Смелый мужчина отогнал свою горящую машину от заправки

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В городе Оха на Сахалине двое мужчин заправляли автомобиль. Бензобак внезапно вспыхнул и машину, вместе с её владельцем, охватил огонь. Не смотря ни на что, водитель тушит на себе пламя и возвращается к горящей машине, чтобы отогнать её подальше от заправки. Он получил ожоги первой и второй степени.
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