Единственные в своем роде: 27 действительно уникальных артефактов

Не нужно быть коллекционером, чтобы представить себе ценность вещей, про которые можно сказать «последняя на Земле» или «единственная в своем роде». Участники сабреддита r/UniqueArtifacts делятся фотографиями как раз таких артефактов — в основном это сокровища древности, найденные и изученные археологами, но порой встречаются и более современные, но не менее ценные штуки.
2. Мост Фабричо — последний древний мост в Риме, сохранивший свое первоначальное местоположение и состояние. Последний раз его ремонтировали в 23 г. до н.э.
5. Единственный сохранившийся образец почерка римского императора, Феодосия II [в правом верхнем углу]
9. Одна из двух монет с изображением римского узурпатора Сильбаннака, который иначе остался бы неизвестным
12. «Чаша парикмахера» и «Чаша Кроуфорда», единственные два образца древнеримских сосудов из флюорита
16. Единственный уцелевший бронзовый фонарь из Древнего Рима рядом с репродукцией. Археологический музей Джироламо Росси в Вентимилье, Италия
18. Единственная цветная фотография легендарной «Янтарной комнаты». Санкт-Петербург, 1917 год
Пояснение ТС: «Часто окаменелости состоят из необычных минералов из-за процесса, известного как псевдоморфное замещение. Этот процесс также может происходить с природными металлами, такими как медь, хотя образцы такого удивительного качества встречаются исключительно редко».
20. Августовский Вергилий, одна из двух сохранившихся древних рукописей, кропотливо записанных римскими квадратными прописными буквами
22. «Гражданин Эмона», позолоченная бронзовая статуя начала II века. Единственный случай, когда монументальная колонна была украшена статуей кого-то, кроме императора
24. Надгробие Марка Целия с единственным известным упоминанием о битве в Тевтобургском Лесу, во время которой 20 000 человек погибли в результате засады
25. Фотография винтового пресса, используемого для глажки одежды, из «Bottega Del Lanarius» или мастерской Ланариуса в Геркулануме. Единственный уцелевший артефакт
26. Статуя Мизенума — единственное уцелевшее бронзовое изображение императора, измененное в результате порицания. Лицо Домициана убрали и заменили лицом Нервы
Источник: — переведено специально для fishki.net