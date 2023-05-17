"Разрушенный "Титаник" впервые оцифровали."

Затонувшее судно сканировали в течение шло шестинедельной экспедиции в прошлом году. Для этого специалисты использовали два подводных аппарата под названием "Ромео и Джульетта" на глубине 3 800 метров.



В соответствии с жесткими правилами, "Титаник" не трогали и не беспокоили, и ко всему объекту относились с максимальным уважением, включая церемонию возложения цветов в память о тех, кто погиб.



Фото: ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN