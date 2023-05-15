Тайна проклятого стола, за которым умерло 17 человек

Хотя некоторые люди скажут, что достаточно всего лишь поверить в силу проклятия, которое способно принести неудачи или несчастья. Ведь в мире есть много вещей, которые суеверные люди считают проклятыми.

"Чёрный Джейк"

В кафе The Delta Saloon в Вирджиния-Сити (штат Невада) хранится древний стол, который сейчас выступает в роли экспоната. Чтобы посетители ненароком не прикоснулись к нему и не были прокляты, вокруг него установлено ограждение, а столешница закрыта стеклянным куполом.

Он был изготовлен примерно в 1850 году и первоначально стоял в казино "Faro". Там стол заслужил репутацию несчастливого. Дело в том, что кто бы за него не садился, он непременно проигрывал все свои деньги, поэтому его стали избегать, и владельцу пришлось продать стол.

В 1860 году покупатель, известный как "Чёрный Джейк", привёз его в Вирджиния-Сити и поставил у себя дома, иногда приглашая приятелей поиграть в покер. Спустя год он проиграл за ним всё, что у него было, а на следующий день его нашли мёртвым прямо за столом. Мужчина покончил с собой.

Другие жертвы

Затем этот стол попал к Дэвиду Либсу - тому самому человеку, который обыграл "Чёрного Джейка". Но стоило мужчине перенести его к себе домой, как с его семьёй стали происходить несчастья.