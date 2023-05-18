В Таиланде катер с россиянами столкнулся с сигнальной вышкой

К счастью, никто не погиб. Предполагается, что столкновение произошло по вине капитана судна.
Вчера днём в аварии быстроходного катера у берегов Пхукета пострадали более 30 туристов, среди которых 21 гражданин России. Сообщается, что во второй половине дня судно возвращалось в Пхукет с экскурсии с соседних островов и на значительной скорости столкнулось с бетонной сигнальной вышкой, расположенной в 100 метрах от пирса бухты Чалонг.
От столкновения носовую часть катера буквально разорвало пополам, травмы получили практически все находившиеся на борту люди — 33 человека, включая четверых членов экипажа.
Шестеро находившихся в катере людей, среди которых четыре россиянина и два члена экипажа, получили тяжёлые травмы, у 13 пассажиров травмы средней тяжести, остальные 18 человек отделались ссадинами и синяками.
Все пострадавшие были оперативно госпитализированы в семь ведущих больниц города. Вчера вечером всех пострадавших навестили представители администрации Пхукета и связались с консульствами стран, чьи граждане пострадали в происшествии. Помимо 21 туриста из России на судне находилось 9 граждан Казахстана, два китайца, четыре тайца и один гражданин Украины.
По данным российского генконсульства, получившие серьёзные травмы граждане России находятся в стабильном состоянии, их жизням ничего не угрожает.
Сотрудники генконсульства посетили госпиталь, в котором были размещены туристы с наиболее серьезными травмами, встретились с представителями уполномоченных органов Пхукета. Контролируем ситуацию
По предварительным данным, причиной происшествия стала халатность капитана. Об этом сообщает местная полиция. Расследование продолжается.
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