В Казахстане устроили битву за бесплатную шаурму

Психолог-терапевт Галина Каздаева объяснила причины такого поведения:

У психологически взрослого человека работает такое понятие, как "достаточно". При незрелой психике люди будут вести себя, как маленькие дети. Забирать игрушку, если она им нравится. Набивать карманы конфетами. Но при правильном воспитании и примере взрослых даже дети не устраивают драки из-за еды и игрушек, если они обучены правилам социального взаимодействия. И то, что мы наблюдали на этих видео, к сожалению, показывает уровень развития какой-то части населения нашей страны. И это делается не из состояния бедности и жесткой нехватки денег или продуктов.