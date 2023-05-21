Небоскребы Нью-Йорка грозят опустить город под воду

Этот процесс начал ускоряться с ростом высотного строительства, хотя зафиксированный средний уровень просадки в 1-2 миллиметра в год может показаться незначительным. На самом деле, по геологическим меркам такие показатели весьма высоки и могут свидетельствовать о грядущей катастрофе.



Впрочем, высотные здания стали проблемой не только Нью-Йорка, но и других городов со значительным числом небоскребов. Проблема усугубляется, если высотки вырастают на побережье или близ водоема. Самыми податливыми являются грунты, богатые глиной. Некоторые виды почвы могут восстанавливаться, а коренные породы просаживаются в наименьшей степени. Ирригационные работы и откачка грунтовых вод усиливают негативный эффект и приближают момент, когда город в буквальном смысле начнет уходить под землю.



