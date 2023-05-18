FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 309 постов • 24 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Таиланде катер с россиянами столкнулся с сигнальной вышкой

В Таиланде катер с россиянами столкнулся с сигнальной вышкой

Автор:
18 мая 2023 14:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: авария   катер   пхукет   россияне   стокновение   таиланд   травмы   туристы   халатность   
1505
6

К счастью, никто не погиб. Предполагается, что столкновение произошло по вине капитана судна.

Вчера днём в аварии быстроходного катера у берегов Пхукета пострадали более 30 туристов, среди которых 21 гражданин России. Сообщается, что во второй половине дня судно возвращалось в Пхукет с экскурсии с соседних островов и на значительной скорости столкнулось с бетонной сигнальной вышкой, расположенной в 100 метрах от пирса бухты Чалонг.

От столкновения носовую часть катера буквально разорвало пополам, травмы получили практически все находившиеся на борту люди — 33 человека, включая четверых членов экипажа.

×
×

Шестеро находившихся в катере людей, среди которых четыре россиянина и два члена экипажа, получили тяжёлые травмы, у 13 пассажиров травмы средней тяжести, остальные 18 человек отделались ссадинами и синяками.

Все пострадавшие были оперативно госпитализированы в семь ведущих больниц города. Вчера вечером всех пострадавших навестили представители администрации Пхукета и связались с консульствами стран, чьи граждане пострадали в происшествии. Помимо 21 туриста из России на судне находилось 9 граждан Казахстана, два китайца, четыре тайца и один гражданин Украины.

По данным российского генконсульства, получившие серьёзные травмы граждане России находятся в стабильном состоянии, их жизням ничего не угрожает.


Сотрудники генконсульства посетили госпиталь, в котором были размещены туристы с наиболее серьезными травмами, встретились с представителями уполномоченных органов Пхукета. Контролируем ситуацию

По предварительным данным, причиной происшествия стала халатность капитана. Об этом сообщает местная полиция. Расследование продолжается.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: авария   катер   пхукет   россияне   стокновение   таиланд   травмы   туристы   халатность   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
157
grigorenko vladislav 48 минут назад
Вышку уже оштрафовали? Или до выяснения?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SmartCat101 5 минут назад
гениально! а я то уже успел подумать, что это сигнальная вышка напала на капитана катера
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Бывалый 7 минут назад
Смотрящий вышки был пьян, обгонял, подрезал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Андрей Иванов 14 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
fin4all 55 минут назад
"...по вине капитана..." Дал порулить? :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
504
Damvrot Hohlam 56 минут назад
Заипись фтайланд сгоняли .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Robin Hood Час назад
Кэп был пьян ... Фокус не удался ...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

152301



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали, как продать украденный телефон
Парень в автобусе случайно услышал, как какие-то мужики обсуждали, как продать...
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Сатурн стал рекордсменом по количеству спутников
Сатурн стал рекордсменом по количеству спутников
Была такая Страна&nbsp;
Была такая Страна 
Миниатюрный бизнес-смартфон Oukitel K16
Миниатюрный бизнес-смартфон Oukitel K16
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все знают этот звук

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#ДТП#авто аварии#США#в мире#забавно#СССР#красота
#автомобили#машина#интересное#люди#Автовсячина#факты#кино#знаменитости#милота#Еда
#Юмор#интересно#животные#аварии#история#подборка#позитив#Китай#шоу бизнес#Италия
Миниатюрный бизнес-смартфон Oukitel K16 Миниатюрный бизнес-смартфон Oukitel K16 Россиянина на Пхукете смыло в море со скалы Россиянина на Пхукете смыло в море со скалы В Таиланде взялись за воспитание туристов В Таиланде взялись за воспитание туристов Волна утопила лодку туристов в Таиланде Волна утопила лодку туристов в Таиланде "Мы их не простим": россиян депортировали с Бали из-за "голой" фотосессии на священном дереве "Мы их не простим": россиян депортировали с Бали из-за "голой" фотосессии на священном дереве Россияне на Бали устроили "новую Москву" и бесят местных Россияне на Бали устроили "новую Москву" и бесят местных

На что жалуетесь?

Вернуться