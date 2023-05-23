"Какая тут рыбалка!": мужики встретили четырёх тигров

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Мужики собрались половить рыбу, но у хищников были другие планы. Тигрица вместе с тигрятами с интересом наблюдали за людьми, которые не на шутку перепугались.
Мать-тигрицу и троих тигрят встретили люди по пути на рыбалку предположительно на территории одного из охотхозяйств в Шкотовском районе Приморского края. Сначала люди долго снимали тигров на камеру, а потом встретили их ещё раз, возвращаясь домой.
В центре "Амурский тигр" сказали, что поведение тигров абсолютно адекватное, ведь они находятся у себя дома.
Случай, действительно, удивительный. Дважды за вечер встретили тигров.
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