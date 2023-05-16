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16 человек, чей девиз: "Копейка рубль бережёт"

16 человек, чей девиз: "Копейка рубль бережёт"

Автор:
16 мая 2023 23:07
Сообщество : Жизнь
Метки: Бережёт   девиз   копейка   люди   рубль   экономия   
1023
17

Каждый знает, что деньги необходимо экономить, ведь так приятно потом потратить их на то, о чём давно мечтали. В этом посте вы увидите идеи бережливых пользователей, которым удалось сэкономить немало средств на, казалось бы, незначительных вещах.

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Метки: Бережёт   девиз   копейка   люди   рубль   экономия   
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3  комментария
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22k
babuby 56 минут назад
На чём вы экономите?
На всём экономим!
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5k
Шлагбаумэн 2 минуты назад
Это жиды, а не экономные люди (не ассоциировать ни с кем).
А чай из сушёных фруктов и ягод пойди ещё купи, ничего себе экономия...
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