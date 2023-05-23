"Какая тут рыбалка!": мужики встретили четырёх тигров

Мать-тигрицу и троих тигрят встретили люди по пути на рыбалку предположительно на территории одного из охотхозяйств в Шкотовском районе Приморского края. Сначала люди долго снимали тигров на камеру, а потом встретили их ещё раз, возвращаясь домой.