Илон Маск назвал удалённую работу морально несправедливой и призвал её отменить

Основатель компаний SpaceX и Tesla в интервью американскому каналу CNBС прошёлся по сотрудникам, работающим на удалёнке. Он заявил, что они не только менее эффективны, но и находятся в привилегированном положении по отношению к тем, кто в силу своих задач не может выполнять работу из дома. По его мнению, это несправедливо по отношению к обычным строителям или доставщикам, назвав режим удалённой работы "морально неправильной ерундой", от которой следует отказаться.

Я думаю, что само понятие работы из дома немного похоже на фальшивую цитату Марии-Антуанетты: «Пусть едят пирожные». Дело не только в производительности, я думаю, что это морально неправильно