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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 мая

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 мая

Автор:
21 мая 2023 21:00
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3459
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Подборка за 21 мая... А ведь оглянуться не успеете, как скоро будет подборочка за 21 августа. Лето пролетит — оглянуться не успеете. Контраргументы?!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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10  комментариев
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33k
Korolev 2 часа назад
Комментарий к фото
1. Рубить? А чё не взрывать? Поросят колют, ваще-т.
2. Вечером? И когда его палить, шкурить, потрошить и разделывать? Ночью что ли?
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47k
turyst 19 минут назад
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1k
Seryi_spb 37 минут назад
Асфальт испортили до состояния брусчатки? Неплохо малой навернулся.
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1k
Seryi_spb 41 минуту назад
Я понял почему 25-30 летние на здоровье жалуются. Они начинают сажать помидоры. Я свои первые посадил в 45, с тех пор со спиной мучаюсь.
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35k
russger 44 минуты назад
Зачем рубить маленького поросёнка, а не взрослого свина? Ох уж эти городские. Никера не знают, но всюду лезут ))

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7k
newegg Час назад
Не понимаю этого плача с кабачками. Не нужны и отдать некому - так выбрось.

Трафареты - фигня, они рвались легко. Вот офицерская линейка - это вещь.


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1k
Rom 2 часа назад
Очень слабая подборка. Думал, намного лучше будет ))
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Никифоридис

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