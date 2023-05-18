Житель Тольятти заступился за брата и подрался с толпой цыган

Как он утверждает - конфликт начали приезжие.
Алексей из Тольятти рассказал, что ему позвонил брат и сообщил: в его авто врезались цыгане. А когда Алексей приехал на место ДТП, как он утверждает, один из мужчин начал вести себя агрессивно и наступать ему на ноги.
С этого и начался конфликт, который закончился дракой. В ней пострадал сам Алексей и брат со своей супругой. Как утверждает потерпевший, дошло до того, что один из цыган напал на него с «розочкой» от бутылки.
Источник:
Источник:
Также он рассказал, что нападавших задержали, но не всех. И составили на них административные протоколы.
Источник:
Источник:
- "Это тебе не восток, с***а": потомки Будулая поставили на колени и отметелили воина АТО
- В Тольятти наркоман угнал полицейскую машину и устроил на ней ДТП
- В Ростове водитель авто подрался с пешеходом, а потом четыре раза попытался его задавить
- Цыгане устроили массовую драку на свадьбе в Ульяновской области
- Конфликт из-за алиментов перерос в массовую драку цыган и азербайджанцев