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«Заплати налоги и спи спокойно»: ФНС проверяет Настю Ивлееву - дерзкую блондинку, владелицу дорогого автопарка, загородного особняка и нескольких бизнесов

«Заплати налоги и спи спокойно»: ФНС проверяет Настю Ивлееву - дерзкую блондинку, владелицу дорогого автопарка, загородного особняка и нескольких бизнесов

Автор:
18 мая 2023 15:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анастасия Ивлеева   бизнес   блогер   компания   нaлоговая   неуплата   поверка   
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У налоговиков к ней много вопросов.

Сотрудники ФНС плотно работают с блогерами. Блиновская, Лерчек, Инстасамка, теперь вот дошли и до Анастасии Ивлеевой. Её проверяют на предмет неуплаты налогов.

Блогер сотрудничала с несколькими компаниями и получала многомиллионные гонорары. У неё бизнес по производству чипсов и газировки, только он принёс за прошлый год почти полмиллиарда рублей.

Так что «лидер мнений» живёт на широкую ногу. Владеет «Феррари-Трибуто», «Ламборгини-Авентадор», «Мерседес» G-класса, «Инфинити Q60», «Шевроле-Камаро» и «БМВ 850i». Стоимость автопарка - около 100 миллионов рублей

У 32-летней бизнес-леди есть и загородный дом за 150 миллионов рублей. Но на данный момент, налоговую интересует её компания «Ивлеева продакшн». В 2021 году блогер устроила туда управляющей свою подругу - Анну Самакову. Они росли вместе в селе Разметелево Ленинградской области.

А когда начался «шухер» и блогеров стали задерживать за неуплату налогов, Настя вышла из состава руководителей «Ивлеева продакшн» и переписала контору на Самакову.

Теперь налоговая проверяет эту компанию. Пока только её.

Что касается проверок налоговой, многие задаются вопросом: «Почему только сейчас?» Что, раньше никто не хотел проверить? На эту тему высказался и Артемий Лебедев - кстати, тоже блогер и владелец бизнеса.

Нет там никакой охоты. Государство село у устроило «мозговой штурм»: где ещё взять деньги? Составило список и там оказались блогеры, у которых доход… миллиард! Платят ли они налоги или хитрож..ят?

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Метки: Анастасия Ивлеева   бизнес   блогер   компания   нaлоговая   неуплата   поверка   
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14  комментариев
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10k
Copycat 2 часа назад
вот она раздражает меня, где бы не появилась на ТВ или в видео - всегда переключаю на что то другое
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7k
perekrestok Полминуты назад
Нафига ей столько машин? Перед кем выпендриваться? Видел как то в пробке картину: 750 БМВ, за рулем какая-то доярка размалеванная, красная, потная никак не может перестроиться. Так и у этой деревни - машины такие на которых по нашим дорогам ездить нельзя. Оставила бы Гелик и ездила по нашим дорогам - и круто и функционально. Правильно что за таких взялись!
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251
zzzz_987 21 минуту назад
пущай проверят заодно кому давала и кто крышует...
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389k
Алексей 22 минуты назад
Ссылка coub.com
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2k
Lexx Полчаса назад
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15k
Альф 57 42 минуты назад
Какая нафиг блондинка? Серая мышка обычная, парикмахер из разметелево. Яркий пример нувориша.
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33k
Dobry vojak Svejk 43 минуты назад
"...Государство село у устроило «мозговой штурм»: где ещё взять деньги? Составило список и там оказались блогеры..."
--
Что за галиматья??? Можно подумать, государство решило ещё пару ракет сделать на налоги от этих цыган. Мозговой штурм ? Этот комментатор просто утром решил с дуба упасть или надоумил кто?
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9k
Борис Карабанов 46 минут назад
"В 2021 году блогер устроила туда управляющей свою подругу - Анну Самакову."(с) Эх, теперь Анна благодарна за трудоустройство! Кстати, а её девичья фамилия, часом, не Фунт?
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25k
Slawa49 53 минуты назад
ивлеева давно уехала из села, но село из насти уезжать не собирается! сельская хабалка и давалка
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237
ЧЕбуратор 58 минут назад
"сумка Birkin стоит от двух миллионов рублей"

Это как с айфоном - чистые понты.
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9k
Том Сойер Час назад
Ну что же у них у всех рожи такие страшные-то, а....
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2k
Fiverknot Час назад
Лебедев ересь несёт. Какой нахрен мозговой штурм? Это настолько на поверхности,что надо юыть дебилом и не замечать этого. Скорее всего просто руки дошли и до них.
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202
slonik4070 2 часа назад
«Заплати налоги и спи спокойно»: ФНС проверяет Настю Ивлееву - дерзкую блондинку, владелицу дорогого автопарка, загородного особняка и нескольких бизнесовПосмотреть
«Заплати налоги и спи спокойно»: ФНС проверяет Настю Ивлееву - дерзкую блондинку, владелицу дорогого автопарка, загородного особняка и нескольких бизнесов
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