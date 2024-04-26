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Картины обо всём, нарисованные инженером-теплоэнергетиком

Картины обо всём, нарисованные инженером-теплоэнергетиком

Автор:
26 апреля 2024 07:59
Сообщество : Искусство
Метки: графика   иллюстратор   интересно   павел назим   фото   художник   
1603
19

Павел Назим - художник инженерной графики. Как сам автор пишет про свои работы: "В группе представлены мои рисунки на вечные темы, про лес и город, про людей, животных и растения. Каждый найдёт здесь что-то своё и для себя. Графика в основном чёрно-белая, но порой бывает и цветная.
Почему графика инженерная? Потому, что в миру я живу и работаю инженером-теплоэнергетиком".

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Метки: графика   иллюстратор   интересно   павел назим   фото   художник   
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8  комментариев
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30k
BuG 38 минут назад
Ооооккееееей.... пусть так. Хотя у нас вроде нет пересечений под 90 градусов.
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2k
Игорь Меншиков 4 минуты назад
Кажется у меня стрелка показывает меньшее значение
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886
adssaf afasffdsga 23 минуты назад
Графика очень даже неплохая, но юмор и "философия" - тушите свет.
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61k
turyst 48 минут назад
Ему бы пить перестать.
Глядишь и теплосети рвались бы пореже и рисунки стали бы адекватней.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1642 поста (1598 в горячем)

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