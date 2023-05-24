Единственные в своем роде: 27 действительно уникальных артефактов

Не нужно быть коллекционером, чтобы представить себе ценность вещей, про которые можно сказать «последняя на Земле» или «единственная в своем роде». Участники сабреддита r/UniqueArtifacts делятся фотографиями как раз таких артефактов — в основном это сокровища древности, найденные и изученные археологами, но порой встречаются и более современные, но не менее ценные штуки.