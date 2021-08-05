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30+ генетических мутаций - не опасных, но удивительных

30+ генетических мутаций - не опасных, но удивительных (34 фото)

Автор:
05 августа 2021 14:40
Сообщество : Истории
Метки: геном   истории   истории в картинках   люди икс   мутанты   мутации   необычно   удивительно   
1444
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Мутации происходят в организме каждого человека. Некоторые из мутировавших клеток уничтожает наша собственная иммунная система, а другие, как правило, не несущие организму вреда, тихо-мирно поживают в нашем геноме, пока не проявятся в очередном поколении каким-нибудь удивительным свойством - как в этих случаях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: геном   истории   истории в картинках   люди икс   мутанты   мутации   необычно   удивительно   
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5  комментариев
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67k
Фома 2 часа назад
Комментарий к фото
чем же удобно то?, перчатки под заказ шить нужно.
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Андрей Ы. Час назад
Автор на многих фото путает атавизмы с мутацией. А форма пупка с генетикой вообще никак не связана, по сути пупок - это рубец после отторжения пуповины.
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Андрей Ы. Александр 12 минут назад
Узел давно не завязывают - зажимают пуповину скобкой.
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32k
Опаньки 2 часа назад
мутанты размножаются
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