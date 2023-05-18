Житель Тольятти заступился за брата и подрался с толпой цыган

Алексей из Тольятти рассказал, что ему позвонил брат и сообщил: в его авто врезались цыгане. А когда Алексей приехал на место ДТП, как он утверждает, один из мужчин начал вести себя агрессивно и наступать ему на ноги.

С этого и начался конфликт, который закончился дракой. В ней пострадал сам Алексей и брат со своей супругой. Как утверждает потерпевший, дошло до того, что один из цыган напал на него с «розочкой» от бутылки.