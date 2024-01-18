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Офиура: Тысячерукое нечто со дна океана

Офиура: Тысячерукое нечто со дна океана

Автор:
18 января 2024 08:23
Сообщество : Животные
Метки: Офиура   в мире   на дне океана   удивительно   факты   фото   
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Позвольте познакомить вас с офиурой, сестричкой морской звезды, которая сделала со своими лучами что-то странное.

Впрочем, сестричками их можно назвать с большой натяжкой. Эволюционные пути этих двух групп разошлись более 460 миллионов лет назад, когда рыб даже в проекте не было. Конечно, за это время животины успели накопить целую кучу различий как в образе жизни, так и во внешности.

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Главное различие кроется в лучах. У морских звёзд они толстые и малоподвижные. А вот отростки офиуры издалека напоминают извивающихся червей длиной до 70 сантиметров. Звучит не очень привлекательно, но это ещё не всё! Некоторые виды иглокожих пошли ещё дальше: их конечности разветвляются, превращаясь в сложные и странные кусты!

Базовая задача гибких конечностей — передвигать пассивное туловище по морскому дну на глубинах от 5 до 6000 метров от поверхности. Мышцами природа офиур не наградила, поэтому существо переставляет лапки с помощью гидравлики. Внутри организма офиуры прячется система сосудов, а в лучах — складные ножки, которые растягиваются, когда в сосуды нагнетается вода. Благодаря простейшей физике офиура стала гонщиком в мире иглокожих — ни один морской ёж или морская звезда не двигается также быстро!

Работая лапками, офиура не только двигается, но и добывает еду. Например, род горгоноцефал вместо нормальных лучей отращивает целый куст с ветвями из крошечных конечностей. Каждый отросток просеивает песок или фильтрует воду, извлекая мельчайшую органику.

Но большинство видов змеехвосток предпочитает грызть падаль, водоросли, кораллы и моллюсков при помощи нескольких пар челюстей. Офиуры медленно настигают свою неподвижную добычу, лениво обгладывают её и неторопливо двигаются дальше.

Да, внешне офиуры выглядят странно. Но внутри всё ещё страньше. У них нет и намёка на привычное строение органов. Вместо мозга эти беспозвоночные пользуются кольцевым нервным узлом, опоясывающим всё тело. Кровеносная система состоит всего из двух сосудов и маленького сердечка-пузырька. Зато кишечник почти нормальный, разве что анальное отверстие отсутствует. Приходится бедным беспозвоночным выбрасывать отходы жизнедеятельности прямо через рот.

В размножении тоже без нюансов не обошлось. Всё-таки, когда группа организмов существует полмиллиарда лет и состоит более чем из 2000 видов, у эволюции есть время и место для экспериментов. Базовый вариант такой: раздельнополые змеехвостки выделяют половые продукты в воду. Там сперматозоиды находят яйцеклетки, после чего появляются личинки — офиоплутеусы. Они немного плавают в компании зоопланктона, после чего выпадают в осадок и превращаются во взрослых животных.

И на этот базис наверчено ужасно много приколюх. Одни офиуры превратились в гермафродитов, другие научились делиться пополам. А особенно продвинутые даже хранят оплодотворённые яйцеклетки в бурсах — специальных генитальных сумках, в покое и безопасности!

Да, офиуры жуткие. Это мрачные медлительные существа, обгладывающие чужие останки со дна океана. Но они ещё и жутко полезные! Именно эти животные перерабатывают падаль и контролируют популяции мелких организмов. Полезные ребята!

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Метки: Офиура   в мире   на дне океана   удивительно   факты   фото   
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