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Где искать друзей, когда тебе за 30+: пользователи поделились своими способами

Где искать друзей, когда тебе за 30+: пользователи поделились своими способами

Автор:
18 мая 2023 08:06
Сообщество : Юмор
Метки: Фабрика идей   где искать друзей   дружба   забавно   подружиться   прикольные способы   
1913
17

Есть куча приложений для знакомств, но почему нельзя придумать такие же, но для поиска друзей? Обычно к 30 годам с частью людей разошлись дороги и интересы, кто-то переехал. А ведь общение - важная часть жизни!

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А как у вас обстоят дела с поиском друзей во взрослом возрасте?

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Метки: Фабрика идей   где искать друзей   дружба   забавно   подружиться   прикольные способы   
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8  комментариев
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Никогда не искал друзей, все получалось само собой, жил в одном городе были друзья в нем, потом переехал, общались, потом все потерялось. Сейчас где живу, друзья сами собой появились. Нет не собутыльники, а именно друзья их не много, всего 2 человека, но когда нужна помощь мы тут же появляемся рядом друг с другом, а остальное это знакомые.
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7k
perekrestok 8 минут назад
Помню своих родителей. Когда они были молодыми а я совсем мелким они часто встречались с друзьями, ездили на природу, веселились. Ну и мы, их дети участвовали. Потом как все прекратилось, встречались только на ДР. Когда сам вырос заметил, что если есть семья то дружба это когда жены между собой могут общаться. Иначе скандалы в семье гарантированы. Так что холостым можно дружить по интересам. А как обзаведешься семьей то дружить можно только семьями.
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892
ruslan d 10 минут назад
Если тебе за 30 и нет друзей , то уже наверно и не надо ...
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473
Италия Воробьёва Полчаса назад
Хотелось бы найти друзей, но примерно таких же как мы. В окружении все моложе, проблемы другие, интересы и времяпрепровождение тоже отличаются... Онлайн в нашем городе, мне кажется,
нашей возрастной категории ещё труднее найти...
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407
RDV 38 минут назад
В общем ответ на вопрос где - везде) Для меня это не актуально вообще, дружим в 4 с институтскими друзьями уже 20 лет после института, дружу с 2 братьями 2 и 3-юродными, на даче дома рядом, дружу с парой одноклассников, дружу с коллегами по работе... короче я скорее не понимаю как можно после 30 лет быть без друзей, вот это странно)
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4k
Григорий Час назад
из дома надо выходить))
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