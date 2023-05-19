Волна ненависти обрушилась на Starbucks в Индии из-за нового рекламного ролика с участием транс-модели

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Повторили ошибку Bud Light
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Только не лезьте с этой )(****нёй к НОРМАЛЬНЫМ людям.
ps с 2014 года в той индии эти существа признаны третьим полом, верховным судом индии.