Виной всему физика и коронавирус: патриарх Кирилл упал на литургии в Новороссийске

То, что я сегодня упал – ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился, – цитируют слова священнослужителя агентство РИА «Новости».