Приморские рыбаки выловили 160 литров контрабандного японского виски

Вот она, рыба мечты!
Крайне необычная и успешная рыбалка выдалась на днях у рыбаков с Дальнего Востока. Они отправились на резиновой лодке на троллинг рыбы, но недалеко от берега наткнулись на более ценный улов — на волнах барахтались объёмные бутылки с виски. Недолго думая, рыбаки принялись вылавливать их при помощи сачков. Им было уже не до рыбы.
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Отмечается, что бутылки с алкоголем были обнаружены недалеко от посёлка Славянка (Хасанский округ). Всего, по словам рыбаков, им удалось выловить около 160 литров виски, количество бутылок они не назвали. По некоторым данным, одна такая бутыль стоит в районе 4 тысяч рублей.
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Жители Приморья сначала подумали, что обнаружившие алкоголь рыбаки, решили таким образом попиариться — якобы специально купили виски для привлечения внимания. Однако о находках виски сообщали и другие рыбаки.
Вероятнее всего, бутылки с алкоголем были сброшены в воду контрабандистами. И только одним им известно, сколько ещё бутылок плавает в Славянском заливе. Отмечается, что виски этой марки производится в Японии.
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Из того, что до МСК и Питера доезжало, "Сантори" японский - вполне годный напиток. На вкус - нечто среднее между бурбоном и скотчем: не так воняет "аптекой и растворителем", как бурбон, но и не такой резкий, как шотландские "молты" (или, упаси Боже, срань, типа "Рэд Лэйбл"!).
"Серединка на половинку", но, в принципе "употреблябельно". Так что контрабандистов я вполне понимаю, если они пытаются беспошлинно протащить в страну что-то, типа "Сантори"...