«Заплати налоги и спи спокойно»: ФНС проверяет Настю Ивлееву - дерзкую блондинку, владелицу дорогого автопарка, загородного особняка и нескольких бизнесов

Блогер сотрудничала с несколькими компаниями и получала многомиллионные гонорары. У неё бизнес по производству чипсов и газировки, только он принёс за прошлый год почти полмиллиарда рублей.

Так что «лидер мнений» живёт на широкую ногу. Владеет «Феррари-Трибуто», «Ламборгини-Авентадор», «Мерседес» G-класса, «Инфинити Q60», «Шевроле-Камаро» и «БМВ 850i». Стоимость автопарка - около 100 миллионов рублей