У обычной девочки развилась редкая патология в 6 лет, которая исказила половину лица

И несмотря на то, что реабилитация и в целом общее состояние девочки оставляет желать лучшего, тяжелее всего она переносила не последствия болезни или операций, а реакцию общества на неё. Многие пялятся, а подружиться с детьми - вообще проблема. Да и быть похожей на кукол Барби, которых продают в каждом магазине, довольно сложно с опухшей половиной лица.

Никки всегда считала себя изгоем, недостойной жить и показывать себя миру, но затем нашла в себе силы и стала более активной и социальной.



