Виктор Старухин: как стать звездой бейсбола, а потом врагом народа в Японии

Его имя мало кто знает в России, разве что только поклонники бейсбола. Он прославился ни в СССР, ни в США, а в Японии. И если бы не преступление его отца, карьера Старухина могла бы вовсе не сложиться.
В 1916 году в Нижнем Тагиле родился мальчик Витя. Вскоре, после наступившей в России революции, супруги Старухины решили покинуть страну и перебрались для начала в китайский Харбин, в 1929 году - в Японию, в город Асахикава на Хоккайдо. В Японии он "заболел" бейсболом. Его результаты были выше всяких похвал, чему помогли высокий рост и отличные физические данные. Старухин очень быстро стал локальной звездой бейсбола.
Но Виктор не стремился добиться успехов только в спорте - он мечтал получить образование. Он хотел учиться в университете Васэда, являвшимся одним из самых престижных в Японии. Но по законам страны Старухин мог выбирать только что-то одно: или спорт, или учёбу в университете. Виктор был готов расстаться с бейсболом, но произошло событие, изменившее его жизнь. Отец спортсмена Константин Старухин в 1934 году был арестован по делу об убийстве (как позже утверждалось, по сфабрикованному делу).
Старухин-старший заявил, что убил свою жертву на почве ревности, но позже стал твёрдо держаться версии, что она была советской шпионкой. Константина приговорили к 8 годам тюрьмы. Сейчас уже не выяснить, убил ли он её на самом деле и была ли жертва советской шпионкой, но всё произошедшее стало настоящим ударом для семьи. Виктору и его маме грозила депортация, но на помощь им пришёл известный меценат Мацутаро Серики, который как раз вкладывал много денег и сил в развитие бейсбола.
Джозеф Ривз в своём труде "Вступление в игру: история бейсбола в Азии" пишет, что Серики серьёзно поговорил с Виктором. Меценат утверждал, что юноша сможет добиться гораздо большего в спорте, нежели в академических достижениях. А самое главное - если он выберет бейсбол, то Серики поможет его родителям. Виктор, выслушав доводы мецената, решил сделать выбор в пользу семьи и спорта.
Старухину-старшему срок уменьшили, а сын с матерью остались в Японии.
Старухин очень быстро стал любимым игроком фанатов бейсбола в Японии. Но после Второй мировой войны популярность стала угасать. В книге Джоша Четвинда "Бейсбол в Европе: из страны в страну" автор пишет, что Старухина начали подозревать в том, что он связан как-то с советской разведкой. Он сразу стал врагом в японских глазах, даже несмотря на то, что сменил имя на Хироси Сидо. Спортсмена даже отправили в лагерь.
После того как в Японию пришли американцы, Старухин поменял фамилию, став Starffin. Какое-то время он даже сотрудничал с американцами в качестве переводчика с японского и русского. Но как только вернулась мирная жизнь, он вернулся в бейсбол.
Спорт - это ненадолго. Карьера здесь от начала и до выхода на пенсию быстрая. Последние свои годы Старухин был в депрессии, нередко выпивал. Когда ему задавали вопросы про самочувствие на закате такой успешной карьеры, он всегда отвечал: "грустно и одиноко". Алкоголь разрушил его семью. И возможно стал причиной ранней смерти.
В книге "Йокогама Гайдзин: воспоминания иностранца, родившегося в Японии" Джордж Лавров пишет, что бейсболист Виктор Старухин погиб в автокатастрофе в Токио. Ему было 40 лет.
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Но так как убил он якобы советскую шпионку, то вроде бы и не такой плохой человек в глазах запада.
Нам то зачем эту тухлую историю знать?