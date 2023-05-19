В Подмосковье парень очень неудачно напоролся на старый штык

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Насколько неудачно — можно понять по рентгену.
14-летнего подростка доставили в Наро-Фоминскую больницу с необычной травмой — в его ягодицы врезался ржавый штык от винтовки. Парень случайно напоролся на него. Ранение было серьёзным: штык вошёл в мягкие ткани более, чем на 15 сантиметров и мог повредить внутренние органы.
Врачи приняли решение об экстренной операции и под общим наркозом достали холодное оружие. Процедура прошла успешно — после непродолжительного послеоперационного периода подростка выписали.
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Метки: Подмосковье подросток рентген штык
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