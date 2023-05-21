Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 мая

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Подборка за 21 мая... А ведь оглянуться не успеете, как скоро будет подборочка за 21 августа. Лето пролетит — оглянуться не успеете. Контраргументы?!
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