Приморские рыбаки выловили 160 литров контрабандного японского виски

Крайне необычная и успешная рыбалка выдалась на днях у рыбаков с Дальнего Востока. Они отправились на резиновой лодке на троллинг рыбы, но недалеко от берега наткнулись на более ценный улов — на волнах барахтались объёмные бутылки с виски. Недолго думая, рыбаки принялись вылавливать их при помощи сачков. Им было уже не до рыбы.