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Приморские рыбаки выловили 160 литров контрабандного японского виски

Приморские рыбаки выловили 160 литров контрабандного японского виски

Автор:
19 мая 2023 12:25
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Дальний Восток   Япония   видео   виски   контрабанда   рыбалка   
861
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Вот она, рыба мечты!

Крайне необычная и успешная рыбалка выдалась на днях у рыбаков с Дальнего Востока. Они отправились на резиновой лодке на троллинг рыбы, но недалеко от берега наткнулись на более ценный улов — на волнах барахтались объёмные бутылки с виски. Недолго думая, рыбаки принялись вылавливать их при помощи сачков. Им было уже не до рыбы.

Отмечается, что бутылки с алкоголем были обнаружены недалеко от посёлка Славянка (Хасанский округ). Всего, по словам рыбаков, им удалось выловить около 160 литров виски, количество бутылок они не назвали. По некоторым данным, одна такая бутыль стоит в районе 4 тысяч рублей.

Жители Приморья сначала подумали, что обнаружившие алкоголь рыбаки, решили таким образом попиариться — якобы специально купили виски для привлечения внимания. Однако о находках виски сообщали и другие рыбаки.

Вероятнее всего, бутылки с алкоголем были сброшены в воду контрабандистами. И только одним им известно, сколько ещё бутылок плавает в Славянском заливе. Отмечается, что виски этой марки производится в Японии.

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Метки: Дальний Восток   Япония   видео   виски   контрабанда   рыбалка   
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15  комментариев
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9k
sos1960sos Полчаса назад
Сачком это браконьерство. Я виски ловлю только поплавочной удочкой на хлебный мякиш...
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16k
Поручик 2 минуты назад
"BLACK-чего-то-там" из фото пробовать не приходилось. На ДВ свои "специалитеты", от меня до них - безднадцать тысяч километров, и как они не очень хорошо в корюшке разбираются :), так и я плохо разбираюсь в японских виски и всяких жаренных трепангах.
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Из того, что до МСК и Питера доезжало, "Сантори" японский - вполне годный напиток. На вкус - нечто среднее между бурбоном и скотчем: не так воняет "аптекой и растворителем", как бурбон, но и не такой резкий, как шотландские "молты" (или, упаси Боже, срань, типа "Рэд Лэйбл"!).
"Серединка на половинку", но, в принципе "употреблябельно". Так что контрабандистов я вполне понимаю, если они пытаются беспошлинно протащить в страну что-то, типа "Сантори"...
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3k
веселый просто 5 минут назад
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7k
Invertor 7 минут назад
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13k
Ivan 10 минут назад
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8k
Роман 10 минут назад
Я удивился больше не улову, а отсутствию мата у рыбаков!
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1k
Кактус 13 минут назад
Праздник к нам приходит, Праздник к нам приходит, Праздник к нам приходит...)))
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9k
Борис Карабанов 15 минут назад
Растрезвонили... Посмотрим, чем кончится. Один мужик тоже...
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14k
kotovski 16 минут назад
спалили контору , теперь отберут , а так бы сами кайфонули...
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1k
Виктор Глущенко 24 минуты назад
Вот это рыбалка .
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869
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Интересно, конфискуют, не конфискуют?
Вообще это улов, "дары моря", так что имеют право оставить себе.
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