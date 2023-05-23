FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14001 пост • 1668 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
"Какая тут рыбалка!": мужики встретили четырёх тигров

"Какая тут рыбалка!": мужики встретили четырёх тигров

Автор:
23 мая 2023 10:11
Сообщество : Животные
Метки: видео   встреча   дикие животные   интересное   рыбалка   тигры   фото   
1100
1
2

Мужики собрались половить рыбу, но у хищников были другие планы. Тигрица вместе с тигрятами с интересом наблюдали за людьми, которые не на шутку перепугались.

Мать-тигрицу и троих тигрят встретили люди по пути на рыбалку предположительно на территории одного из охотхозяйств в Шкотовском районе Приморского края. Сначала люди долго снимали тигров на камеру, а потом встретили их ещё раз, возвращаясь домой.

В центре "Амурский тигр" сказали, что поведение тигров абсолютно адекватное, ведь они находятся у себя дома.

Случай, действительно, удивительный. Дважды за вечер встретили тигров.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   встреча   дикие животные   интересное   рыбалка   тигры   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Alex Час назад
Понаехали тут на своих тачках...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
_delphin_ Полчаса назад
Видел следы медведя. Уходил быстро)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi 40 минут назад
хорошо что тигров встретил, а не японскую дрг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
334161



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Беззащитные существа, которым люди пришли на помощь
Беззащитные существа, которым люди пришли на помощь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#люди#США#картинки#Приколы#Жизнь#врезался#Питомцы
#Юмор#Прикол#ДТП#история#удивительно#позитив#подборка#фильм#дети#СССР
#интересно#в мире#забавно#кино#авария#Россия#новости#вода#милота#шоу бизнес
Беззащитные существа, которым люди пришли на помощь Беззащитные существа, которым люди пришли на помощь В Московском зоопарке слоны вынуждены обниматься через забор В Московском зоопарке слоны вынуждены обниматься через забор Кошка приютила детёныша выдры Кошка приютила детёныша выдры «Умные» шахматы: сами двигают фигуры и дают играть по сети «Умные» шахматы: сами двигают фигуры и дают играть по сети Как выглядит самый загруженный пешеходный переход Как выглядит самый загруженный пешеходный переход Известные баскетболисты обменялись симуляциями во время матча Известные баскетболисты обменялись симуляциями во время матча

На что жалуетесь?

Вернуться