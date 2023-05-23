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В Швеции обнаружили двухметровое наскальное изображение лодки с людьми на борту

В Швеции обнаружили двухметровое наскальное изображение лодки с людьми на борту

Автор:
23 мая 2023 10:04
Сообщество : Наука
Метки: Швеция   в мире   интересно   наскальное изображение   наука   находка   фото   
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Шведские археологи, исследовавшие местность неподалеку от комплекса петроглифов в коммуне Танум (лен Вестра-Гёталанд), обнаружили скалу с ранее неизвестными произведениями древнего искусства, скрывавшимися от глаз под мхом.

На плоскости длиной около 15 метров ученые обнаружили примерно 40 древних наскальных изображений, в том числе 13 лодок, девять лошадей, семь людей и четыре колесницы.

Среди них выделяются очень крупные петроглифы: почти двухметровая лодка с людьми на борту и метровая антропоморфная фигура.

Исследователи отметили, что петроглифы расположены в необычном месте — на почти вертикальном скальном выступе. По их данным, когда создавались эти изображения (примерно 2700 лет назад), эта местность представляла собой берег фьорда. Видимо, древние авторы сделали петроглифы прямо с лодок, что объясняет, почему некоторые из них сегодня находятся на высоте нескольких метров. Ранее в этой местности уже открыли несколько тысяч наскальных изображений, возраст которых, по оценкам ученых, составляет примерно от 2500 до 3700 лет.


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Метки: Швеция   в мире   интересно   наскальное изображение   наука   находка   фото   
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lekha-fil 10 минут назад
"обнаружили скалу с ранее неизвестными произведениями древнего искусства". А в ста метрах домик. Его тоже обнаружили? А краска очень свежая.
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772
kan35 2 минуты назад
Интересно, а море куда делось? сейчас же глобальное потепление и уровень окенана постоянно растет, как нам объясняют. А выходит, что2700 лет назад уровень моря все же был выше, чем сейчас метра на 3 минимум...
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4k
Артур 10 минут назад
Потрясающе свежими выглядят многотысячелетние петроглифы. Время и погода не властны над ними!!!! Жаль подписи под рисунком нет: "Я - неизвестный художник каменного века"
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