30+ генетических мутаций - не опасных, но удивительных

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Мутации происходят в организме каждого человека. Некоторые из мутировавших клеток уничтожает наша собственная иммунная система, а другие, как правило, не несущие организму вреда, тихо-мирно поживают в нашем геноме, пока не проявятся в очередном поколении каким-нибудь удивительным свойством - как в этих случаях.
У матери и сына - общая мутация, приведшая к редкому виду гетерохромии: у обоих радужканаполовину голубая, наполовину черная
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Амина Эпиндиева - обладательница двух редких генетических нарушений: у нее гетерохромия и альбинизм. Они делают ее похожей на фею
У ейлор Мул странный генетический дефект, называемый химеризмом. В ее клетках содержится сразу два набора ДНК. Фактически, она - свой собственный близнец
"У меня дермографизм - моя кожа опухает от малейшего прикосновения, так что я могу пальцем рисовать на себе любые узоры. Получается что-то вроде временных тату"
"У меня дефект формы радужной оболочки. Но вот уже 25 лет у меня не находят никаких проблем ни с глазами, ни со зрением"
"Мой сын-блондин родился с прядью черных волос. Прядь с тех пор так и не изменила цвет. Кожа под ней обычного цвета - ни пигментных пятен, ни витилиго"
"У меня зрачок с рождения смещен от центра к краю радужки. Врачи говорят, это генетическое. Со зрением все в порядке"
"У меня сросшиеся пальцы на ногах, и мой сын тоже унаследовал этот дефект. Жить он, слава богу, не мешает"
"Мой новорожденный сын появился на свет, с ног до головы покрытый густой светлой шерсткой"
"У меня гипергидроз - я все время потею, особенно руки и ноги. Так обычно выглядят мои руки"
"Сегодня я впервые сделал рентген обеих челюстей. Оказывается, у меня полон рот сверхкомплектных хубов!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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