В Швеции обнаружили двухметровое наскальное изображение лодки с людьми на борту

Шведские археологи, исследовавшие местность неподалеку от комплекса петроглифов в коммуне Танум (лен Вестра-Гёталанд), обнаружили скалу с ранее неизвестными произведениями древнего искусства, скрывавшимися от глаз под мхом.
На плоскости длиной около 15 метров ученые обнаружили примерно 40 древних наскальных изображений, в том числе 13 лодок, девять лошадей, семь людей и четыре колесницы.
Среди них выделяются очень крупные петроглифы: почти двухметровая лодка с людьми на борту и метровая антропоморфная фигура.
Исследователи отметили, что петроглифы расположены в необычном месте — на почти вертикальном скальном выступе. По их данным, когда создавались эти изображения (примерно 2700 лет назад), эта местность представляла собой берег фьорда. Видимо, древние авторы сделали петроглифы прямо с лодок, что объясняет, почему некоторые из них сегодня находятся на высоте нескольких метров. Ранее в этой местности уже открыли несколько тысяч наскальных изображений, возраст которых, по оценкам ученых, составляет примерно от 2500 до 3700 лет.
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