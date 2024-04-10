Как живёт человек, страдающий приступами неконтролируемого смеха

Скотт Лотан, родом из Вирджинии-Бич, США, рассказал о том, каково жить человеку с его неврологическим заболеванием — псевдобульбарным аффектом (ПБА). Он не может перестать смеяться — независимо от ситуации, в которой находится.
Человек, страдающий от патологического смеха — как Артур Флек в фильме «Джокер», — рассказал, каково это — жить с неконтролируемым расстройством.
Приступы патологического смеха выглядят вот так:
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Как и персонаж DC Артур Флек, сыгранный Хоакином Фениксом в фильме «Джокер» и грядущем сиквеле «Джокер: Безумие на двоих», Скотт Лотан страдает от редкого заболевания, которое вызывает у него болезненные приступы смеха, которые могут длиться до 10 минут за раз.
Скотт рассказал, что его ПБА вызван рассеянным склерозом и часто ставит его в неловкие, а иногда и опасные ситуации.
«У меня были проблемы с тем, что меня не обслуживали в ресторанах и просили уйти, потому что официантам было неудобно. Часто, если я выпиваю с друзьями в баре, там находится человек с заниженной самооценкой, который считает, что я смеюсь над ним, и пытается затеять драку, — признается он. — В 2003 году произошла трагическая автокатастрофа. Моя невеста погибла на месте аварии, а моя мать умерла от полученных травм спустя три дня. Я помню, как смеялся на месте происшествия и как меня допрашивала полиция. На поминках по матери и невесте мне приходилось уединяться и прятаться от всех, потому что я иногда я разражался хохотом».
Приступы также тяжело переносятся физически: часто они приводят к удушью — этот момент в фильме «Джокер» был показан, и показан правдоподобно. Скотт говорит, что очень это оценил.
«Удушье возникает из-за того, что я пытаюсь перевести дух, отчаянно нуждаясь в воздухе. Кроме того, во рту скапливается слюна, и когда ты делаешь вдох, она попадает не в ту трубу. Шея очень болит, и я двигаю головой, пытаясь снять напряжение, и иногда это перекрывает доступ воздуха».
Кроме того, на психику влияет необходимость постоянно объяснять людям свое состояние, что, по словам Скотта, часто бывает «непросто».
«Люди смотрят с подозрением, — говорит он. — Ты пытаешься объяснить, но они уверены, что ты наркоман или просто какой-то псих. Мне кажется, Хоакин Феникс в «Джокере» идеально передал ощущение изоляции и разочарования от непонимания окружающих».
Однако Скотт подчеркнул, что, несмотря на все трудности, он не позволяет ПБА мешать ему жить своей жизнью.
«В сети появилось множество сочувственных комментариев, и хотя люди пишут из лучших побуждений и желают добра, им кажется, что моя жизнь ужасна, полна боли и страданий, — говорит он. — Это не так. Как и у любого другого человека, у меня бывают взлеты и падения. Конечно, временами я безудержно смеюсь, но ведь могут случиться вещи и похуже. А в общении с моими детьми мне это даже помогает».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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