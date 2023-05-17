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Шутник выбрал странное место для предложения руки и сердца

Шутник выбрал странное место для предложения руки и сердца

Автор:
17 мая 2023 11:47
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Прикол   Юмор   видео   кольцо   предложение   
648
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Из множества вариантов парень выбрал весьма неожиданное место для предложения руки и сердца.

Вторая половинка, похоже, не оценила выбор места.

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Метки: Девушка   Прикол   Юмор   видео   кольцо   предложение   
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5  комментариев
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1k
Darki 2 часа назад
Любой из вариантов когда он держал кольцо был в сотни раз лучше последнего варианта,который он выбрал,ппц додик.
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 7 минут назад
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35k
russger 52 минуты назад
Ди Каприо просто охренел, почему Оскар дали ему, а не этим двум
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