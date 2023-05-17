<<В РПЦ утвердили молитву для желающих найти работу>>

Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение "по случаю поиска работы". Об этом говорится на сайте РПЦ. Сообщается, что в тексте молитвы содержится просьба дать человеку дело, которое направлено на благо и помогло просящему исполнить заповеди и любовь в Богу.





Также на сайте можно скачать файл с новой молитвой, но мы приведём её текст здесь.



