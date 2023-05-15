Тайна проклятого стола, за которым умерло 17 человек

Когда предмет можно назвать проклятым? Обычно его нарекают таковым, если вокруг него происходят странные вещи, не поддающиеся никакому объяснению. Или рядом с ним случаются загадочные происшествия, которые выходят за рамки простых совпадений.
Хотя некоторые люди скажут, что достаточно всего лишь поверить в силу проклятия, которое способно принести неудачи или несчастья. Ведь в мире есть много вещей, которые суеверные люди считают проклятыми.
"Чёрный Джейк"
В кафе The Delta Saloon в Вирджиния-Сити (штат Невада) хранится древний стол, который сейчас выступает в роли экспоната. Чтобы посетители ненароком не прикоснулись к нему и не были прокляты, вокруг него установлено ограждение, а столешница закрыта стеклянным куполом.
Он был изготовлен примерно в 1850 году и первоначально стоял в казино "Faro". Там стол заслужил репутацию несчастливого. Дело в том, что кто бы за него не садился, он непременно проигрывал все свои деньги, поэтому его стали избегать, и владельцу пришлось продать стол.
В 1860 году покупатель, известный как "Чёрный Джейк", привёз его в Вирджиния-Сити и поставил у себя дома, иногда приглашая приятелей поиграть в покер. Спустя год он проиграл за ним всё, что у него было, а на следующий день его нашли мёртвым прямо за столом. Мужчина покончил с собой.
Другие жертвы
Затем этот стол попал к Дэвиду Либсу - тому самому человеку, который обыграл "Чёрного Джейка". Но стоило мужчине перенести его к себе домой, как с его семьёй стали происходить несчастья.
Всё закончилось тем, что в 1863 году вся семья из 5 человек была найдена мёртвой за этим столом. Как установят судмедэксперты, причиной их смерти стал цианид.
Следующий владелец стола, имя которого не сохранилось, тоже умер при весьма загадочных обстоятельствах. Он, как и "Чёрный Джейк", использовал его для игры со своими друзьями. И всё закончилось примерно так же....
"The Delta Saloon"
В 1871 году стол был приобретён владельцем "The Delta Saloon". Он установил его в углу заведения, позволяя посетителям играть за ним в карты. Проклятие не замедлило себя ждать.
Следующей жертвой стола стал Чарли Стоктон, проигравший за один вечер 70 000 долларов. После этого он выхватил из кобуры пистолет и выстрелил в себя. Некоторые источники сообщают, что мужчина был доставлен в больницу, но спасти его не удалось, через несколько дней он умер.
За этой смертью последовало ещё несколько несчастных случаев. Люди стали побаиваться стола, и владельцу пришлось убрать его в подвал. После чего о нём забыли на добрых 70 лет.
Последняя жертва
В 1989 году у "The Delta Saloon" появился новый владелец, Джордж Грайс, который обратил внимание на красивый резной стол, стоявший без дела в подвале. Не зная его истории, он вновь поставил его в салун.
Спустя год там появился мужчина по имени Скот Джонсон. Он предложил хозяину заведения сыграть на золотое кольцо, но в итоге мужчины так разошлись, что играли всю ночь.
К утру выяснилось, что Грайс проиграл абсолютно всё: дом, салун и несколько лошадей. Сразу после того, как радостный Джонсон вышел за порог теперь уже своего салуна, он услышал выстрел. Бывший хозяин покончил с собой.
Экспонат
Как говорят, за этим столом играло много людей. Кто-то выигрывал, кто-то проигрывал, но почти все из них говорили, что испытывали странное ощущение, будто за столом сидел кто-то ещё - невидимый игрок, который помогал одному и мешал другому.
Так или иначе, теперь этот стол является настоящей реликвией, посмотреть на которую приезжают люди со всей Америки.
И кто знает, может быть, призраки старых владельцев стола до сих пор сидят там, ожидая смельчака, который рискнёт сыграть с ними на свою жизнь...
Источник:
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