборот
Безработный:
- Слушай, я не ел три дня...
Новый русский:
- Ну что ж ты так, браток, надо себя заставлять!
Даже так БАЯНИЩЕ.
Сейчас безработным может быть только инвалид (ну это не его вина, а его беда) или Больной тяжко.
Остальные, просто тунеядцы, а их не жаль
Весной не помешает поливитамины из аптеки.
Со светом та же херня, один тут писал, у него трёшка, жена и 2 детей, за свет 300 евро платит. Откуда такие цены? Мой друг с женой и ребёнком живёт в доме на 5 комнат, полы с подогревом, всякая там электронная херня, умный дом и всё такое, 180 платит. Откуда цены в 300 евро я хз вообще, для меня за свет эта цифра просто запредельная. Ну разве что ты биткойны майнишь.
Повторить 4 раза в месяц