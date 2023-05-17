Илон Маск назвал удалённую работу морально несправедливой и призвал её отменить

По его мнению, работающие из дома находятся в привилегированном положении перед обычными работягами.
Основатель компаний SpaceX и Tesla в интервью американскому каналу CNBС прошёлся по сотрудникам, работающим на удалёнке. Он заявил, что они не только менее эффективны, но и находятся в привилегированном положении по отношению к тем, кто в силу своих задач не может выполнять работу из дома. По его мнению, это несправедливо по отношению к обычным строителям или доставщикам, назвав режим удалённой работы "морально неправильной ерундой", от которой следует отказаться.
Я думаю, что само понятие работы из дома немного похоже на фальшивую цитату Марии-Антуанетты: «Пусть едят пирожные». Дело не только в производительности, я думаю, что это морально неправильно
Маск упомянул айтишников из Кремниевой долины, назвав их "классом владельцев ноутбуков, живущих в Ла-Ла-Ленде", которым не следует вести себя высокомерно и "завязывать с этим дерьмом про работу из дома".
Напомним, что в ноябре 2022 года, сразу после покупки социальной сети Twitter*, бизнесмен в первом же письме сотрудникам запретил удалённую работу, обязав их находится в офисе минимум 40 часов в неделю. Аналогичное требование он распространил и на сотрудников Tesla, отметив в своём письме, что 40 часов в неделю в офисе — это даже меньше, чем другие люди проводят на заводе.
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Он фанат Королёва, тот говорят, такой же был. Работал круглые сутки и от других требовал того же.
Известен случай, когда Маск не отпустил с работы сотрудника, у которого умер отец.
Такими темпами нам никогда не построить Коммунизм!
Или лаять, обзываться и на этом всё?
Вот так и перерождаются "продвинутые парни" в начальников, которым надо лично и публично вынести мозги подчиненному, бгг