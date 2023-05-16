В Казахстане устроили битву за бесплатную шаурму

В Казахстане местная шаурмечная решила порадовать посетителей и устроила бесплатную раздачу шаурмы. Однако организаторы не учли, что щедрое предложение сулит проблемами.
В казахстанском Актобе местные жители собрались в очереди за бесплатной шаурмой. Сотни молодых людей устроили давку, стремясь получить заветное угощение, сообщает Tengrinews.kz
В местной полиции сообщили, что организатор "аттракциона невиданной щедрости" понёс наказание. Владельцев кафе привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов», сообщает Gazeta.
Очевидцы, которые засняли на видео давку, задались вопросом, что произошло с людьми.
Признаюсь, я не в состоянии понять мотивов этих людей.
Давить друг друга и торчать час в очереди за шаурмой, слопать ее за минуту - зачем? Они голодают? У них нет денег на еду? Закрыты все донерные города?
Психолог-терапевт Галина Каздаева объяснила причины такого поведения:
У психологически взрослого человека работает такое понятие, как "достаточно". При незрелой психике люди будут вести себя, как маленькие дети. Забирать игрушку, если она им нравится. Набивать карманы конфетами. Но при правильном воспитании и примере взрослых даже дети не устраивают драки из-за еды и игрушек, если они обучены правилам социального взаимодействия. И то, что мы наблюдали на этих видео, к сожалению, показывает уровень развития какой-то части населения нашей страны. И это делается не из состояния бедности и жесткой нехватки денег или продуктов.
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