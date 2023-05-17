Над подмосковным Дмитровом замечен беспилотник

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Сообщает SOTA
Отметим, что под Дмитровом также расположен аэродром легкомоторных любительских самолетов.
Отметим, что под Дмитровом также расположен аэродром легкомоторных любительских самолетов.
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Метки: Беспилотник Дмитров
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