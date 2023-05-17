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Разрушенный "Титаник" впервые оцифровали

Разрушенный "Титаник" впервые оцифровали

Автор:
17 мая 2023 19:50
Метки: оцифровка   рен тв   титаник   
1175
9
Разрушенный "Титаник" впервые оцифровали. Ученые создали трехмерную модель затонувшего корабля, сообщают СМИ.
"Цифровой двойник" появился на свет благодаря технологии, разработанной специалистом по глубоководным водам Magellan Ltd.
Затонувшее судно сканировали в течение шло шестинедельной экспедиции в прошлом году. Для этого специалисты использовали два подводных аппарата под названием "Ромео и Джульетта" на глубине 3 800 метров.

В соответствии с жесткими правилами, "Титаник" не трогали и не беспокоили, и ко всему объекту относились с максимальным уважением, включая церемонию возложения цветов в память о тех, кто погиб.

Фото: ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN
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897
ruslan d 2 часа назад
Мрачная картина конечно ...
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12k
GROMOZEKA 16 минут назад
Каждый раз вспоминая крики о непотопляемости Титаника, вспоминается этот монолог

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4k
Трям 20 минут назад
Вот не понимаю... ну померла - так померла. Че они там все еще пытаются найти на этой "подлодке" ?
Все равно что на кладбище всех откапывать, чтоб поздороваться.
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4k
MPEG-8 2 часа назад
"Разрушенный "Титаник" впервые оцифровали."
Это, не совсем так.,Кэмерон ещё в своё время сделал вполне точную модель.
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5k
onebibis 2 часа назад
Печальная картина. Полторы тысячи душ погибло при этой катастрофе. Не нужно было целый год до спуска на воду орать из всех утюгов о непотопляемости. Планета вынуждена была ответить на эту похвальбу. Виновата компания Уайт Стар Лайн, а погибли пассажиры которые ей поверили.
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