FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6447 постов • 3046 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В РПЦ утвердили молитву для желающих найти работу

В РПЦ утвердили молитву для желающих найти работу

Автор:
17 мая 2023 12:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: молитва   поиск работы   помощь   рпц   синод   фото   
728
2

Теперь безработных не будет.

Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение "по случаю поиска работы". Об этом говорится на сайте РПЦ. Сообщается, что в тексте молитвы содержится просьба дать человеку дело, которое направлено на благо и помогло просящему исполнить заповеди и любовь в Богу.


Также на сайте можно скачать файл с новой молитвой, но мы приведём её текст здесь.


Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь

Отметим, что в ходе вчерашнего заседания Синод РПЦ также утвердил молебное пение страстотерпцу царевичу Алексию о страждущих гемофилией, тропарь и кондак преподобному мученику Никанору, архимандриту Перервинском и молитву священномученику Владимиру Панькину.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: молитва   поиск работы   помощь   рпц   синод   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
pinbalist Час назад
Эта организация делает хоть что-то полезное?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
275
piharev1 3 минуты назад
пятую работу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ivan 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
Tralay 23 минуты назад
Как там Кузьмич говорил в особенностях... "Дураков на Руси, слава богу, лет на 100 припасено"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi Полчаса назад
<<В РПЦ утвердили молитву для желающих найти работу>>
---------
вот и приехали в светлое будущее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Старичок Полчаса назад
очень хорошее дело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Бу 57 минут назад
воистину опиум для народа(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

152080



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Всё, что говорят на Западе о России - чушь собачья»: англичанин приехал к нам и очень удивился
«Всё, что говорят на Западе о России - чушь собачья»: англичанин приехал к нам и очень...
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Непристёгнутый ремень привёл к печальным последствиям
Непристёгнутый ремень привёл к печальным последствиям
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Asus ROG Ally успешно запустила игры с Nintendo Switch, Xbox 360 и PS3 (видео)
Asus ROG Ally успешно запустила игры с Nintendo Switch, Xbox 360 и PS3 (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Войдите в положение

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#ДТП#США#факты#забавно#знаменитости#до и после#улыбнуло
#Юмор#интересно#автомир#позитив#в мире#авто аварии#кино#люди#Китай#Автовсячина
#Прикол#интересное#машина#история#аварии#подборка#Россия#СССР#шоу бизнес#суд
Европейская демократия в действии Европейская демократия в действии Дочка решила помочь папе и помыла его ноутбук водой с мылом Дочка решила помочь папе и помыла его ноутбук водой с мылом "Живи в лесу, молись колесу": так представитель РПЦ предложил запретить праздновать Хэллоуин "Живи в лесу, молись колесу": так представитель РПЦ предложил запретить праздновать Хэллоуин Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи Орел запутался в веревке и повис на высоком дереве Орел запутался в веревке и повис на высоком дереве Птички-алкоголички: почему осенью птицы уходят в запой Птички-алкоголички: почему осенью птицы уходят в запой

На что жалуетесь?

Вернуться