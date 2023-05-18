«Заплати налоги и спи спокойно»: ФНС проверяет Настю Ивлееву - дерзкую блондинку, владелицу дорогого автопарка, загородного особняка и нескольких бизнесов

У налоговиков к ней много вопросов.
Сотрудники ФНС плотно работают с блогерами. Блиновская, Лерчек, Инстасамка, теперь вот дошли и до Анастасии Ивлеевой. Её проверяют на предмет неуплаты налогов.
Блогер сотрудничала с несколькими компаниями и получала многомиллионные гонорары. У неё бизнес по производству чипсов и газировки, только он принёс за прошлый год почти полмиллиарда рублей.
Так что «лидер мнений» живёт на широкую ногу. Владеет «Феррари-Трибуто», «Ламборгини-Авентадор», «Мерседес» G-класса, «Инфинити Q60», «Шевроле-Камаро» и «БМВ 850i». Стоимость автопарка - около 100 миллионов рублей
У 32-летней бизнес-леди есть и загородный дом за 150 миллионов рублей. Но на данный момент, налоговую интересует её компания «Ивлеева продакшн». В 2021 году блогер устроила туда управляющей свою подругу - Анну Самакову. Они росли вместе в селе Разметелево Ленинградской области.
А когда начался «шухер» и блогеров стали задерживать за неуплату налогов, Настя вышла из состава руководителей «Ивлеева продакшн» и переписала контору на Самакову.
Теперь налоговая проверяет эту компанию. Пока только её.
Что касается проверок налоговой, многие задаются вопросом: «Почему только сейчас?» Что, раньше никто не хотел проверить? На эту тему высказался и Артемий Лебедев - кстати, тоже блогер и владелец бизнеса.
Нет там никакой охоты. Государство село у устроило «мозговой штурм»: где ещё взять деньги? Составило список и там оказались блогеры, у которых доход… миллиард! Платят ли они налоги или хитрож..ят?
Источник:
Источник:
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Что за галиматья??? Можно подумать, государство решило ещё пару ракет сделать на налоги от этих цыган. Мозговой штурм ? Этот комментатор просто утром решил с дуба упасть или надоумил кто?
Это как с айфоном - чистые понты.