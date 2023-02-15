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Казахстан поделится с гражданами доходами с продажи полезных ископаемых

Казахстан поделится с гражданами доходами с продажи полезных ископаемых

Автор:
15 февраля 2023 11:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   банки   накопительный счёт   природные ресурсы   программа   фонд   
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Программа стартует в 2024 году.

Правительство Казахстана решило перенять опыт Норвегии и планирует отчислять часть доходов с продажи природных ресурсов своим гражданам. В рамках государственной программы «Национальный фонд — детям», которая стартует в 2024 году, каждый новорождённый гражданин автоматически получит накопительный счёт, куда в течении последующих 18 лет будут отчисляться деньги из специального фонда, пополняемого за счёт сырьевого сектора. Примерно такая же модель используется и в норвежском Государственном пенсионном фонде.

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Правда, существуют и ограничения. Достигший восемнадцатилетия гражданин, сможет использовать деньги с накопительного счёта только на определённые целевые нужды. Это образование и покупка жилья. При этом потратить деньги на приобретение недвижимости можно только на территории Казахстана. Что касается обучения, то там таких ограничений нет — оплачивать учёбу можно и за рубежом.

Если средства останутся невостребованными владельцем в течении 5-10 лет, то их автоматически планируется переводить на пенсионный счёт гражданина. Также накопленные деньги можно будет передавать по наследству. Лишится средств можно только в случае смены гражданства. При переезде в другую страну с сохранением гражданства сохраняется и право на выплаты.

По словам министра национальной экономики Казахстана Алибека Куантырова, к совершеннолетию гражданина на его счету накопится порядка 3,5 тысячи долларов.

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Метки: Казахстан   банки   накопительный счёт   природные ресурсы   программа   фонд   
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38  комментариев
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52k
dima423 52 минуты назад
Ну а у нас это материнским капиталом называется и дается сразу а не по достижении 18 летнего возраста, и сумма под 10 тыс долларов))
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856
Олег Квирулянт 4 минуты назад
16 баксов в месяц ))) ... а разговору-то
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2k
Егор 8 минут назад
Многие государства предлагают денежные выплаты за рождение детей, чтобы стимулировать прирост населения. Наиболее щедро вознаграждают за рождение ребенка в Австралии. За каждого новорожденного родителям дают премию в 4 тыс. австралийских долларов (чуть больше $3 тыс.), которая выплачивается единовременно. А в случае рождения тройни или четверни родители вправе получать дополнительное пособие в размере от 3 тыс. до 4 тыс. австралийских долларов каждый год до тех пор, пока детям не исполнится 16 лет.
В Сингапуре, как и в Кувейте, на каждого младенца заводится банковский счет, на который государство вносит 3 тыс. сингапурских долларов (около $2 тыс.). Второй ребенок в семье в течение первых шести лет жизни получает на счет средства от родителей, а по достижении шести лет государство увеличивает накопленную сумму на 6 тыс. сингапурских долларов (около $4 тыс.).
Но не давать родителям наличные принято не только в России,оказывается есть в мире ещё одна такая страна - в Словении премии выдают... детскими товарами (!)... )))
Ну хоть не так обидно.
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242
Николай 23 минуты назад
где-то в параллельной вселенной...
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24k
Влад 48 минут назад
19 марта выборы в парламент, потом программа не пройдёт по техническим причинам.
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6k
klop Час назад
Типа наш материнский капитал.
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30k
Dobry vojak Svejk Час назад
Красавцы !
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10k
Б.Касторский Час назад
Ересь какая-то. Зачем народу деньги? Тем более от природных ресурсов? Не знаете что ли деньги лучше держать в одних руках, чтобы целее были?
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