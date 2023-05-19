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В Подмосковье парень очень неудачно напоролся на старый штык

В Подмосковье парень очень неудачно напоролся на старый штык

Автор:
19 мая 2023 12:23
Метки: Подмосковье   подросток   рентген   штык   
1528
3
Насколько неудачно — можно понять по рентгену.

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Метки: Подмосковье   подросток   рентген   штык   
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16  комментариев
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48
Max Us 2 часа назад
обычно просто так не напарываются
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321
устал я от вас 44 минуты назад
Случайно?)))
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27k
Serg2001 55 минут назад
Просто он тренировался по старинной туркменской системе... Если кто помнит
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30k
Ego sum qui sum 56 минут назад
ну хорошо хоть не пуля-дура
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299
Grenaderss Час назад
Лет 10 или больше назад репортаж в новостях показывали, пацаненок пытался через забор перелезть, а забор был такой кованый с острыми наконечниками, в общем то ли оступился, то ли поскользнулся и вроде прямо шоколадным глазом на этот наконечник и присел. Натерпелся он врагу не пожелаешь, приехали спасатели, болгаркой наконечник этот отпиливали. Но насколько помню, вроде обошлось, в больнице штырь этот достали, попу зашили.
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374
Александр Час назад
Эхо войны)
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913
ruslan d Час назад
Как он умудрился то .. ?
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11k
Евгений Час назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Игорь 2 часа назад
Таинственная история
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Отступал?
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4k
вася васильев 2 часа назад
Пуля дура! А штык - да, молодец!)))
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33k
Fat Lynx 2 часа назад
Оппонент штык в жопу засунул... а то вот это все "неудачно напоролся на старый штык".
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