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Илон Маск назвал удалённую работу морально несправедливой и призвал её отменить

Илон Маск назвал удалённую работу морально несправедливой и призвал её отменить

Автор:
17 мая 2023 14:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Илон Маск   запрет   интервью   мнение   несправедливость   удалённая работа   
1389
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По его мнению, работающие из дома находятся в привилегированном положении перед обычными работягами.

Основатель компаний SpaceX и Tesla в интервью американскому каналу CNBС прошёлся по сотрудникам, работающим на удалёнке. Он заявил, что они не только менее эффективны, но и находятся в привилегированном положении по отношению к тем, кто в силу своих задач не может выполнять работу из дома. По его мнению, это несправедливо по отношению к обычным строителям или доставщикам, назвав режим удалённой работы "морально неправильной ерундой", от которой следует отказаться.


Я думаю, что само понятие работы из дома немного похоже на фальшивую цитату Марии-Антуанетты: «Пусть едят пирожные». Дело не только в производительности, я думаю, что это морально неправильно

Маск упомянул айтишников из Кремниевой долины, назвав их "классом владельцев ноутбуков, живущих в Ла-Ла-Ленде", которым не следует вести себя высокомерно и "завязывать с этим дерьмом про работу из дома".

Напомним, что в ноябре 2022 года, сразу после покупки социальной сети Twitter*, бизнесмен в первом же письме сотрудникам запретил удалённую работу, обязав их находится в офисе минимум 40 часов в неделю. Аналогичное требование он распространил и на сотрудников Tesla, отметив в своём письме, что 40 часов в неделю в офисе — это даже меньше, чем другие люди проводят на заводе.

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Метки: Илон Маск   запрет   интервью   мнение   несправедливость   удалённая работа   
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22  комментария
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13k
Kostick 2 часа назад
как минимум, если сотрудник выполняет свой объем работы - удалёнка выгодней для работодателя. нет ни коммунальных расходов, аренда меньше. а для работника, то увеличение потребления света-воды, компенсируется отсутствием затрат на проезд, и даже на еде.
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17k
RDen Минуту назад
было такое в СССР - можешь ничерта не делать - но будь на рабочем месте, как грится - от звонка до звонка. Порой и сейчас практикуется.
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1k
Baklanavr 5 минут назад
Надо идти дальше. Не совсем справедливо, что кто-то вынужден на работе таскать тяжести, а кто-то только по кнопкам тычет. Надо бы заставить программистов еще и гири таскать.
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1k
ya_pavel 10 минут назад
Илон Маск очень непростой руководитель. В инете много негативных отзывов на него. Общий итог - деспотизм, выжимание всех соков из людей и абсолютное отсутствие эмпатии.
Он фанат Королёва, тот говорят, такой же был. Работал круглые сутки и от других требовал того же.
Известен случай, когда Маск не отпустил с работы сотрудника, у которого умер отец.
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781
Николай 13 минут назад
Мне удаленка нравится. В офисе, я больше времени трачу на болтовню, чем дома на чаёк. Удаленная работа возможна, если есть контролируемый показатель результата, часы оплаченные клиентом, или дано задание с определенной оплатой, а за оклад, да еще вне офиса можно много наработать.
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61k
Андрей 44 минуты назад
У меня когда ребёнок заболевает, меня отправляют из офиса домой работать по удалёнке, я потом прошу меня вернуть в офис, на что говорят - нет! Работаешь из дома даже после выздоровления малого ещё 3-4 дня, а то мало ли что... Это пипец - из дома работать невозможно абсолютно.
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12k
Denissg Час назад
Согласен с Маском. Удалёнка развращает. Не скажу за всех, но мне, например, крайне трудно заставить себя работать дома. А контора - это дисциплина и ответственность.
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6k
Умница-красавица 2 часа назад
Звериный оскал капиталиста х..ле
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187
thrashbox 2 часа назад
Ага.
Вот так и перерождаются "продвинутые парни" в начальников, которым надо лично и публично вынести мозги подчиненному, бгг
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4k
Горожанин 2 часа назад
Правильно рассуждаете, товарищ Маск.
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