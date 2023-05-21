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В Тюмени странная женщина пыталась выманить детей с площадки конфетами: в авто неподалеку сидел мужчина

В Тюмени странная женщина пыталась выманить детей с площадки конфетами: в авто неподалеку сидел мужчина

Автор:
21 мая 2023 14:02
Метки: Тюмень   дети   похищение   
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Жительница угощала ребят вкусностями в одном из дворов, а после чуть не увела 2-х девочек с детской площадки. Чудом это заметил очевидец и вовремя помешал это сделать.
Прохожие сообщают, что дама была не одна, а с мужчиной на авто, который уехал, когда на него обратили внимание — обоих уже ищет полиция.

Источник:

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Метки: Тюмень   дети   похищение   
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Виктор Глущенко Час назад
А с ноги прокиздошить чтоб не убежала . А вот теперь ищуть ...
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313
ЧЕбуратор 52 минуты назад
А мужик не мог её придержать до приезда силовиков?
Нет, за наблюдательность ПЛЮС, но вот теперь искать их нужно.
А так взяли бы тёпленькую.
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