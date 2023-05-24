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Единственные в своем роде: 27 действительно уникальных артефактов

Единственные в своем роде: 27 действительно уникальных артефактов

Автор:
24 мая 2023 09:48
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   артефакты   интересно   история   находки   уникальные вещи   
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Не нужно быть коллекционером, чтобы представить себе ценность вещей, про которые можно сказать «последняя на Земле» или «единственная в своем роде». Участники сабреддита r/UniqueArtifacts делятся фотографиями как раз таких артефактов — в основном это сокровища древности, найденные и изученные археологами, но порой встречаются и более современные, но не менее ценные штуки.

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Пояснение ТС: «Часто окаменелости состоят из необычных минералов из-за процесса, известного как псевдоморфное замещение. Этот процесс также может происходить с природными металлами, такими как медь, хотя образцы такого удивительного качества встречаются исключительно редко».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   артефакты   интересно   история   находки   уникальные вещи   
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