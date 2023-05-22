Виктор Старухин: как стать звездой бейсбола, а потом врагом народа в Японии

Джозеф Ривз в своём труде "Вступление в игру: история бейсбола в Азии" пишет, что Серики серьёзно поговорил с Виктором. Меценат утверждал, что юноша сможет добиться гораздо большего в спорте, нежели в академических достижениях. А самое главное - если он выберет бейсбол, то Серики поможет его родителям. Виктор, выслушав доводы мецената, решил сделать выбор в пользу семьи и спорта.

Старухину-старшему срок уменьшили, а сын с матерью остались в Японии.



