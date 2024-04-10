Как живёт человек, страдающий приступами неконтролируемого смеха

Как и персонаж DC Артур Флек, сыгранный Хоакином Фениксом в фильме «Джокер» и грядущем сиквеле «Джокер: Безумие на двоих», Скотт Лотан страдает от редкого заболевания, которое вызывает у него болезненные приступы смеха, которые могут длиться до 10 минут за раз.

Скотт рассказал, что его ПБА вызван рассеянным склерозом и часто ставит его в неловкие, а иногда и опасные ситуации.

«У меня были проблемы с тем, что меня не обслуживали в ресторанах и просили уйти, потому что официантам было неудобно. Часто, если я выпиваю с друзьями в баре, там находится человек с заниженной самооценкой, который считает, что я смеюсь над ним, и пытается затеять драку, — признается он. — В 2003 году произошла трагическая автокатастрофа. Моя невеста погибла на месте аварии, а моя мать умерла от полученных травм спустя три дня. Я помню, как смеялся на месте происшествия и как меня допрашивала полиция. На поминках по матери и невесте мне приходилось уединяться и прятаться от всех, потому что я иногда я разражался хохотом».