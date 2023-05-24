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Во время избиения таджики выкрикивали оскорбления, мол, что они хозяева России и ставят на место «русских свиней».
Но нашли их быстро, и когда к ним в квартиру вошел ОМОН, «хозяева России» начали скулить и молить о пощаде. Теперь всем четверым грозит до 7 лет тюрьмы.
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-Один палка два струна я хозяин вся страна
но пришел ОМОН и песня стала звучать чуть по другому
- Один палка два струна я ХОЗЯЙКА вся страна
или им их не объясняют ?
А-а-а, кажется понял... В моей жизни использовались китайские одноразовые дождевики. Угадал?
Нападавшим грозит до 7 лет лишения свободы.