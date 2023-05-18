Где искать друзей, когда тебе за 30+: пользователи поделились своими способами

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Есть куча приложений для знакомств, но почему нельзя придумать такие же, но для поиска друзей? Обычно к 30 годам с частью людей разошлись дороги и интересы, кто-то переехал. А ведь общение - важная часть жизни!
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А как у вас обстоят дела с поиском друзей во взрослом возрасте?
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