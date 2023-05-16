16 человек, чей девиз: "Копейка рубль бережёт"

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Каждый знает, что деньги необходимо экономить, ведь так приятно потом потратить их на то, о чём давно мечтали. В этом посте вы увидите идеи бережливых пользователей, которым удалось сэкономить немало средств на, казалось бы, незначительных вещах.
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2. Я уронил нож, который купил год назад, и у него сломался кончик. Я связался с производителями, и они вернули мне деньги
8. Я купил новый диван в три раза дешевле, потому что в обивке было несколько небольших дыр
10. Пластиковая лопата для кошачьего туалета сломалась. Потом я вспомнил, что у меня есть кухонный дуршлаг
13. Я сделал сушилку для пасты из старой вешалки и палочек для еды, и теперь моя собака не может их достать
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