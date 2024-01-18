Офиура: Тысячерукое нечто со дна океана

В размножении тоже без нюансов не обошлось. Всё-таки, когда группа организмов существует полмиллиарда лет и состоит более чем из 2000 видов, у эволюции есть время и место для экспериментов. Базовый вариант такой: раздельнополые змеехвостки выделяют половые продукты в воду. Там сперматозоиды находят яйцеклетки, после чего появляются личинки — офиоплутеусы. Они немного плавают в компании зоопланктона, после чего выпадают в осадок и превращаются во взрослых животных.