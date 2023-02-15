Казахстан поделится с гражданами доходами с продажи полезных ископаемых

Программа стартует в 2024 году.
Правительство Казахстана решило перенять опыт Норвегии и планирует отчислять часть доходов с продажи природных ресурсов своим гражданам. В рамках государственной программы «Национальный фонд — детям», которая стартует в 2024 году, каждый новорождённый гражданин автоматически получит накопительный счёт, куда в течении последующих 18 лет будут отчисляться деньги из специального фонда, пополняемого за счёт сырьевого сектора. Примерно такая же модель используется и в норвежском Государственном пенсионном фонде.
Правда, существуют и ограничения. Достигший восемнадцатилетия гражданин, сможет использовать деньги с накопительного счёта только на определённые целевые нужды. Это образование и покупка жилья. При этом потратить деньги на приобретение недвижимости можно только на территории Казахстана. Что касается обучения, то там таких ограничений нет — оплачивать учёбу можно и за рубежом.
Если средства останутся невостребованными владельцем в течении 5-10 лет, то их автоматически планируется переводить на пенсионный счёт гражданина. Также накопленные деньги можно будет передавать по наследству. Лишится средств можно только в случае смены гражданства. При переезде в другую страну с сохранением гражданства сохраняется и право на выплаты.
По словам министра национальной экономики Казахстана Алибека Куантырова, к совершеннолетию гражданина на его счету накопится порядка 3,5 тысячи долларов.
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В Сингапуре, как и в Кувейте, на каждого младенца заводится банковский счет, на который государство вносит 3 тыс. сингапурских долларов (около $2 тыс.). Второй ребенок в семье в течение первых шести лет жизни получает на счет средства от родителей, а по достижении шести лет государство увеличивает накопленную сумму на 6 тыс. сингапурских долларов (около $4 тыс.).
Но не давать родителям наличные принято не только в России,оказывается есть в мире ещё одна такая страна - в Словении премии выдают... детскими товарами (!)... )))
Ну хоть не так обидно.
Почитаете дальше, увидите, что я сравнил уровень жизни двух стран (кстати, Россия значительно опережает). Вы конечно запутались. Но могу подсказать, что поддержка молодых семей и детей в России на порядок выше. Одна ипотека молодым семьям! Кстати моё любимое, где ставка понижается с каждым ребёнком (интересно, действует ещё? Но это действительно круто). А по опыту моих друзей знаю, что их выписывали и предложили деньги, вроде 20к, или набор для ребенка на первое время.
Мне лично нравится, когда государство идет именно на социальную составляющую. Ведь страна для гражданина, а не наоборот.
А про больницы! Не представляете сколько рассказать могу в своем родном городе. Встречал роженицу, так там даже чистейшая парковка и холл, в котором фотосессию провести можно.
Не туда воюете (с)
При средней зарплате для кого-то это ощутимая помощь. Разве я не прав?
Или поспорите?