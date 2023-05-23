В Швеции обнаружили двухметровое наскальное изображение лодки с людьми на борту

Исследователи отметили, что петроглифы расположены в необычном месте — на почти вертикальном скальном выступе. По их данным, когда создавались эти изображения (примерно 2700 лет назад), эта местность представляла собой берег фьорда. Видимо, древние авторы сделали петроглифы прямо с лодок, что объясняет, почему некоторые из них сегодня находятся на высоте нескольких метров. Ранее в этой местности уже открыли несколько тысяч наскальных изображений, возраст которых, по оценкам ученых, составляет примерно от 2500 до 3700 лет.