30+ генетических мутаций - не опасных, но удивительных

Мутации происходят в организме каждого человека. Некоторые из мутировавших клеток уничтожает наша собственная иммунная система, а другие, как правило, не несущие организму вреда, тихо-мирно поживают в нашем геноме, пока не проявятся в очередном поколении каким-нибудь удивительным свойством - как в этих случаях.

0

У матери и сына - общая мутация, приведшая к редкому виду гетерохромии: у обоих радужканаполовину голубая, наполовину черная 0 Источник:

×

Необычное родимое пятно (кстати, это тоже результат мутации!) 0 Источник:

Амина Эпиндиева - обладательница двух редких генетических нарушений: у нее гетерохромия и альбинизм. Они делают ее похожей на фею 0 Источник:

Редкое генетическое нарушение - "синдром кошачьего глаза" 0 Источник:

"У меня раздвоена правая брвь. Это наследственный признак моей семьи" 0 Источник:

"Моя сестра - напбрюнетка. Она такая с самого рождения"оловину блондинка, наполовину 0 Источник:

"У моей жены радужка украшена сложным орнаментом" 0 Источник:

Маленькая Чанго родилась с пышной шевелюрой, которая быстро росла. На фото ей 7 месяцев 0 Источник:

Так выглядит родимое пятно в глазу 0 Источник:

"Вены у меня на запястье складываются в необычный шестиугольниук" 0 Источник:

"Я родился без отпечатков пальцев - не только на руках, но и на ногах" 0 Источник:

"У меня в пальцах нет средних суставов" 0 Источник:

"Мои руки в полтора раза длиннее, чем у среднего человека" 0 Источник:

У ейлор Мул странный генетический дефект, называемый химеризмом. В ее клетках содержится сразу два набора ДНК. Фактически, она - свой собственный близнец 0 Источник:

Это самая редкая в мире форма пупка 0 Источник:

"У моей подруги веснушки на радужке" 0 Источник:

"У меня дермографизм - моя кожа опухает от малейшего прикосновения, так что я могу пальцем рисовать на себе любые узоры. Получается что-то вроде временных тату" 0 Источник:

У этой бразильской семьи - наследственная полидактилия: у всех ее членов - по 12 пальцев 0 Источник:

"Четверть бороды у меня - ярко-рыжего цвета. И нет, я ее не крашу" 0 Источник:

"У меня гетерохромия с довольно странным сочетанием цветов" 0 Источник:

"У меня дефект формы радужной оболочки. Но вот уже 25 лет у меня не находят никаких проблем ни с глазами, ни со зрением" 0 Источник:

"У меня аллергия на холод. Врачи говорят, это генетическая аномалия" 0 Источник:

"У кого-то по шесть пальцев на руке, а у меня на левой - с рождения только четыре" 0 Источник:

"Мой сын-блондин родился с прядью черных волос. Прядь с тех пор так и не изменила цвет. Кожа под ней обычного цвета - ни пигментных пятен, ни витилиго" 0 Источник:

"У меня нет среднего сустава на правом большом пальце. Из-за этого он не гнется" 0 Источник:

"У меня зрачок с рождения смещен от центра к краю радужки. Врачи говорят, это генетическое. Со зрением все в порядке" 0 Источник:

"У меня сросшиеся пальцы на ногах, и мой сын тоже унаследовал этот дефект. Жить он, слава богу, не мешает" 0 Источник:

"Мой новорожденный сын появился на свет, с ног до головы покрытый густой светлой шерсткой" 0 Источник:

"Мне 21 год, а два нижних зуба у меня до сих пор молочные" 0 Источник:

Супердлинный большой палец - это удобно! 0 Источник:

"У меня гипергидроз - я все время потею, особенно руки и ноги. Так обычно выглядят мои руки" 0 Источник:

"Сегодня я впервые сделал рентген обеих челюстей. Оказывается, у меня полон рот сверхкомплектных хубов! 0 Источник: