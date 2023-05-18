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Житель Тольятти заступился за брата и подрался с толпой цыган

Житель Тольятти заступился за брата и подрался с толпой цыган

Автор:
18 мая 2023 16:37
Сообщество : Криминал
Метки: ДТП   Тольятти   видео   драка   житель   цыгане   
957
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Как он утверждает - конфликт начали приезжие.

Алексей из Тольятти рассказал, что ему позвонил брат и сообщил: в его авто врезались цыгане. А когда Алексей приехал на место ДТП, как он утверждает, один из мужчин начал вести себя агрессивно и наступать ему на ноги.

С этого и начался конфликт, который закончился дракой. В ней пострадал сам Алексей и брат со своей супругой. Как утверждает потерпевший, дошло до того, что один из цыган напал на него с «розочкой» от бутылки.

Также он рассказал, что нападавших задержали, но не всех. И составили на них административные протоколы.

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Метки: ДТП   Тольятти   видео   драка   житель   цыгане   
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8  комментариев
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9k
Том Сойер 44 минуты назад
А Томми-то - выражает мнение большинства.....
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Billi_Bons 5 минут назад
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Ваня 10 минут назад

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7k
Дмитрий 18 минут назад
По этому первым надо было звонить в полицию, а потом уже брату.
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10k
Бритва 19 минут назад
если я правильно понял: зачем-то приехал брат, после чего начался конфликт, а устроили его цыгане.
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zzzz_987 24 минуты назад
для циганей надо строить резервации и использовать как доноров
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August

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