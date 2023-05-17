Шутник выбрал странное место для предложения руки и сердца

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Из множества вариантов парень выбрал весьма неожиданное место для предложения руки и сердца.
Вторая половинка, похоже, не оценила выбор места.
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