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В Кемеровской области рухнул пролёт детского дворца творчества

В Кемеровской области рухнул пролёт детского дворца творчества

Автор:
04 июля 2024 14:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Кемеровская область   белово   дети   дом творчества   кузбасс   обрушение   
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Обрушились перекрытия и несущие стены четырёх этажей.

В городе Белово группа детей закончили заниматься в местном дворце творчества и разошлись по домам. Примерно через 40 минут в здании обрушился целый пролёт - с 4 по 1 этаж.

Сообщают, что в помещениях дворца творчества в тот момент находилось 10 сотрудников. Они были не в обрушившейся части здания, поэтому пострадавших нет и люди выбрались на улицу самостоятельно. Обломки упали во двор, а не на проезжую часть, и никого не задели.

В 16:15 (12:15 мск, прим.) поступило сообщение, что Дом творчества на улице Советской частично обрушился. Аварийно-спасательные работы проводиться не планируется в виду отсутствия погибших и пострадавших. От МЧС прибыло 17 человек и пять единиц техники, - сообщили в экстренных службах.

Возможно, дети лишь чудом не пострадали, в причинах обрушения ещё будут разбираться. По факту обрушения Следком завёл два уголовных дела: по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» и ч. 1 ст. 293 УК РФ «халатность». По неподтверждённым данным, на четвёртом этаже здания шёл ремонт.

А сейчас разбирают завалы.

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Метки: Видео   Кемеровская область   белово   дети   дом творчества   кузбасс   обрушение   
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5  комментариев
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20k
Bill Час назад
Если "шел ремонт" - то всё понятно. Снесли несущие стены чтобы сделать теннисный корт.
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5k
Владимир 20 минут назад
Несущая стена, да фигня, сейчас снесем, укрепим швеллером ))) Но что-то пошло не так )))
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40k
Dobry vojak Svejk 42 минуты назад
Как узнали, что под завалом нет людей? У ясеня спросили или у тополя?
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August
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