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Как живёт человек, страдающий приступами неконтролируемого смеха

Как живёт человек, страдающий приступами неконтролируемого смеха

Автор:
10 апреля 2024 15:08
Сообщество : Истории из жизни
Метки: джокер   заболевание   истории людей   неврология   неконтролируемый смех   патологический смех   патология   приступы смеха   
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Скотт Лотан, родом из Вирджинии-Бич, США, рассказал о том, каково жить человеку с его неврологическим заболеванием — псевдобульбарным аффектом (ПБА). Он не может перестать смеяться — независимо от ситуации, в которой находится.


Человек, страдающий от патологического смеха — как Артур Флек в фильме «Джокер», — рассказал, каково это — жить с неконтролируемым расстройством.


Приступы патологического смеха выглядят вот так:


Как и персонаж DC Артур Флек, сыгранный Хоакином Фениксом в фильме «Джокер» и грядущем сиквеле «Джокер: Безумие на двоих», Скотт Лотан страдает от редкого заболевания, которое вызывает у него болезненные приступы смеха, которые могут длиться до 10 минут за раз.


Скотт рассказал, что его ПБА вызван рассеянным склерозом и часто ставит его в неловкие, а иногда и опасные ситуации.


«У меня были проблемы с тем, что меня не обслуживали в ресторанах и просили уйти, потому что официантам было неудобно. Часто, если я выпиваю с друзьями в баре, там находится человек с заниженной самооценкой, который считает, что я смеюсь над ним, и пытается затеять драку, — признается он. — В 2003 году произошла трагическая автокатастрофа. Моя невеста погибла на месте аварии, а моя мать умерла от полученных травм спустя три дня. Я помню, как смеялся на месте происшествия и как меня допрашивала полиция. На поминках по матери и невесте мне приходилось уединяться и прятаться от всех, потому что я иногда я разражался хохотом».



Приступы также тяжело переносятся физически: часто они приводят к удушью — этот момент в фильме «Джокер» был показан, и показан правдоподобно. Скотт говорит, что очень это оценил.


«Удушье возникает из-за того, что я пытаюсь перевести дух, отчаянно нуждаясь в воздухе. Кроме того, во рту скапливается слюна, и когда ты делаешь вдох, она попадает не в ту трубу. Шея очень болит, и я двигаю головой, пытаясь снять напряжение, и иногда это перекрывает доступ воздуха».


Кроме того, на психику влияет необходимость постоянно объяснять людям свое состояние, что, по словам Скотта, часто бывает «непросто».


«Люди смотрят с подозрением, — говорит он. — Ты пытаешься объяснить, но они уверены, что ты наркоман или просто какой-то псих. Мне кажется, Хоакин Феникс в «Джокере» идеально передал ощущение изоляции и разочарования от непонимания окружающих».


Однако Скотт подчеркнул, что, несмотря на все трудности, он не позволяет ПБА мешать ему жить своей жизнью.


«В сети появилось множество сочувственных комментариев, и хотя люди пишут из лучших побуждений и желают добра, им кажется, что моя жизнь ужасна, полна боли и страданий, — говорит он. — Это не так. Как и у любого другого человека, у меня бывают взлеты и падения. Конечно, временами я безудержно смеюсь, но ведь могут случиться вещи и похуже. А в общении с моими детьми мне это даже помогает».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: джокер   заболевание   истории людей   неврология   неконтролируемый смех   патологический смех   патология   приступы смеха   
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17k
Kostick 2 часа назад
т.е. его за рулём может начать таращить? он понимает, что ещё чью нибудь мать и невесту может убить?
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20k
banzai7 15 минут назад
У нас с другом во время школьной контрольной случился приступ. Не могли остановиться. Из класса выгнали.
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11k
Zемляк 21 минуту назад
Смех продлевает жизнь
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2k
Виктор Глущенко 22 минуты назад
Ну что могу сказать - Ой вей , афганка , та повеселей .
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2k
Андерсен Полчаса назад
"...псевдобульбарным аффектом (ПБА)" Я сначала подумал, что речь идет про бульбулятор. С него как раз хохотать будешь )) Но так-то жесть у мужика заболевание
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3k
Duke_kir Полчаса назад
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5k
Владимир 43 минуты назад
у меня сосед был по лестничной клетке-псих-тихоня...целыми днями стоял в подъезде и курил,и при этом-тихонечко,тихонечко хихикал...целыми днями так продолжалось,пока не переходил на громкий смех,ржач стоял жуткий...вот только тогда его забирали в психушку-до следующего успокоения.и-так все по-новой...потом-помер...
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7k
Lexx 2 часа назад
И как только его до сих пор не пристрелили, в стране со свободной продажей оружия.
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Мультголова
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