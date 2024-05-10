Такое зловещее название обычная эстакада в Уэзерфорде, Оклахома, получила не просто так. Этому предшествовала печальная история.
Мост был назван в честь трагического исчезновения молодой матери, которая связалась не с теми людьми.
Название «Переправа мёртвой женщины» – это не просто ёмкое выражение, придуманное для привлечения внимания к местности. И не красочное название для обычного места. В данном случае это буквальное название происходит от вполне реального инцидента.
7 июля 1905 года 29-летняя женщина – школьная учительница по имени Кэти ДеВитт Джеймс села в поезд со своим годовалым ребёнком Лулу Белль, направляясь в гости к кузине. Накануне она подала на развод со своим жестоким мужем Мартином. На вокзал Кэти проводил её отец Генри. Прощаясь с дочерью, он попросил её обязательно дать весточку о том, что она с малышкой добралась. Прошло несколько недель без вестей от Кэти, и отец нанял детектива Сэма Бартелла, чтобы тот разыскал его дочь и внучку.
То, что обнаружил Бартелл, было очень странным. Вместо того чтобы сойти с поезда и отправиться к сестре, Кэти вышла в Уэзерфорде и встретилась с работницей секс-индустрии по имени Фанни Нортон. Свидетели рассказывали, что Нортон общалась с Кэти и ребёнком около ручья чуть меньше часа, а потом вернулась с малышкой Лулу, которую оставила на ферме, прежде чем сбежать.
Когда Нортон была, наконец, обнаружена детективом, её взяли под стражу. Прежде чем от неё добились каких-то внятных ответов, женщина покончила с собой – отравилась прямо в камере следующей ночью.
В августе следующего года мужчина, рыбачивший с сыном на Оленьем ручье, обнаружил полностью одетый скелет под деревянной телегой. Череп лежал в метре от тела. Пуля прошла прямо за правым ухом, а рядом был найден пистолет. Было сделано заключение, что тело принадлежало Кэти ДеВитт Джеймс и было оставлено там после того, как Нортон предположительно убила её.
Генри подтвердил, что это останки его дочери. Мартин Джеймс взял опеку над ребёнком. Убийство так не раскрыли. Деревянную переправу, где нашли тело Кэти, снесли через 80 лет. А когда рядом построили бетонный мост, то ему быстро дали трагическое прозвище «Переправа мёртвой женщины», которое прочно закрепилось и осталось навсегда. А местные жители поговаривают, что бедняжка Кэти так и осталась привязанной к месту и появляется по ночам в виде голубых огней.
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