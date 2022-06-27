Виной всему физика и коронавирус: патриарх Кирилл упал на литургии в Новороссийске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл упал во время освещения храма в Новороссийске. На кадрах видно, как епископ машет кадилом, освящая помещение водой. В какой-то момент патриарх поскальзывается и падает на мраморный пол. Толпа священнослужителей тут же кинулась к епископу. По словам самого Кирилла, виной всему физика.
Кадры падения патриарха показал православный телеканал «Союз». Позже эфир был удалён, но интернет помнит всё. Благодаря этому мы можем сами увидеть, как именно патриарх приземлился на мраморный пол.
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Случилось и случилось. Теперь люди ищут виноватых. Например, протодиакон Андрей Кураев считает, что всему виной коронавирусные ограничения. По словам служителя церкви, патриарх Московский и всея Руси запрещает «коллегам» прикасаться к себе из-за страха заразиться.
Не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни стоящие рядом епископы. Патриарх ушибся спиной о ребро кафедры. Литургия продолжилась. Митрополит Григорий и местный епископ Феогност виновато смотрят исподлобья на патриарха и ждут реакции. Но виноваты короновирусные ограничения, из-за которых патриарх не разрешает прикасаться к себе и поддерживать на ступеньках, – рассказал протодиакон Андрей Кураев.
Позже сам патриарх Кирилл прокомментировал своё падение.
То, что я сегодня упал – ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился, – цитируют слова священнослужителя агентство РИА «Новости».
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АНТИФИШКИ
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Истинно, истинно говорю вам ...
Зачем сразу пост пилить ?
А кто не падал,!!! Нет, вы мне скажите,...КТО НЕ ПАДАЛ ?!!!
То, что поп упал - ничего не значит, кроме того, что пол скользкий, земля круглая, а сила тяготения с годами становится все не преодолимей.
Но всевозможные суеверные атеисты ищут знаки свыше...
Когнитивный диссонанс, какой-то.
ну упал поп и что такого, ниче удивительного от воды пол становится скользким, а то что бог его типа не защитил то скажем так - "бог не для того создавал физику что бы брать и вдруг её отменять"
я понимаю тех людей которые например против строительства храма вместо парка, это нормальная позиция - показали что им хуже парк ,а не храм
я вообще не крещен не обрезан, никому не молюсь, к религии ни как не отношусь, каждый дрочит как он хочет как говрится - но людей которые откровенно гонят на религию и верующих - у меня такие вызывают недоумение, сразу хочется спросит нету ли у них какой то давней психологической травмы или в откуда такая обида - ну верит человек в будду, бьет ему поклоны, почему тебя это вдруг должно задевать?
дургое дело когда к тебе докопался фанатик и начинает пытаться тебя жизни учить - вот тут другое дело, послать его нахрен не просто можно но нужно