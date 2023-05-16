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В Казахстане устроили битву за бесплатную шаурму

В Казахстане устроили битву за бесплатную шаурму

Автор:
16 мая 2023 19:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Еда   Зумеры   Казахстан   Шаурма   интересное   фото   халява   
1967
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В Казахстане местная шаурмечная решила порадовать посетителей и устроила бесплатную раздачу шаурмы. Однако организаторы не учли, что щедрое предложение сулит проблемами.

В казахстанском Актобе местные жители собрались в очереди за бесплатной шаурмой. Сотни молодых людей устроили давку, стремясь получить заветное угощение, сообщает Tengrinews.kz

В местной полиции сообщили, что организатор "аттракциона невиданной щедрости" понёс наказание. Владельцев кафе привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов», сообщает Gazeta.

Очевидцы, которые засняли на видео давку, задались вопросом, что произошло с людьми.

Признаюсь, я не в состоянии понять мотивов этих людей.

Давить друг друга и торчать час в очереди за шаурмой, слопать ее за минуту - зачем? Они голодают? У них нет денег на еду? Закрыты все донерные города?

Психолог-терапевт Галина Каздаева объяснила причины такого поведения:

У психологически взрослого человека работает такое понятие, как "достаточно". При незрелой психике люди будут вести себя, как маленькие дети. Забирать игрушку, если она им нравится. Набивать карманы конфетами. Но при правильном воспитании и примере взрослых даже дети не устраивают драки из-за еды и игрушек, если они обучены правилам социального взаимодействия. И то, что мы наблюдали на этих видео, к сожалению, показывает уровень развития какой-то части населения нашей страны. И это делается не из состояния бедности и жесткой нехватки денег или продуктов.


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Метки: Еда   Зумеры   Казахстан   Шаурма   интересное   фото   халява   
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24  комментария
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372
Александр 12 часов назад
А смыл таких акций? Я понимаю - каждая 3,5,10я бесплатно - халявщики будут покупать и жрать даже если не очень вкусно. Так себе реклама.
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7k
Николай 10 минут назад
Малолетки клюнули на акцию и всю школу по ходу притащили...)))
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4k
brotherirk 12 минут назад
шел 2023 год... люди все еще голодают....
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48k
Андрей Час назад
Довёл Токаев страну до ручки своей политикой сидения на двух стульях. При Назарбаеве такого не было, а тем более при СССР.
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2k
v_m_s 2 часа назад
Полностью согласен с девахой...
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1k
Карл Карл 2 часа назад
в актобэ такие дикари живут?)
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28k
Alex 9 часов назад
Тупые приматы и ещё что то 314здят на русских, скоты
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466
shoes546 9 часов назад
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6k
Андрей Крылов 9 часов назад
Испанский стыд!
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290
устал я от вас 10 часов назад
Дикари...
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192
Raingold Fischer устал я от вас 9 часов назад
Когда перевернулась Фура с Персиками, а тут халява...
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1k
DDM 11 часов назад
Вот люди удивляются, почему буйволы убегают от львов если их больше и они сильнее? Ответ - не хватает мозгов, а работает инстинкт. Тут видно то же самое - стаду людей не хватает мозгов, чтобы понять, что девяносто девять процентов вместо шавермы получат только порванные куртки и отдавленные ноги. А те, кто дорвётся до еды, потратят больше калорий на толкание в очереди, чем от этой шавермы.
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1k
ВазгенСемёнович 11 часов назад
Если страпон для мужиков объявить бесплатно, тоже очередь выстроится и давка начнётся?
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20k
Евгений 11 часов назад
Пипец. У нас в доме когда открылась шаверма, у них тоже акция была, по моему 4 часа шаверма была бесплатная. Так даже очереди не было.
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15k
ss 11 часов назад
Да уж...
На Шару и хлорка - творог, и уксус сладкий?
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14k
Мистер Фикс 12 часов назад
Наверное, со свежей кониной
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35k
russger 12 часов назад
Организаторы те ещё дятлы, на что они надеялись? Что придут человек 10-15?
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7k
Дмитрий 13 часов назад
Любители халявы. Везде они есть.
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9k
Garpia121 13 часов назад
Не дай бог так оголодать.
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12k
GROMOZEKA 13 часов назад
Этож надо так оголодать
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