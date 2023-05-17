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Над подмосковным Дмитровом замечен беспилотник

Над подмосковным Дмитровом замечен беспилотник

Автор:
17 мая 2023 17:57
Метки: Беспилотник   Дмитров   
496
1
1
Сообщает SOTA
Отметим, что под Дмитровом также расположен аэродром легкомоторных любительских самолетов.

Источник:

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1k
kappaneed 9 минут назад
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15k
Patmaz Минуту назад
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3k
Pioner76 2 минуты назад
Хохлы в открытую уже издевается.
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