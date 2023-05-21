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Небоскребы Нью-Йорка грозят опустить город под воду

Небоскребы Нью-Йорка грозят опустить город под воду

Автор:
21 мая 2023 11:59
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нью-Йорк   в мире   вода   небоскребы   новости   фото   
1956
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Небоскребы, которыми славится американский Нью-Йорк, могут буквально утопить его в обозримом будущем. Мало кто задумывается об этом сейчас, но суммарный вес небоскребов заставляет грунт существенно проседать.

Этот процесс начал ускоряться с ростом высотного строительства, хотя зафиксированный средний уровень просадки в 1-2 миллиметра в год может показаться незначительным. На самом деле, по геологическим меркам такие показатели весьма высоки и могут свидетельствовать о грядущей катастрофе.

Впрочем, высотные здания стали проблемой не только Нью-Йорка, но и других городов со значительным числом небоскребов. Проблема усугубляется, если высотки вырастают на побережье или близ водоема. Самыми податливыми являются грунты, богатые глиной. Некоторые виды почвы могут восстанавливаться, а коренные породы просаживаются в наименьшей степени. Ирригационные работы и откачка грунтовых вод усиливают негативный эффект и приближают момент, когда город в буквальном смысле начнет уходить под землю.

Интересно и то, что в Нью-Йорке одновременно идут два процесса – проседание грунтов и подъем уровня океана. Климатические модели, предсказывающие затопление территорий, как правило, не учитывают значения первого процесса. Кроме того, темпы просадки почв гораздо выше, чем подъем уровня моря. Следовательно, затопление может начаться гораздо раньше, чем считают ученые.

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Метки: Нью-Йорк   в мире   вода   небоскребы   новости   фото   
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13  комментариев
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21k
Killgrave Час назад
Нью-Йорк отлично подходит для удара ядерным цунами. Последствия будут необратимыми.
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0
shelma2010 8 минут назад
Им на это пофиг. Зато лезут в другие страны своими руками
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1k
Николай 39 минут назад
А че, про пустоту под моской и уьлтра-профессионального диггера вадима михайлова больше новости не катят?
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1k
K_II_T 44 минуты назад
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2k
Дикие люди 49 минут назад
*Плача* ОЙ БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!! ЩА ВСЕ ПОТОНУУУУУУУУУУУУУУУУУТ!!
из-за циган, конечно
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12k
Shtoppi 55 минут назад
Небоскребы Нью-Йорка грозят опустить город под водуПосмотреть
Небоскребы Нью-Йорка грозят опустить город под воду
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288
Liberman Час назад
Так решение уже придумали давно
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7k
Компьютер DELL монитором Час назад
Давно пора !!!!!
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9k
Борис Карабанов Час назад
"Сия пучина поглотила ея в один момент. В общем, все умерли. .."
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17k
RDen Час назад
ну это даже не в обозримом будущем...Это ооооочень не скоро будет.
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3k
Диагноз 2 часа назад
Ну и ладно... Был Нью-Йорк станет Нью-Венеция...
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2k
Alex 2 часа назад
Поскорее бы.
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