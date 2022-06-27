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Виной всему физика и коронавирус: патриарх Кирилл упал на литургии в Новороссийске

Виной всему физика и коронавирус: патриарх Кирилл упал на литургии в Новороссийске

Автор:
27 июня 2022 08:37
Сообщество : Жить в России
Метки: kirill   Церковь   интересное   кто виноват?   патриарх   рпц   фото   
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл упал во время освещения храма в Новороссийске. На кадрах видно, как епископ машет кадилом, освящая помещение водой. В какой-то момент патриарх поскальзывается и падает на мраморный пол. Толпа священнослужителей тут же кинулась к епископу. По словам самого Кирилла, виной всему физика.

Кадры падения патриарха показал православный телеканал «Союз». Позже эфир был удалён, но интернет помнит всё. Благодаря этому мы можем сами увидеть, как именно патриарх приземлился на мраморный пол.

Случилось и случилось. Теперь люди ищут виноватых. Например, протодиакон Андрей Кураев считает, что всему виной коронавирусные ограничения. По словам служителя церкви, патриарх Московский и всея Руси запрещает «коллегам» прикасаться к себе из-за страха заразиться.

Не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни стоящие рядом епископы. Патриарх ушибся спиной о ребро кафедры. Литургия продолжилась. Митрополит Григорий и местный епископ Феогност виновато смотрят исподлобья на патриарха и ждут реакции. Но виноваты короновирусные ограничения, из-за которых патриарх не разрешает прикасаться к себе и поддерживать на ступеньках, – рассказал протодиакон Андрей Кураев.

Позже сам патриарх Кирилл прокомментировал своё падение.

То, что я сегодня упал – ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился, – цитируют слова священнослужителя агентство РИА «Новости».


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: kirill   Церковь   интересное   кто виноват?   патриарх   рпц   фото   
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30  комментариев
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Колобок Час назад
Бог не фраер, он всё видит. Гундяев получил первое Господне предупреждение.
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1k
investas 2 минуты назад
Я вот спрашивал у верующих-, зачем патриарху, наместнику бога, которого охраняет сам Бог охрана? Мне так никто не ответил...Может кто скажет обоснование.
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250
Кристофер Робин 13 минут назад
-дяденька, там лестница солидолом намазана!
- будешь меня еще учить, сопляк -ляк -ляк -ляк ляк...
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7k
Alexander 23 минуты назад
И ведь никто из кинувшихся на помощь, да по мокрому полу, да не упал, а упал Сам!

Истинно, истинно говорю вам ...
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3k
Motorola Полчаса назад
Ну упал человек , бывает .
Зачем сразу пост пилить ?
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Из классики...
А кто не падал,!!! Нет, вы мне скажите,...КТО НЕ ПАДАЛ ?!!!
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7k
SuperTroll Полчаса назад
Сдает "япончик", сдает..старый стал
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2k
Ослик Иа на позитиве Полчаса назад
Согласен.
То, что поп упал - ничего не значит, кроме того, что пол скользкий, земля круглая, а сила тяготения с годами становится все не преодолимей.
Но всевозможные суеверные атеисты ищут знаки свыше...
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1k
Павка Корчагин 36 минут назад
Ну упал, с кем не бывает. Все же пожилой человек. Главное, чтоб не сильно и без последствий.
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933
сергей ремизов 38 минут назад
Уж больно много на себя цацек нацепил. В его то возрасте поскромнее надо. Христос ходил по пустыне в одной скромной одежде, думаю никогда не падал.
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10k
Андрей А 43 минуты назад
На последнем фото у Гундяева слева медальон с Кристиной Орбакайте??
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10k
Андрей А 44 минуты назад
21 век. Одни люди БАК разрабатывают, другие водой брызгают
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1k
Алексей 46 минут назад
А чего сам босс не помог, не поддержал?
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4k
Frank Borman 49 минут назад
Почему Боженька не предотвратил это недоразумение? Где была Пресвятая Богородица? А если бы Гундяй сломал себе шейку бедра, то что тогда? Почему Иисус не бережет своего спецпредставителя в России?
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57k
doker Час назад
Обычно все физические явления церковники объясняют одной фразой: "На всё воля Божья!"

Когнитивный диссонанс, какой-то.
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802
Акан Час назад
Гундяев конечно ещё та мразь, но конкретно в данном случае просто упал пожилой человек на мокром полу, не надо искать скрытого смысла там где его нет.
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241
дмитрий Час назад
щас упадет
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
Чего-то я не понял, кого-то забавляет/радует/удивляет тот факт, что упал пожилой человек или что клирик знает о физике?
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