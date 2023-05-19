Интересные кадры без фотошопа, которые показывают наш мир с изюминкой

В эру современных цифровых технологий сложно представить, что кто-то их не использует в своей работе. Однако есть люди, которые предпочитают искусство без дополнительных примочек и обработки.
Они видят разные совпадения в мире, черпая вдохновения у города или самой природы.
К таким людям относится и Тьяго Сильва (Tiago Silva). Он фотограф.
В его работах реальность с изюминкой и без фотошопа.
Он сотрудничал с такими компаниями, как Apple, Netflix, Ikea, Smart, Levis.
Тьяго живёт в Сингапуре. Героями его фото становятся разные предметы, друзья и он сам.
Обычная прогулка может стать для фотографа откровением.
Благодаря небольшим деталям он оживляет реальность.
В снимках соединяются зоркий взгляд автора, необычный ракурс, желание показать нашу реальность с помощью оптических иллюзий.
Даже обычная прогулка по городу может стать вдохновением и откровением. Осталось только подмечать детали!
Тьяго довольно популярен в соцсетях, за его профилем следят десятки человек.
Давайте полюбуемся сюжетами автора, которые он находит перед носом.
Источник:
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Вообще-то ихнийграм говорит 87 000. Конечно можно сказать, что технически это тоже десятки...