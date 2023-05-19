«Всё везде и сразу» и ещё 7 закрученных фильмов про мультивселенную

В сюжетах про мультивселенные всё намеренно запутано, главный герой обязательно встречается с самим собой и своими друзьями из параллельной вселенной, а сами эти альтернативные измерения заметно влияют друг на друга.

В последние пару лет тему множества вселенных особо активно подхватили кинокомиксы, но мы намеренно упомянем не их, а менее известные картины разных лет, о которых вы могли никогда не слышать. А их флагманом будет знаменитый на весь мир триумфатор последнего «Оскара».

Всё везде и сразу (2022)