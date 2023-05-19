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Интересные кадры без фотошопа, которые показывают наш мир с изюминкой

Интересные кадры без фотошопа, которые показывают наш мир с изюминкой

Автор:
19 мая 2023 10:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: без фотошопа   иллюстрации   искусство   рисунки   фото   фото без обработки   
1195
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В эру современных цифровых технологий сложно представить, что кто-то их не использует в своей работе. Однако есть люди, которые предпочитают искусство без дополнительных примочек и обработки.

Они видят разные совпадения в мире, черпая вдохновения у города или самой природы.


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К таким людям относится и Тьяго Сильва (Tiago Silva). Он фотограф.


В его работах реальность с изюминкой и без фотошопа.

Он сотрудничал с такими компаниями, как Apple, Netflix, Ikea, Smart, Levis.

Тьяго живёт в Сингапуре. Героями его фото становятся разные предметы, друзья и он сам.

Обычная прогулка может стать для фотографа откровением.

Благодаря небольшим деталям он оживляет реальность.

В снимках соединяются зоркий взгляд автора, необычный ракурс, желание показать нашу реальность с помощью оптических иллюзий.

Даже обычная прогулка по городу может стать вдохновением и откровением. Осталось только подмечать детали!

Тьяго довольно популярен в соцсетях, за его профилем следят десятки человек.

Давайте полюбуемся сюжетами автора, которые он находит перед носом.

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Метки: без фотошопа   иллюстрации   искусство   рисунки   фото   фото без обработки   
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АнтонПолднев Час назад
Тьяго довольно популярен в соцсетях, за его профилем следят десятки человек.(с)
Вообще-то ихнийграм говорит 87 000. Конечно можно сказать, что технически это тоже десятки...
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ЧЕбуратор 49 минут назад
Эти фото ещё мамонты видели...
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