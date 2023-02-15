Казахстан поделится с гражданами доходами с продажи полезных ископаемых

Если средства останутся невостребованными владельцем в течении 5-10 лет, то их автоматически планируется переводить на пенсионный счёт гражданина. Также накопленные деньги можно будет передавать по наследству. Лишится средств можно только в случае смены гражданства. При переезде в другую страну с сохранением гражданства сохраняется и право на выплаты.



По словам министра национальной экономики Казахстана Алибека Куантырова, к совершеннолетию гражданина на его счету накопится порядка 3,5 тысячи долларов.