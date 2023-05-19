«Всё везде и сразу» и ещё 7 закрученных фильмов про мультивселенную

Фильмы про мультивселенные — настоящий тренд последних лет. Будет неудивительно, если все 2020-е годы мы будем видеть появление всё новых и новых проектов, так или иначе подступающих к этой теме.
В сюжетах про мультивселенные всё намеренно запутано, главный герой обязательно встречается с самим собой и своими друзьями из параллельной вселенной, а сами эти альтернативные измерения заметно влияют друг на друга.
В последние пару лет тему множества вселенных особо активно подхватили кинокомиксы, но мы намеренно упомянем не их, а менее известные картины разных лет, о которых вы могли никогда не слышать. А их флагманом будет знаменитый на весь мир триумфатор последнего «Оскара».
Всё везде и сразу (2022)
Владелица прачечной китайского происхождения оказывается способна попадать в параллельные миры и овладевать особыми навыками, чтобы спасти мультивселенную от зла, которым оказывается близкий ей человек.
Связь (2013)
Званный дружеский ужин, сопровождаемый падением кометы, превращается в парад параллельных вселенных, где становится сложно понять, кто из героев остаётся сам собой, а кого уже заменил его двойник из другого мира.
Осторожно! Двери закрываются (1997)
Героиня Гвинет Пэлтроу разделяется на две версии самой себя: одна успела вскочить в вагон уходящего поезда, а другая — нет. Нам показывают оба варианта развития событий.
Противостояние (2001)
Персонаж по имени Гэбриэл Юлоу путешествует по параллельным мирам, убивая свои альтернативные версии в каждом из них и становясь от этого всё могущественнее. Сможет ли кто-то его остановить? Может, полицейский из Лос-Анджелеса, который является очередным его двойником?
Другая Земля (2011)
Астрономы открывают новую планету, идентичную Земле, которая приближается к Солнечной системе. Человечество, разумеется, начинает планировать экспедицию с целью посетить её. Главная героиня фильма по имени Рода тоже хочет присоединиться к экипажу, так как её жизнь потрясло жуткое событие. Вскоре выясняется, что на Земле-2 живут те же люди, что и на нашей планете, у них те же биографии, вот только версия Роды другая — в её жизни той трагедии, вероятно, не было.
Девятки (2006)
Фильм разбит на три главы, в которых рассказывается о трёх мужчинах (актёра, тв-сценариста и разработчика видеоигр — всех их играет молодой Райан Рейнольдс), пытающихся раскрыть секрет странных событий в их жизнях, которые удивительным образом пересекаются.
Параллель (2018)
Компания друзей находит зеркало, которое перемещает их в параллельные миры. Герои начинают использовать портал в корыстных целях, улучшая собственную жизнь, и становятся успешными. Но, очевидно, что в таком способе обыграть судьбу есть свой подвох.
Треугольник (2009)
Главная героиня Джесс проводит время на яхте «Треугольник», куда её пригласил друг. Внезапно их судно терпит крушение, но герои спасаются, заметив подплывающий к ним пассажирский лайнер. Корабль оказывается пустой, но не совсем. Тут-то и начинается мультивселенское приключение Джесс, которая ни раз пройдёт этот сюжетный путь и встретится с несколькими своими версиями.
Какие ещё подобные фильмы вы знаете? И видели ли вы что-то из этого списка? Или, может, их смотрела другая ваша личность из параллельной вселенной?
Источник:
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