Картины обо всём, нарисованные инженером-теплоэнергетиком

Павел Назим - художник инженерной графики. Как сам автор пишет про свои работы: "В группе представлены мои рисунки на вечные темы, про лес и город, про людей, животных и растения. Каждый найдёт здесь что-то своё и для себя. Графика в основном чёрно-белая, но порой бывает и цветная.

Почему графика инженерная? Потому, что в миру я живу и работаю инженером-теплоэнергетиком".