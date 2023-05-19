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Волна ненависти обрушилась на Starbucks в Индии из-за нового рекламного ролика с участием транс-модели

Волна ненависти обрушилась на Starbucks в Индии из-за нового рекламного ролика с участием транс-модели

Автор:
19 мая 2023 14:01
1423
1
1
Повторили ошибку Bud Light

Источник:

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16  комментариев
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46k
Максим Т. 2 часа назад
Так об этой пид...ской конторе давно все известно. Владелец кофейни Starbucks: «Если вы поддерживаете традиционные браки, не покупайте наш кофе!»
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319
устал я от вас 9 минут назад
больные ублюдки.
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30k
Ego sum qui sum 24 минуты назад
Ни слонов, ни родинок, ни танцев, это точно в Индии снимали?
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9k
Том Сойер 41 минуту назад
Бей пи.даргов!!!!
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268
ЧЕбуратор 57 минут назад
Ну вот неймётся педерастам....
Хотите плодить многополовость? Плодите. У себя.
Только не лезьте с этой )(****нёй к НОРМАЛЬНЫМ людям.
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10k
Маламут Уральский Час назад
я так понял у отца был сын-наследник в итоге баба которая уйдет в другую семью (может я не прав ,но я хрен это приму !!!!!!)
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1k
Kra Час назад
Решили и в Индии рождаемость снизить?
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107k
parallax Час назад
Грёбаный Запад со своими пи-дорско гомосятными ценностями.
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13k
Kostick 2 часа назад
то, что целая каста трансов есть, с поголовьем до 5 лямов, волну ненависти не вызывает? или эти дикари боятся примет, что хиджира проклянуть может?
ps с 2014 года в той индии эти существа признаны третьим полом, верховным судом индии.
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8k
SuperTroll 2 часа назад
Да ну на хер!
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33k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Они никак не успокоятся )))) Скоро нахрен все именитые марки пойдут, со своей гомосятиной и трансами )))
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