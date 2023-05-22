Самое опасное место в Африке – корабли, погибшие в пустыне

"Берег Скелетов" – это участок побережья Намибии, который простирается на 500 км между городами Людериц и Свакопмунд. Место это называют одним из самых загадочных и таинственных на земле – в силу того, наверное, что оно в каком-то смысле необитаемое. Людей сюда пускают буквально "по разнарядке" – редко и не всех.
Название "Берег Скелетов" было дано этому месту из-за огромного количества скелетов кораблей, которые разбросаны по всему побережью. Хотя надо сказать, что и других скелетов тут хватает – от костей выброшенных на сушу китов до обглоданных гиенами косточек тюленей. Да и человеческие скелеты здесь просто обязаны быть...
Однако именно остовы кораблей дали этому месту такое название – многочисленные судна тонули у "Берега Скелетов" из-за опасных условий плавания. Дело в том, что здесь сходятся два океанских течения, Бенгельское (холодное антарктическое) и Агульхасское (тёплое течение юго-западной части Индийского океана).
Эти "противоположные" течения создают очень сильные волны, которые могут легко разбить корабль об окружающие скалы. К слову, самый сильный шторм, который тут официально был зарегистрирован, случился в сентябре 1944 года. Скорость ветра тогда составляла 180 километров в час.
Если к штормам и бурям прибавить ещё и густой туман, то понятно, что навигация у этого африканского берега – дело очень рискованное. Туман, кстати, считается итогом столкновения жаркого пустынного воздуха с холодным морским – в итоге он расползается на сотни километров вглубь материка и в морскую даль. Видимость минимальная, а течение тащит корабль к берегу...
Название Skeleton Coast изначально относили к более узкому участку, но теперь так называют весь пустынный берег Намибии, потому что на всей его протяжённости встречаются следы кораблекрушений. Но на самом деле сильное впечатление оставляет та простая мысль, что даже если моряки с потерпевшего крушения судна не погибли – шансов у них практически не было.
Выжить в этих местах было нереально – ни воды, ни еды, да ещё и не самые дружелюбные дикие животные, например, львы (кстати, сейчас тут обитает одна из последних диких популяций львов в Намибии). Позже, когда тут всё же появились "обитаемые места", шансы у моряков появились.
Так 30 человек из команды транспортного парохода Eduard Bohlen, потерпевшего крушение 5 сентября 1909-го года, смогли дойти до лагеря работников алмазной шахты в бухте Conception Bay – и выжили. Останки немецкого парохода до сих пор "украшают" эти места, хотя уже "ушли" в глубину пустыни более, чем на полкилометра (пустыня растёт за счёт океана).
Фотографии Eduard Bohlen, наверное, являются самыми популярными иллюстрациями к рассказам про "Берег скелетов". Это не последнее крушение корабля у этого побережья Намибии, конечно – скажем, новости про севший здесь на мель в 2008-м году рыболовецкий траулер Zeila кто-то из читателей наверняка даже вспомнит.
Впрочем, современные туристы едут сюда уже без страха и не только ради "скелетов кораблей". Поскольку эта территория стала частью национального парка, то тут можно посмотреть и на диких животных, среди которых слоны, жирафы, гибоны, гепарды и пр. Часть их них уникальна – те же львы и пустынные слоны, в существование которых вообще долго не верили.
А ещё привлекают внимание легендарные подвижные дюны, которые достигают высоты до 300 метров – они считаются одними из самых крупных в мире.
Также этот пустынный берег привлекает любителей сёрфинга из-за очень больших волн. И даже "киношники" любят это место – скажем, тут снимали сцены фильма "Безумный Макс: Дорога ярости".
На территории "Берега Скелетов" даже можно найти отель – может и не один, но конкретно этот (на фото ниже) построен явно с отсылкой к образу потонувших кораблей. Сопутствующих услуг тоже много: всё как положено – от wi-fi до поездок по пустыне на квадроциклах. Можно приехать на автомобиле, правда, есть ограничение – на них нельзя ездить ночью.
Но основных ограничений два: во-первых, сюда просто так не попасть – нужно специальное разрешение, количество которых ограничено (через местные турфирмы, говорят, попроще), а во-вторых, ходить всё же можно не везде. Зато уж точно никаких толп людей и, говорят, очень красивые закаты и рассветы.
Источник:
- Москвичка из Костромы устроила шоу за 76 рублей
- Больше похоже на артподготовку: итальянский фестиваль фейерверков вышел из-под контроля
- В Люберцах охранник заступился за девушку и выстрелил в мигранта
- Двойное невезение работника
- В Краснодарском крае пьяная дама решила пробежаться перед мотоциклом
Агульхасское не доходит даже до Кейптауна, а до Берега скелетов еще почти тысяча километров...