Самое опасное место в Африке – корабли, погибшие в пустыне

Название "Берег Скелетов" было дано этому месту из-за огромного количества скелетов кораблей, которые разбросаны по всему побережью. Хотя надо сказать, что и других скелетов тут хватает – от костей выброшенных на сушу китов до обглоданных гиенами косточек тюленей. Да и человеческие скелеты здесь просто обязаны быть...

Однако именно остовы кораблей дали этому месту такое название – многочисленные судна тонули у "Берега Скелетов" из-за опасных условий плавания. Дело в том, что здесь сходятся два океанских течения, Бенгельское (холодное антарктическое) и Агульхасское (тёплое течение юго-западной части Индийского океана).