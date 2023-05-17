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Разрушенный "Титаник" впервые оцифровали. Ученые создали трехмерную модель затонувшего корабля, сообщают СМИ.
"Цифровой двойник" появился на свет благодаря технологии, разработанной специалистом по глубоководным водам Magellan Ltd.
"Цифровой двойник" появился на свет благодаря технологии, разработанной специалистом по глубоководным водам Magellan Ltd.
Затонувшее судно сканировали в течение шло шестинедельной экспедиции в прошлом году. Для этого специалисты использовали два подводных аппарата под названием "Ромео и Джульетта" на глубине 3 800 метров.
В соответствии с жесткими правилами, "Титаник" не трогали и не беспокоили, и ко всему объекту относились с максимальным уважением, включая церемонию возложения цветов в память о тех, кто погиб.
Фото: ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN
В соответствии с жесткими правилами, "Титаник" не трогали и не беспокоили, и ко всему объекту относились с максимальным уважением, включая церемонию возложения цветов в память о тех, кто погиб.
Фото: ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN
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Все равно что на кладбище всех откапывать, чтоб поздороваться.
Это, не совсем так.,Кэмерон ещё в своё время сделал вполне точную модель.