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Смелый мужчина отогнал свою горящую машину от заправки

Смелый мужчина отогнал свою горящую машину от заправки

Автор:
19 мая 2023 13:44
Метки: Сахалин   Смельчак   машина   пожар   
816
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В городе Оха на Сахалине двое мужчин заправляли автомобиль. Бензобак внезапно вспыхнул и машину, вместе с её владельцем, охватил огонь. Не смотря ни на что, водитель тушит на себе пламя и возвращается к горящей машине, чтобы отогнать её подальше от заправки. Он получил ожоги первой и второй степени.

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Метки: Сахалин   Смельчак   машина   пожар   
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RDV Полчаса назад
хосспади...да снял бы куртку спокойно, накрыл лючок и все потухло бы сразу)
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Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Мне показалось, или он что-то поднёс к горловине, за доли секунды перед пламенем?
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