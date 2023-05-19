Смелый мужчина отогнал свою горящую машину от заправки

В городе Оха на Сахалине двое мужчин заправляли автомобиль. Бензобак внезапно вспыхнул и машину, вместе с её владельцем, охватил огонь. Не смотря ни на что, водитель тушит на себе пламя и возвращается к горящей машине, чтобы отогнать её подальше от заправки. Он получил ожоги первой и второй степени.

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