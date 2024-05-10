Переправа мёртвой женщины

7 июля 1905 года 29-летняя женщина – школьная учительница по имени Кэти ДеВитт Джеймс села в поезд со своим годовалым ребёнком Лулу Белль, направляясь в гости к кузине. Накануне она подала на развод со своим жестоким мужем Мартином. На вокзал Кэти проводил её отец Генри. Прощаясь с дочерью, он попросил её обязательно дать весточку о том, что она с малышкой добралась. Прошло несколько недель без вестей от Кэти, и отец нанял детектива Сэма Бартелла, чтобы тот разыскал его дочь и внучку.