Картины обо всём, нарисованные инженером-теплоэнергетиком

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Павел Назим - художник инженерной графики. Как сам автор пишет про свои работы: "В группе представлены мои рисунки на вечные темы, про лес и город, про людей, животных и растения. Каждый найдёт здесь что-то своё и для себя. Графика в основном чёрно-белая, но порой бывает и цветная.
Почему графика инженерная? Потому, что в миру я живу и работаю инженером-теплоэнергетиком".
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Глядишь и теплосети рвались бы пореже и рисунки стали бы адекватней.