В Кемеровской области рухнул пролёт детского дворца творчества

В городе Белово группа детей закончили заниматься в местном дворце творчества и разошлись по домам. Примерно через 40 минут в здании обрушился целый пролёт - с 4 по 1 этаж.

Сообщают, что в помещениях дворца творчества в тот момент находилось 10 сотрудников. Они были не в обрушившейся части здания, поэтому пострадавших нет и люди выбрались на улицу самостоятельно. Обломки упали во двор, а не на проезжую часть, и никого не задели.