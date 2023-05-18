В Таиланде катер с россиянами столкнулся с сигнальной вышкой

Вчера днём в аварии быстроходного катера у берегов Пхукета пострадали более 30 туристов, среди которых 21 гражданин России. Сообщается, что во второй половине дня судно возвращалось в Пхукет с экскурсии с соседних островов и на значительной скорости столкнулось с бетонной сигнальной вышкой, расположенной в 100 метрах от пирса бухты Чалонг.



От столкновения носовую часть катера буквально разорвало пополам, травмы получили практически все находившиеся на борту люди — 33 человека, включая четверых членов экипажа.