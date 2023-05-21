Небоскребы Нью-Йорка грозят опустить город под воду

Небоскребы, которыми славится американский Нью-Йорк, могут буквально утопить его в обозримом будущем. Мало кто задумывается об этом сейчас, но суммарный вес небоскребов заставляет грунт существенно проседать.
Этот процесс начал ускоряться с ростом высотного строительства, хотя зафиксированный средний уровень просадки в 1-2 миллиметра в год может показаться незначительным. На самом деле, по геологическим меркам такие показатели весьма высоки и могут свидетельствовать о грядущей катастрофе.
Впрочем, высотные здания стали проблемой не только Нью-Йорка, но и других городов со значительным числом небоскребов. Проблема усугубляется, если высотки вырастают на побережье или близ водоема. Самыми податливыми являются грунты, богатые глиной. Некоторые виды почвы могут восстанавливаться, а коренные породы просаживаются в наименьшей степени. Ирригационные работы и откачка грунтовых вод усиливают негативный эффект и приближают момент, когда город в буквальном смысле начнет уходить под землю.
Интересно и то, что в Нью-Йорке одновременно идут два процесса – проседание грунтов и подъем уровня океана. Климатические модели, предсказывающие затопление территорий, как правило, не учитывают значения первого процесса. Кроме того, темпы просадки почв гораздо выше, чем подъем уровня моря. Следовательно, затопление может начаться гораздо раньше, чем считают ученые.
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из-за циган, конечно