В Кемеровской области рухнул пролёт детского дворца творчества

Обрушились перекрытия и несущие стены четырёх этажей.
В городе Белово группа детей закончили заниматься в местном дворце творчества и разошлись по домам. Примерно через 40 минут в здании обрушился целый пролёт - с 4 по 1 этаж.
Сообщают, что в помещениях дворца творчества в тот момент находилось 10 сотрудников. Они были не в обрушившейся части здания, поэтому пострадавших нет и люди выбрались на улицу самостоятельно. Обломки упали во двор, а не на проезжую часть, и никого не задели.
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В 16:15 (12:15 мск, прим.) поступило сообщение, что Дом творчества на улице Советской частично обрушился. Аварийно-спасательные работы проводиться не планируется в виду отсутствия погибших и пострадавших. От МЧС прибыло 17 человек и пять единиц техники, - сообщили в экстренных службах.
Возможно, дети лишь чудом не пострадали, в причинах обрушения ещё будут разбираться. По факту обрушения Следком завёл два уголовных дела: по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» и ч. 1 ст. 293 УК РФ «халатность». По неподтверждённым данным, на четвёртом этаже здания шёл ремонт.
А сейчас разбирают завалы.
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