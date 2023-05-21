В Тюмени странная женщина пыталась выманить детей с площадки конфетами: в авто неподалеку сидел мужчина

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Жительница угощала ребят вкусностями в одном из дворов, а после чуть не увела 2-х девочек с детской площадки. Чудом это заметил очевидец и вовремя помешал это сделать.
Прохожие сообщают, что дама была не одна, а с мужчиной на авто, который уехал, когда на него обратили внимание — обоих уже ищет полиция.
Прохожие сообщают, что дама была не одна, а с мужчиной на авто, который уехал, когда на него обратили внимание — обоих уже ищет полиция.
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Нет, за наблюдательность ПЛЮС, но вот теперь искать их нужно.
А так взяли бы тёпленькую.