<<В РПЦ утвердили молитву для желающих найти работу>>

Теперь безработных не будет.
Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение "по случаю поиска работы". Об этом говорится на сайте РПЦ. Сообщается, что в тексте молитвы содержится просьба дать человеку дело, которое направлено на благо и помогло просящему исполнить заповеди и любовь в Богу.
Также на сайте можно скачать файл с новой молитвой, но мы приведём её текст здесь.
Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь
Отметим, что в ходе вчерашнего заседания Синод РПЦ также утвердил молебное пение страстотерпцу царевичу Алексию о страждущих гемофилией, тропарь и кондак преподобному мученику Никанору, архимандриту Перервинском и молитву священномученику Владимиру Панькину.
Источник:
- Орел запутался в веревке и повис на высоком дереве
- Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи
- Птички-алкоголички: почему осенью птицы уходят в запой
- Дочка решила помочь папе и помыла его ноутбук водой с мылом
- "Живи в лесу, молись колесу": так представитель РПЦ предложил запретить праздновать Хэллоуин
---------
вот и приехали в светлое будущее.